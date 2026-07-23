TechIsland Wildfire Initiative: παρουσιάστηκαν οι δράσεις της πρωτοβουλίας για πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών

Ο μεγαλύτερος σύνδεσμος εταιρειών τεχνολογίας, TechIsland®, ο μεγαλύτερος σύνδεσμος εταιρειών τεχνολογίας στην Κύπρο, πραγματοποίησε εκδήλωση παρουσίασης της TechIsland Wildfire Initiative, της πρωτοβουλίας που δημιουργήθηκε μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2025, με στόχο τη στήριξη των πληγεισών κοινοτήτων και την ενίσχυση της πρόληψης, της ετοιμότητας και της έγκαιρης ανταπόκρισης στον κίνδυνο πυρκαγιών.

Η TechIsland Wildfire Initiative ξεκίνησε ως άμεση κινητοποίηση της κοινότητας του TechIsland μετά τις πυρκαγιές που έπληξαν την Κύπρο το 2025. Μέσα σε λίγες μόνο ημέρες, περισσότερες από 60 εταιρείες και ιδιώτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα, προσφέροντας συνολική στήριξη ύψους περίπου €2 εκατομμυρίων. Αυτό που ξεκίνησε ως μια προσπάθεια κάλυψης άμεσων αναγκών εξελίχθηκε σε ένα πρόγραμμα κοινωνικού αντίκτυπου, με έμφαση στην αποκατάσταση, την πρόληψη, την έγκαιρη ανίχνευση και τη στήριξη των τοπικών κοινοτήτων.

Μεταξύ των βασικών έργων που παρουσιάστηκαν ήταν η συνεισφορά ύψους €450.000 από τον TechIsland για την απόκτηση μικρών πυροσβεστικών οχημάτων από 45 κοινότητες, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, καθώς και το SafeIsland CY, μια νέα δωρεάν εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, σχεδιασμένη για την ενίσχυση της ενημέρωσης και της ετοιμότητας των πολιτών απέναντι στον κίνδυνο πυρκαγιών.

Στην παρουσίασή του, ο Πρόεδρος του ΔΣ του TechIsland, κ. Βαλεντίνος Πολυκάρπου, ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στην πρωτοβουλία και υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ του ιδιωτικού τομέα, της Πολιτείας, των τοπικών κοινοτήτων, των ειδικών και των εθελοντών.

Όπως ανέφερε ο κ. Πολυκάρπου: «Η TechIsland Wildfire Initiative αποτελεί ένα παράδειγμα του τι μπορούμε να πετύχουμε όταν ενώνουμε δυνάμεις. Αυτό που ξεκίνησε ως άμεση ανταπόκριση σε μια κρίσιμη στιγμή εξελίχθηκε σε ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα με πρακτικές λύσεις και ουσιαστικό αντίκτυπο. Ο τομέας της τεχνολογίας αποτελεί σήμερα έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της κυπριακής οικονομίας, όμως η παρουσία του στην Κύπρο δεν περιορίζεται μόνο στην οικονομική του συνεισφορά. Έχει επίσης ρόλο στην κοινωνία. Και αυτή η πρωτοβουλία αποδεικνύει ακριβώς αυτό: ότι μέσα από τη συνεργασία μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα για την Κύπρο».

Ο κ. Πολυκάρπου ευχαρίστησε επίσης τα μέλη της Επιτροπής της TechIsland Wildfire Initiative για τη δέσμευση και τη διαρκή συμμετοχή τους, καθώς και όλους τους συνεργάτες, δωρητές και εθελοντές που συνέβαλαν στην υλοποίησή της.

«Για ακόμη μία φορά, η τεχνολογική κοινότητα απέδειξε ότι είναι έτοιμη να ανταποκριθεί όταν η Κύπρος χρειάζεται στήριξη. Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος για αυτή την πρωτοβουλία και για την πρακτική αξία που έχει δημιουργήσει: ενισχύοντας την ετοιμότητα των κοινοτήτων, στηρίζοντας τις προσπάθειες πρόληψης και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη λύσεων που αξιοποιούν την τεχνολογία. Αυτού του είδους η συστημική και συλλογική δράση μπορεί να κάνει ουσιαστική διαφορά», δήλωσε ο Alexey Gubarev, δωρητής της πρωτοβουλίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του TechIsland.

Κεντρικό μέρος της παρουσίασης αποτέλεσε η συνεργασία του TechIsland με το Υπουργείο Εσωτερικών και την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου. Στο πλαίσιο κυβερνητικού σχεδίου επιχορήγησης για την απόκτηση μικρών πυροσβεστικών οχημάτων από Κοινοτικά Συμβούλια, ο TechIsland συνεισέφερε €450.000, καλύπτοντας το 20% του κόστους για 45 κοινότητες. Η συνεισφορά αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των κοινοτήτων και στη στήριξη της ταχύτερης και αποτελεσματικότερης ανταπόκρισής τους σε περίπτωση πυρκαγιάς. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παραδόθηκε η σχετική επιταγή, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της συνεργασίας για την ενίσχυση της πρόληψης και της άμεσης δυνατότητας ανταπόκρισης των κοινοτήτων.

Στη συνέχεια, ο κ. Vladimir Polianskii, CMO της Brickworks Games, παρουσίασε το SafeIsland CY, μια δωρεάν εφαρμογή για iOS και Android που αναπτύχθηκε ειδικά για την Κύπρο, με στόχο την ενίσχυση της έγκαιρης ενημέρωσης και της ετοιμότητας της κοινότητας απέναντι στον κίνδυνο πυρκαγιών. Η εφαρμογή επιτρέπει στους χρήστες να υποβάλλουν αναφορές για καπνό ή φωτιά, να προσθέτουν φωτογραφίες και σύντομες πληροφορίες από το σημείο, να λαμβάνουν ειδοποιήσεις για κοντινές αναφορές και να έχουν πρόσβαση, μέσω διαδραστικού χάρτη, σε χρήσιμες πληροφορίες πυρασφάλειας, όπως οι τοποθεσίες πυροσβεστικών σταθμών, σημείων υδροληψίας και άλλων σχετικών υποδομών. Στόχος της εφαρμογής δεν είναι να υποκαταστήσει τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, αλλά να ενισχύσει την τοπική ενημέρωση και να βοηθήσει τις κοινότητες να ανταλλάσσουν χρήσιμες πληροφορίες πιο γρήγορα.

Η Δρ Άννα Ζήνωνος, Researcher, CARE-C - Climate and Atmosphere Research Center, στο The Cyprus Institute, παρουσίασε επίσης το Geosfire Project, το οποίο χρηματοδοτείται από την TechIsland Wildfire Initiative και επικεντρώνεται στην ανάπτυξη τεχνολογίας έγκαιρης ανίχνευσης πυρκαγιών με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Το έργο στοχεύει στον εντοπισμό εστιών πυρκαγιάς μέσα στα πρώτα κρίσιμα λεπτά, αξιοποιώντας τεχνολογία που μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ταχύτερη ροή πληροφοριών και στην κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Παρουσιάστηκε επίσης το έργο Green Souni, το οποίο ξεκίνησε και συντονίστηκε από το μέλος της Επιτροπής της TechIsland Wildfire Initiative και ιδρύτρια της Belle Air Villas, Natalya Bolshakova, στο πλαίσιο της ευρύτερης πρωτοβουλίας. Το έργο περιλάμβανε τον καθαρισμό και την αποκατάσταση καμένων εκτάσεων, τη φύτευση 130 ώριμων κυπαρισσιών και 200 θάμνων, καθώς και τη δημιουργία ενός νέου πράσινου διαδρόμου για την τοπική κοινότητα. Πέρα από την εφαρμογή του στο Σούνι, το έργο έχει σχεδιαστεί ως μια μεθοδολογία μεταπυρικής αποκατάστασης και προστασίας, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί και σε άλλα χωριά της Κύπρου που έχουν πληγεί από πυρκαγιές.

Ο TechIsland ευχαριστεί όλους τους δωρητές, συνεργάτες και εθελοντές που συνέβαλαν στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας, υπογραμμίζοντας ότι η αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνδέονται με τις πυρκαγιές απαιτεί συντονισμό, συνέχεια και συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων.