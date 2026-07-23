Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

«Έκλεισε» ο αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας – Λεμεσού: Ανατράπηκε φορτηγό και γέμισε το οδόστρωμα χαλίκια (βίντεο)
| Οικονομία

PEC: Στη διάθεση της πολιτείας για ενίσχυση της ενεργειακής επάρκειας της Κύπρου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο σταθμός της PEC αποτελεί επένδυση πέραν των €210 εκατομμυρίων και έχει τη δυνατότητα να προσθέσει σημαντική νέα παραγωγική ισχύ στο ηλεκτρικό σύστημα. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες τεχνικές μετατροπές ώστε η μονάδα να μπορεί, σε πρώτη φάση, να λειτουργήσει με diesel, με παραγωγική δυνατότητα περίπου 240 MW

Ετοιμότητα να βοηθήσει στην ενίσχυση της ενεργειακής επάρκειας της Κύπρου, μέσω της λειτουργίας της Power Energy Cyprus (PEC), του πρώτου ιδιωτικού ηλεκτροπαραγωγού σταθμού της Κύπρου, δηλώνει η Cyfield.

Οι υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών έχουν οδηγήσει τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδα ρεκόρ, ασκώντας σημαντική πίεση στο ενεργειακό σύστημα και οδηγώντας σε εκ περιτροπής διακοπές ρεύματος.

Η ενεργειακή επάρκεια, πέραν του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, αφορά την καθημερινότητα των πολιτών, τη λειτουργία των επιχειρήσεων, τον τουρισμό, τις κρίσιμες υποδομές και συνολικά την οικονομία της χώρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο σταθμός είναι έτοιμος να λειτουργήσει εντός των επόμενων εβδομάδων. Νοουμένου ότι επιλυθεί η τελευταία εκκρεμότητα, αυτής της σύνδεσης στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Ο σταθμός της PEC αποτελεί επένδυση πέραν των €210 εκατομμυρίων και έχει τη δυνατότητα να προσθέσει σημαντική νέα παραγωγική ισχύ στο ηλεκτρικό σύστημα. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες τεχνικές μετατροπές ώστε η μονάδα να μπορεί, σε πρώτη φάση, να λειτουργήσει με diesel, με παραγωγική δυνατότητα περίπου 240 MW.

 

Tags

ΕΝΕΡΓΕΙΑΡΕΥΜΑΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣCYFIELD

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα