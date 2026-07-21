Διορισμοί εκπαιδευτικών: Στο τραπέζι σενάριο κλειστού καταλόγου

Τη δημιουργία κλειστού καταλόγου, στον οποίο θα ενταχθούν εκπαιδευτικοί που εργάζονται ήδη στο δημόσιο σχολείο μέσω του καταλόγου διοριστέων, εξετάζει το Υπουργείο Παιδείας, στην προσπάθειά του να περιορίσει τις σοβαρές επιπτώσεις που ενδέχεται να προκαλέσει η οριστική κατάργηση του υφιστάμενου συστήματος τον Αύγουστο του 2027. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σενάριο έχει τεθεί προφορικά κατά τις συναντήσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς και προβλέπει τη μεταφορά των επηρεαζόμενων εκπαιδευτικών σε κλειστό κατάλογο. Ωστόσο, για να αποκτήσουν προοπτική μονιμοποίησης, θα πρέπει προηγουμένως να επιτύχουν στις εξετάσεις του νέου συστήματος διορισμών. Η πρόταση δεν έχει ακόμη κατατεθεί επισήμως, αλλά φαίνεται να αποτελεί το βασικό σενάριο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι και ήδη προκαλεί αντιδράσεις, καθώς οι εκπαιδευτικές οργανώσεις ζητούν πλήρη διασφάλιση όσων υπηρετούν εδώ και χρόνια, χωρίς να τίθεται ως προϋπόθεση η επιτυχία σε εξετάσεις.

Η περιρρέουσα ατμόσφαιρα μυρίζει ήδη μπαρούτι. Επηρεαζόμενοι εκπαιδευτικοί εκφράζουν έντονες ανησυχίες, ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πληθαίνουν οι αντιδράσεις από ανθρώπους που φοβούνται ότι, παρά την πολυετή υπηρεσία τους, κινδυνεύουν να χάσουν την προοπτική μονιμοποίησης ή ακόμη και να βρεθούν εκτός δημόσιου σχολείου.

«Ο κατάλογος θα καταργηθεί»

Η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου ξεκαθάρισε χθες ότι «δεν τίθεται θέμα μη κατάργησης του καταλόγου διοριστέων», υποδεικνύοντας ότι η απόφαση δεν λήφθηκε από τη σημερινή κυβέρνηση, αλλά πριν από δέκα χρόνια, με την ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας. «Δεν είμαστε εμείς που ήρθαμε και καταργούμε τον κατάλογο και αφήνουμε τόσους εκπαιδευτικούς εκτεθειμένους. Δεν τον καταργούμε εμείς. Εμείς ερχόμαστε να διορθώσουμε τις στρεβλώσεις», ανέφερε.

Η υπουργός αναγνώρισε, πάντως, ότι η απλή εφαρμογή της νομοθεσίας χωρίς προσαρμογές ενδέχεται να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στη στελέχωση των σχολείων, καθώς υπάρχει κίνδυνος να μην υπάρχουν αρκετοί εκπαιδευτικοί για να καλυφθούν οι ανάγκες. Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι μπορεί να θυματοποιηθούν άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται εδώ και χρόνια στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα.

Για τον λόγο αυτό, όπως εξήγησε, το Υπουργείο βρίσκεται σε διάλογο με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις και ετοιμάζει διορθώσεις. Απέφυγε να παρουσιάσει λεπτομέρειες, αναφέροντας ότι η ολοκληρωμένη πρόταση θα κοινοποιηθεί στις οργανώσεις εντός της επόμενης εβδομάδας.

Η κ. Μιχαηλίδου απέρριψε ταυτόχρονα το ενδεχόμενο παράτασης του καταλόγου, στον οποίο, όπως είπε, βρίσκονται εγγεγραμμένα περίπου 40 χιλιάδες άτομα. «Αν δεν καταργηθεί τώρα και έρθουμε να του δώσουμε παράταση άλλα δύο ή τρία χρόνια, πάλι θα έχουμε το ίδιο πρόβλημα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι θα πρέπει να βρεθεί η κατάλληλη φόρμουλα για τους ανθρώπους που ήδη συνεισφέρουν στην εκπαίδευση.

Αντίθετες οι οργανώσεις

Η θέση αυτή συγκρούεται με εκείνην των εκπαιδευτικών οργανώσεων. Η ΠΟΕΔ απορρίπτει την κατάργηση του καταλόγου, ενώ και η ΟΕΛΜΕΚ προειδοποιεί ότι, υπό τις σημερινές συνθήκες και χωρίς ουσιαστικές διασφαλίσεις, θα ζητήσει τη διατήρησή του. Η ΟΕΛΜΕΚ απαιτεί να κατοχυρωθούν όλοι όσοι εργάζονται σήμερα ως αορίστου χρόνου, συμβασιούχοι ή αντικαταστάτες με αναγνωρισμένη υπηρεσία. Έχει, μάλιστα, ήδη εκφράσει τη διαφωνία της με το ενδεχόμενο δημιουργίας κλειστού καταλόγου, εφόσον η προοπτική μονιμοποίησης θα εξακολουθήσει να εξαρτάται από εξετάσεις. Οι οργανώσεις αναμένουν πλέον με ιδιαίτερη αγωνία τη γραπτή πρόταση της υπουργού, η οποία θα δείξει κατά πόσο υπάρχει έδαφος για συμφωνία ή αν το θέμα θα οδηγήσει σε μετωπική σύγκρουση.

Οι δύο κατάλογοι

Θυμίζεται ότι ο κατάλογος διοριστέων αποτελεί το παλαιό σύστημα, στο οποίο οι απόφοιτοι εγγράφονται και κατατάσσονται με βάση την ημερομηνία απόκτησης του πτυχίου και άλλα κριτήρια. Ο κατάλογος διορισίμων δημιουργήθηκε με τη νομοθεσία του 2015 και προϋποθέτει συμμετοχή στις γραπτές εξετάσεις διορισίμων. Κατά τη μεταβατική περίοδο, οι προσλήψεις γίνονται και από τους δύο καταλόγους. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, όμως, τον Αύγουστο του 2027 ο κατάλογος διοριστέων καταργείται οριστικά. Το μεγάλο ερώτημα είναι πλέον ποιοι θα χωρέσουν στον υπό εξέταση κλειστό κατάλογο, με ποιους όρους και κατά πόσο η φόρμουλα του υπουργείου θα προστατεύει πραγματικά όσους ήδη κρατούν τα σχολεία στελεχωμένα.