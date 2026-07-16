Θλίψη για τον θάνατο του Χαράλαμπου Λεαντζή

Βαρύ πένθος σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Χαράλαμπου Λεαντζή, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έδινε μια συγκλονιστική μάχη για τη ζωή, μετά το σοβαρό ατύχημα με τη μοτοσυκλέτα του που τον είχε καθηλώσει.

Από την πρώτη στιγμή, η οικογένειά του στάθηκε ακούραστα στο πλευρό του, καταβάλλοντας τεράστιες προσπάθειες για την αποκατάστασή του, με θεραπείες και νοσηλείες σε εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού.

Παρά τις δυσκολίες, ο ίδιος δεν έπαψε να αγωνίζεται με δύναμη και αξιοπρέπεια, έχοντας στο πλευρό του τη στήριξη συγγενών, φίλων και πλήθους ανθρώπων που προσεύχονταν για την πορεία της υγείας του.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η οικογένειά του με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση, στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων «Με βαριά καρδιά, με τεράστιο πόνο στην ψυχή, μία κατάσταση που δεν πέρασε ποτέ από τη σκέψη μας, ότι θα έφτανε αυτή η μέρα που θα ανακοινώναμε την απώλεια του λατρεμένου μας παιδιού. Ο πόνος αβάσταχτος, με ένα γιατί. Δίναμε καθημερινά έναν αγώνα τόσο εμείς ως γονείς, μα πιο πολύ ο ίδιος. Όμως η δύναμη που είχε ήταν αυτή που του δίνατε εσείς καθημερινά με τις προσευχές σας. Ήθελε και μπορούσε να έχει την ποιότητα ζωής που του άξιζε».

Η είδηση της απώλειάς του έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη σε όσους γνώρισαν τον Χαράλαμπο Λεαντζή και παρακολουθούσαν τον δύσκολο αγώνα που έδινε όλα αυτά τα χρόνια, εκφράζοντας τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.