Καταγγέλλουν το ΥΠΑΝ στην ΕΕ για διακρίσεις στην επιδότηση διδάκτρων - Νομική γνωμοδότηση «δείχνει» παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου από την Κύπρο

Η επιμονή του Υπουργείου Παιδείας να μην παραχωρεί την κρατική επιδότηση διδάκτρων σε παιδιά πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία ανήκουν στη λατινική θρησκευτική ομάδα της Κύπρου, οδηγεί πλέον την υπόθεση εκτός συνόρων. Μετά από πολυετή αλληλογραφία με το ΥΠΑΝ, την προσφυγή στην επίτροπο Διοικήσεως και την αδυναμία εξεύρεσης λύσης, γονείς απευθύνθηκαν στην ευρωπαϊκή υπηρεσία Your Europe Advice, η οποία, σε νομική γνωμοδότηση, εκτιμά ότι η πρακτική της Κυπριακής Δημοκρατίας «παραβιάζει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η μητέρα της οικογένειας στον «Π», παρά τη δημοσιοποίηση του θέματος από την εφημερίδα και τις αλλεπάλληλες επιστολές που απέστειλε προς το Υπουργείο Παιδείας, ενημερώθηκε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει η υφιστάμενη απόφαση. Υπό αυτά τα δεδομένα, η οικογένεια αποφάσισε να αναζητήσει καθοδήγηση από ευρωπαϊκούς θεσμούς, εκτιμώντας ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια επίλυσης της υπόθεσης σε εθνικό επίπεδο.

Ζήτημα ίσης μεταχείρισης

Η υπόθεση αφορά οικογένεια Ευρωπαίων πολιτών που διαμένει νόμιμα στην Κύπρο από το 2008. Τα παιδιά γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στη χώρα, είναι μέλη της λατινικής καθολικής κοινότητας και φοιτούν σε ιδιωτικό σχολείο. Παρότι πληρούν όλα τα υπόλοιπα κριτήρια για την κρατική επιδότηση διδάκτρων που παραχωρείται στα παιδιά της λατινικής θρησκευτικής ομάδας, η οποία αγγίζει το 40% των διδάκτρων, το αίτημά τους απορρίφθηκε με μοναδικό λόγο ότι δεν διαθέτουν κυπριακή υπηκοότητα.

Στη γνωμοδότησή της, η υπηρεσία Your Europe Advice επισημαίνει ότι, μετά από περισσότερα από πέντε χρόνια νόμιμης διαμονής, οι γονείς και τα παιδιά έχουν αποκτήσει δικαίωμα μόνιμης διαμονής στην Κύπρο και, ως εκ τούτου, δικαιούνται ίσης μεταχείρισης με τους Κύπριους πολίτες σε ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου. Η επιδότηση διδάκτρων χαρακτηρίζεται ως κοινωνικό πλεονέκτημα, ενώ σημειώνεται ότι η διαφορετική μεταχείριση αποκλειστικά λόγω ιθαγένειας συνιστά άμεση διάκριση, η οποία απαγορεύεται από το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Μάλιστα, οι νομικοί σύμβουλοι αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη διάκριση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ούτε για δημοσιονομικούς ή διοικητικούς λόγους ούτε με το επιχείρημα ότι το μέτρο αποσκοπεί στη στήριξη αναγνωρισμένης θρησκευτικής μειονότητας, εφόσον αποκλείονται πολίτες άλλων κρατών μελών της ΕΕ που ανήκουν στην ίδια ακριβώς μειονότητα.

Ετοιμάζουν καταγγελία

Η ευρωπαϊκή υπηρεσία υπενθυμίζει ότι η οικογένεια έχει ήδη απευθυνθεί στο σχολείο, στο Υπουργείο Παιδείας και στην επίτροπο Διοικήσεως, χωρίς να υπάρξει αλλαγή στη θέση των αρμόδιων Αρχών. Για τον λόγο αυτό εισηγείται συγκεκριμένη πορεία ενεργειών. Πρώτο βήμα αποτελεί η προσφυγή στο δίκτυο SOLVIT, το οποίο εξετάζει περιπτώσεις εσφαλμένης εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου από δημόσιες Αρχές κρατών μελών και επιδιώκει εξωδικαστική επίλυση διαφορών. Οι νομικοί σύμβουλοι σημειώνουν, ωστόσο, ότι, επειδή το ζήτημα φαίνεται να απορρέει από αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, το SOLVIT ενδέχεται να το θεωρήσει διαρθρωτικό πρόβλημα. Σε μια τέτοια περίπτωση προτείνουν ως επόμενα βήματα την υποβολή καταγγελίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πιθανή παραβίαση του ενωσιακού δικαίου και, εφόσον χρειαστεί, την προσφυγή στα κυπριακά δικαστήρια. Μετά και τη νέα αυτή γνωμοδότηση, οι γονείς εμφανίζονται αποφασισμένοι να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο, ενεργοποιώντας τη διαδικασία μέσω του SOLVIT, καθώς θεωρούν ότι η αδιαλλαξία του Υπουργείου Παιδείας δεν αφήνει πλέον κανένα περιθώριο επίλυσης της διαφοράς σε εθνικό επίπεδο.