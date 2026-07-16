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Καταζητείται 38χρονος μετά τον εντοπισμό πυροβόλων όπλων και εκρηκτικών υλών στη Λάρνακα (φωτο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λάρνακας

Καταζητούμενος είναι 38χρονος στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης παράνομης κατοχής και μεταφοράς πυροβόλων όπλων και εκρηκτικών υλών, έπειτα από τον εντοπισμό οπλισμού σε οικία στην επαρχία Λάρνακας.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λάρνακας στους τηλεφωνικούς αριθμούς 24-804065, 24-804060 ή 24-804072, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, όταν μέλη διαφόρων υπηρεσιών της Αστυνομίας πραγματοποίησαν έρευνα σε κατοικία, βάσει δικαστικού εντάλματος και μετά από αξιολόγηση πληροφοριών.

Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν δύο αυτόματα πυροβόλα όπλα, ένα πιστόλι και αριθμός φυσιγγίων διαφόρων διαμετρημάτων, τα οποία κατασχέθηκαν για περαιτέρω εξετάσεις. Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα όπλα θα υποβληθούν σε επιστημονικές και δικανικές εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθεί αν έχουν χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε εγκληματική ενέργεια.



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