ΥΠΑΝ προς ΠΟΕΔ: Η στάση σας δεν βοηθά τον διάλογο

Την έντονη αντίδραση της υπουργού Παιδείας προκάλεσε η απόφαση της ΠΟΕΔ να μην παραστεί στην αυριανή συνάντηση για το σύστημα διορισμού εκπαιδευτικών, εάν προηγουμένως δεν λάβει γραπτώς τις θέσεις του Υπουργείου.

Η Αθηνά Μιχαηλίδου, με επιστολή που απέστειλε στην οργάνωση των δασκάλων, υποστηρίζει ότι η στάση της ΠΟΕΔ δεν συμβάλλει στην πρόοδο του διαλόγου, ενώ δυσχεραίνει και την ενσωμάτωση των εισηγήσεών της στην πρόταση που ετοιμάζει το Υπουργείο Παιδείας.

Η παρέμβαση της υπουργού έρχεται μετά τις δημόσιες καταγγελίες της προέδρου της ΠΟΕΔ, Μύριας Βασιλείου, η οποία, μιλώντας στον «Π», έκανε λόγο για δύο χρόνια καθυστερήσεων και ανεκπλήρωτων δεσμεύσεων από πλευράς Υπουργείου. Όπως ανέφερε, η ΠΟΕΔ έχει επανειλημμένα κοινοποιήσει τις θέσεις της, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει λάβει συγκεκριμένη και γραπτή πρόταση από το ΥΠΑΝ. Η κ. Βασιλείου είχε ξεκαθαρίσει ότι η οργάνωση δεν προτίθεται να συμμετάσχει σε ακόμη μία συνάντηση, εάν δεν έχει προηγουμένως στα χέρια της τις θέσεις του Υπουργείου, ώστε να μπορεί να τις μελετήσει και να τοποθετηθεί επί συγκεκριμένων προτάσεων. «Δεν μας ικανοποιούν οι προφορικές, διφορούμενες θέσεις», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Η συνάντηση είναι καθορισμένη για αύριο, Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο πλαίσιο της διαβούλευσης που βρίσκεται σε εξέλιξη για το μέλλον του συστήματος διορισμού στην εκπαίδευση και τις αλλαγές που θα πρέπει να προωθηθούν ενόψει του 2027. Μετά και τη νέα ανταλλαγή επιστολών, ωστόσο, η πραγματοποίησή της θεωρείται πλέον εξαιρετικά αμφίβολη.

«Στόχος η συνδιαμόρφωση»

Απαντώντας στην ΠΟΕΔ, η υπουργός Παιδείας σημειώνει ότι ο στόχος των συναντήσεων δεν είναι η παρουσίαση μιας ήδη διαμορφωμένης πρότασης, αλλά η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.

Όπως αναφέρει, μέσα από τον διάλογο επιδιώκεται να διαμορφωθεί πρόταση που θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν από την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας το 2027.

Η πρόταση του Υπουργείου, σύμφωνα με την κ. Μιχαηλίδου, αναμένεται να στηρίζεται στον εκσυγχρονισμό των εξετάσεων, στη διόρθωση στρεβλώσεων του υφιστάμενου συστήματος και στην αναγνώριση της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών. Το ΥΠΑΝ, όπως υπογραμμίζει, επέλεξε μια διαδικασία διαβούλευσης η οποία δεν προβλέπει την εκ των προτέρων επιβολή συγκεκριμένων θέσεων, αλλά τη συνδιαμόρφωση της τελικής εισήγησης, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις και τους προβληματισμούς όλων των πλευρών.

Αιχμές για αδιαλλαξία

Στην επιστολή της, η υπουργός αφήνει σαφείς αιχμές κατά της ΠΟΕΔ, επισημαίνοντας ότι η συμμετοχή στον διάλογο αποτελεί επιλογή της ίδιας της οργάνωσης. Προσθέτει, ωστόσο, ότι η έλλειψη ευελιξίας που καταγράφεται στη θέση της για διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος δεν βοηθά στην πρόοδο της συζήτησης.

Κατά το Υπουργείο, η αποχή της ΠΟΕΔ από τη διαδικασία ενδέχεται να περιορίσει τη δυνατότητα να ενσωματωθούν οι δικές της εισηγήσεις στην τελική πρόταση του ΥΠΑΝ, η οποία βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο επεξεργασίας.

Η κ. Μιχαηλίδου ενημερώνει ακόμη ότι οι γραπτές θέσεις του Υπουργείου αναμένεται να ολοκληρωθούν και να παρουσιαστούν εντός των αμέσως επόμενων ημερών.

Η αναφορά αυτή αποτελεί ουσιαστικά και την πρώτη σαφή ένδειξη από πλευράς ΥΠΑΝ ότι η προκαταρκτική πρόταση βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται γιατί δεν κατέστη δυνατό να αποσταλεί πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση, όπως είχε ζητήσει η ΠΟΕΔ.

Διευκρινίζεται παράλληλα ότι ακόμη και μετά την κατάθεση της προκαταρκτικής πρότασης, το Υπουργείο θα συνεχίσει τη διαβούλευση και θα παραμείνει ανοικτό στην υποβολή σχολίων και πρόσθετων εισηγήσεων από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.