Σημαντικές εξελίξεις στο Κυπριακό: Κάθοδος Γκουτέρες στην Κύπρο στις 27 Ιουλίου – Κρίσιμες επαφές με τους ηγέτες, ο διπλός στόχος του ΓΓ ΟΗΕ

Την Κύπρο θα επισκεφτεί στα τέλη Ιουλίου ο γ.γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στο πλαίσιο περιοδείας στην Εγγύς και Μέση Ανατολή, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι οποίες δήλωσαν στον «Π» ότι ο επικεφαλής του διεθνούς οργανισμού θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με τους δύο ηγέτες και οργανωμένα σύνολα στο νησί, με στόχο να δώσει ώθηση στην προσπάθεια επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για επίλυση του Κυπριακού προβλήματος.

Έγκυρες διπλωματικές πηγές επιβεβαίωσαν στον «Π» την είδηση που μετέδωσε το πρωί της Πέμπτης (16 Ιουλίου) το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων για ενδεχόμενη επίσκεψη του κ. Γκουτέρες στην Κύπρο κατά την ίδια περίοδο που θα βρίσκεται στο νησί η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ ΟΗΕ Μαρία Άνχελα Ολγκίν. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο κ. Γκουτέρες θα φτάσει στην Κύπρο το βράδυ της 27ης Ιουλίου μέσω Ιορδανίας, μετά από επίσκεψη στη Συρία.

Ξεκινά επαφές

Την επόμενη ημέρα, 28 Ιουλίου, ο γ.γ. του ΟΗΕ θα πραγματοποιήσει χωριστές συναντήσεις με τους δύο ηγέτες. Η συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη θα πραγματοποιηθεί στο Προεδρικό Μέγαρο και ακολούθως ο κ. Γκουτέρες θα συναντήσει τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν στο λεγόμενο προεδρικό μέγαρο της τ/κ κοινότητας. Την ίδια ημέρα ο κ. Γκουτέρες θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με τους διαπραγματευτές των δύο πλευρών αλλά και επαφές με οργανωμένα σύνολα της κοινωνίας των πολιτών.

Στις 29 Ιουλίου ο Αντόνιο Γκουτέρες θα έχει κοινή συνάντηση με τους δύο ηγέτες στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, η οποία βρίσκεται στη νεκρή ζώνη εντός του παλαιού αεροδρομίου της Λευκωσίας. Ακολούθως θα προχωρήσουν σε κοινή συνέντευξη Τύπου όπου αναμένεται να γίνουν σημαντικές δηλώσεις για το Κυπριακό πρόβλημα.

Διπλός στόχος

Η σχεδιαζόμενη επίσκεψη του γ.γ. του ΟΗΕ στο νησί μας εξυπηρετεί δύο στόχους. Πρώτον, να πραγματοποιηθούν συναντήσεις υψηλού επιπέδου με τους δύο ηγέτες στην Κύπρο ώστε να καθοριστεί το περιεχόμενο μιας πιθανής πενταμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό εντός του Σεπτεμβρίου. Ο κ. Γκουτέρες επιδιώκει να διασφαλίσει ότι η πενταμερής διάσκεψη θα είναι προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα, αποφεύγοντας τις άκαρπες συζητήσεις του παρελθόντος. Επίσης, κατά τις συναντήσεις υψηλού επιπέδου με τους δύο ηγέτες,, ο κ. Γκουτέρες θα επιδιώξει τον καθορισμό χρονοδιαγραμμάτων στην όλη διαδικασία που θα ακολουθήσει στο Κυπριακό εάν ευοδώσουν οι προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών.

Ο δεύτερος στόχος του γ.γ. του ΟΗΕ είναι οι επαφές με την κοινωνία των πολιτών στις δύο πλευρές ώστε να ενθαρρύνει τα οργανωμένα σύνολα να εμπλακούν ενεργά στη διαδικασία του Κυπριακού.

Περιοδεία εκτός απροόπτου

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διπλωματικές πηγές τόνισαν στον «Π» ότι η πραγματοποίηση της περιοδείας του Αντόνιο Γκουτέρες σε Συρία, Ιορδανία και Κύπρο εξαρτάται και από το επίπεδο ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Εάν δηλαδή υπάρξει σοβαρή κλιμάκωση στο μέτωπο του Ιράν, με εκατέρωθεν επιθέσεις από τις εμπλεκόμενες πλευρές, τότε το πιθανότερο να ακυρωθεί η περιοδεία του γ.γ. του ΟΗΕ στην περιοχή. Στην περιοδεία του κ. Γκουτέρες θα συμμετέχει ο αναπληρωτής γ.γ. των Ηνωμένων Εθνών για τις Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις Ζαν-Πιερ Λακρουά και η αναπληρώτρια γ.γ. του ΟΗΕ για Πολιτικά Θέματα και Θέματα Οικοδόμησης της Ειρήνης Ρόζμαρι Ντι Κάρλο.

Επαφές με την τουρκική πλευρά

Διπλωματικές πηγές ανέφεραν στον «Π» ότι γ.γ. του ΟΗΕ αντιλαμβάνεται πλήρως ότι η Τουρκία είναι το κλειδί για τη λύση του Κυπριακού προβλήματος, από την οποία εξαρτάται και η στάση του Τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν. Επομένως χρειάζεται η Άγκυρα να επιδείξει εποικοδομητική στάση και να εκφράσει θέσεις που διευκολύνουν την προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών. Για τον σκοπό αυτό, το τελευταίο διάστημα ο Αντόνιο Γκουτέρες και η Μαρία Άνχελα Ολγκίν είναι σε επαφή με την τουρκική πλευρά. Μάλιστα ο κ. Γκουτέρες συνομίλησε πρόσφατα με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν για το θέμα του Κυπριακού.

Ο διορισμός Ραφαέλε Φίτο

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε πρόσφατα στον διορισμό του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της για τις Πολιτικές Συνοχής και τις Μεταρρυθμίσεις, Ραφαέλε Φίτο, ως Ειδικού Εκπροσώπου της ΕΕ για την Κύπρο. Σύμφωνα με την Κομισιόν, ο κ. Φίτο θα συνεργάζεται στενά με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, πραγματοποιώντας επαφές με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, με στόχο να συμβάλει στη δημιουργία των προϋποθέσεων για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και την επίτευξη μιας συνολικής, βιώσιμης και διαρκούς λύσης του Κυπριακού, στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Νέο σχέδιο

Οι πληροφορίες για επικείμενη επίσκεψη του ΓΓ του ΟΗΕ έρχονται μετά από διάφορες διαρροές για νέο και ευέλικτο σχέδιο στο Κυπριακό, οι οποίες αναφέρονται σε μια εξελικτική διαδικασία με μεταβατικά στάδια και άλλες νέες ιδέες. Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα της εφημερίδας Πολίτης, το νέο σχέδιο θα προβλέπει τη δημιουργία προεδρικού συμβουλίου στο πλαίσιο μιας χαλαρής ομοσπονδίας. Στο θέμα των εγγυήσεων, τα Ηνωμένα Έθνη φαίνεται να θεωρούν καλή ιδέα την ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ.