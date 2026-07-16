Κατεχόμενα: Διαψεύδονται τα δημοσιεύματα περί εντοπισμού κρούσματος μηνιγγίτιδας στη «φυλακή»

Το «υπουργείο υγείας» στα κατεχόμενα διέψευσε δημοσιεύματα περί εντοπισμού κρούσματος μηνιγγίτιδας στη «φυλακή».

Σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι εξετάστηκε πρόσωπο που κρατείται στη «φυλακή» και διαπιστώθηκε πως δεν πάσχει από μηνιγγίτιδα. Πρόσθεσε ότι η γενική κατάσταση της υγείας του είναι καλή και ότι παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση σε νοσηλευτήριο.

Σύμφωνα με το «υπουργείο», οι πληροφορίες ότι είχε διαγνωστεί μηνιγγίτιδα προτού ολοκληρωθούν οι εξετάσεις, καθώς και οι αναφορές για «πανικό μηνιγγίτιδας» στη «φυλακή», δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Πηγή: ΚΥΠΕ