PEC: Στη διάθεση της πολιτείας για ενίσχυση της ενεργειακής επάρκειας της Κύπρου

Ετοιμότητα να βοηθήσει στην ενίσχυση της ενεργειακής επάρκειας της Κύπρου, μέσω της λειτουργίας της Power Energy Cyprus (PEC), του πρώτου ιδιωτικού ηλεκτροπαραγωγού σταθμού της Κύπρου, δηλώνει η Cyfield.

Οι υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών έχουν οδηγήσει τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδα ρεκόρ, ασκώντας σημαντική πίεση στο ενεργειακό σύστημα και οδηγώντας σε εκ περιτροπής διακοπές ρεύματος.

Η ενεργειακή επάρκεια, πέραν του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, αφορά την καθημερινότητα των πολιτών, τη λειτουργία των επιχειρήσεων, τον τουρισμό, τις κρίσιμες υποδομές και συνολικά την οικονομία της χώρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο σταθμός είναι έτοιμος να λειτουργήσει εντός των επόμενων εβδομάδων. Νοουμένου ότι επιλυθεί η τελευταία εκκρεμότητα, αυτής της σύνδεσης στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Ο σταθμός της PEC αποτελεί επένδυση πέραν των €210 εκατομμυρίων και έχει τη δυνατότητα να προσθέσει σημαντική νέα παραγωγική ισχύ στο ηλεκτρικό σύστημα. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες τεχνικές μετατροπές ώστε η μονάδα να μπορεί, σε πρώτη φάση, να λειτουργήσει με diesel, με παραγωγική δυνατότητα περίπου 240 MW.