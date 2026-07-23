Ιστοσελίδα ΔΙΠΑΕ: Σε αναβάθμιση αποδίδει το Υπουργείο Παιδείας τη δυσλειτουργία

Σε προγραμματισμένη διαδικασία αναβάθμισης και μετάβασης σε νέο περιβάλλον λειτουργίας αποδίδει το Υπουργείο Παιδείας την προσωρινή μη προβολή περιεχομένου στην ιστοσελίδα του ΔΙΠΑΕ.

Σύμφωνα με αρμόδια πηγή του ΥΠΑΝ, το περιεχόμενο του ιστοτόπου μεταφέρθηκε σε νέο πρότυπο, στο πλαίσιο της ευρύτερης αναβάθμισης των ιστοσελίδων δημόσιων σχολείων, προγραμμάτων, υπηρεσιών και ανεξάρτητων φορέων. Η διαδικασία περιλάμβανε τη μεταφορά σε νέους διακομιστές και σε αναβαθμισμένο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας.

Για την ομαλή προβολή του περιεχομένου απαιτήθηκαν συγκεκριμένες παραμετροποιήσεις από τον ΔΙΠΑΕ, οι οποίες, όπως αναφέρεται, έχουν πλέον ολοκληρωθεί. Η ιστοσελίδα λειτουργεί κανονικά, ενώ το ΥΠΑΝ διευκρινίζει ότι η προσωρινή δυσλειτουργία δεν συνδεόταν με κυβερνοεπίθεση.

Υπενθυμίζεται ότι το ζήτημα ανέκυψε έπειτα από παράπονα γονέων και υποψήφιων φοιτητών για παρωχημένα στοιχεία στην ιστοσελίδα του ΔΙΠΑΕ. Πρόγραμμα σπουδών που είχε πρόσφατα πιστοποιηθεί εξακολουθούσε να εμφανίζεται στον κατάλογο των απορριφθέντων, προκαλώντας σύγχυση ως προς το καθεστώς πιστοποίησής του.