Κύπρος και Λίβανος εξετάζουν ηλεκτρική διασύνδεση με τη στήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας

Στους Όρους Εντολής για την εκπόνηση προκαταρκτικής μελέτης σκοπιμότητας σχετικά με ενδεχόμενη ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου–Λιβάνου συμφώνησαν οι Υπουργοί Ενέργειας των δύο χωρών, Μιχάλης Δαμιανός και Joseph Al-Saddi, με τη στήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, η συμφωνία εντάσσεται στον διάλογο για ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας των δύο χωρών και αποσκοπεί στη διερεύνηση της βιωσιμότητας της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Σε Κοινή Δήλωση που εκδόθηκε την Πέμπτη, οι δύο Υπουργοί εκφράζουν την πεποίθηση ότι η μελέτη θα αποτελέσει αξιόπιστη βάση για την αξιολόγηση του έργου και θα συμβάλει στις ευρύτερες προσπάθειες ενίσχυσης της περιφερειακής ενεργειακής συνεργασίας, της ενεργειακής ασφάλειας και της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η μελέτη θα υλοποιηθεί σε στάδια, βάσει μεθοδολογίας που πρότεινε η Παγκόσμια Τράπεζα. Στο πρώτο στάδιο θα αξιολογηθούν η ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και βασικές οικονομικές παράμετροι, στη βάση συμφωνημένων σεναρίων.

Εφόσον τα αρχικά αποτελέσματα είναι θετικά, θα ακολουθήσει λεπτομερέστερη τεχνοοικονομική προκαταρκτική μελέτη σκοπιμότητας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η σταδιακή προσέγγιση θα επιτρέψει τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων και θα διασφαλίσει ότι οι επόμενες αξιολογήσεις θα βασίζονται σε ισχυρά τεχνικά και οικονομικά δεδομένα.

Για τον συντονισμό της διαδικασίας, Κύπρος και Λίβανος θα συστήσουν κοινή Τεχνική Καθοδηγητική Επιτροπή, η οποία θα συνεργάζεται στενά με την Παγκόσμια Τράπεζα κατά την εκπόνηση της μελέτης.

Οι δύο Υπουργοί εξέφρασαν, επίσης, την εκτίμησή τους προς την Παγκόσμια Τράπεζα για τη στήριξή της και για την ανταπόκρισή της στο κοινό αίτημα των Κυβερνήσεων Κύπρου και Λιβάνου.

ΚΥΠΕ