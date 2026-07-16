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Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στον Πρωταρά: Γείτονας μπήκε στις φλόγες και έσωσε τους ενοίκους - Διασώθηκε και ένα σκυλάκι

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σωτήρια επέμβαση από αστυνομικό και πυροσβέστη εκτός υπηρεσίας για την απομάκρυνση παραπληγικού άνδρα

Σε εξέλιξη βρισκόταν η πυρκαγιά σε διαμέρισμα στον Πρωταρά όταν γείτονας εισήλθε στο φλεγόμενο διαμέρισμα και βοήθησε τους ενοίκους να εξέλθουν με ασφάλεια από το κτήριο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι ένοικοι του διαμερίσματος στον δεύτερο όροφο βρίσκονταν στο εσωτερικό του κατά την εκδήλωση της φωτιάς. Γείτονας εισήλθε από την κύρια είσοδο και τους οδήγησε σε ανοικτό χώρο, ενώ ακολούθως εξετάστηκαν επί τόπου από πλήρωμα ασθενοφόρου.

Την ίδια ώρα, παραπληγικός ένοικος γειτονικού διαμερίσματος απομακρύνθηκε από το κτήριο πριν από την άφιξη των πυροσβεστικών οχημάτων, με τη βοήθεια μέλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας και μέλους της Αστυνομίας.

Κατά τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, οι πυροσβέστες διενήργησαν έρευνες για τυχόν παγιδευμένα πρόσωπα και εντόπισαν σκυλάκι στο φλεγόμενο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, το οποίο διασώθηκε.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη βεράντα διαμερίσματος στον δεύτερο όροφο διώροφου συγκροτήματος και επεκτάθηκε σε διαμέρισμα του ισογείου. Για την κατάσβεσή της εργάστηκαν τρία πυροσβεστικά οχήματα, μία τηλεσκοπική υδραυλική πλατφόρμα και όχημα μεταφοράς αναπνευστικών συσκευών.

Από τη φωτιά υπέστησαν ζημιές τα δύο διαμερίσματα, ενώ επηρεάστηκε και το μπαλκόνι γειτονικού διαμερίσματος. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

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