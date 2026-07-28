Ώρα για σπουδές: Όσα πρέπει να γνωρίζει ο κάθε φοιτητής (PDF)

Οι επιλογές για σπουδές αποτελούν μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις στη ζωή κάθε νέου. Το περιοδικό «Ώρα για Σπουδές 2026» του ΠΟΛΙΤΗ συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται οι υποψήφιοι φοιτητές και οι οικογένειές τους, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις ευκαιρίες που προσφέρει η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Κύπρο.

Η φετινή έκδοση, η οποία κυκλοφόρησε στις 26/07, εστίασε στις σπουδές στην Κύπρο, αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήματα των κυπριακών πανεπιστημίων, τη σύγκρισή τους με τα ιδρύματα του εξωτερικού και τους λόγους για τους οποίους ολοένα και περισσότεροι φοιτητές επιλέγουν να σπουδάσουν στον τόπο τους.

Μέσα από αναλύσεις, παρουσιάσεις και συνεντεύξεις με ακαδημαϊκούς, το περιοδικό εξέτασε τα βασικά κριτήρια επιλογής πανεπιστημίου, τις δυνατότητες που προσφέρει η αναγνωρισιμότητα μέσω του ΔΙΠΑΕ, πόσο χρήσιμη είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη για τους φοιτητές καθώς και τις επιλογές που έχουν σήμερα οι υποψήφιοι φοιτητές σε σχολές και προγράμματα σπουδών στην Κύπρο.

Στις σελίδες του θα βρείτε επίσης ειδικές παρουσιάσεις πανεπιστημιακών τμημάτων, χρήσιμες πληροφορίες για το ακαδημαϊκό περιβάλλον και πρακτική καθοδήγηση που θα βοηθήσει κάθε υποψήφιο φοιτητή να λάβει μια τεκμηριωμένη απόφαση για το επόμενο βήμα της εκπαιδευτικής του πορείας.

Στην ίδια έκδοση και μια συζήτηση που έγινε στο πλαίσιο του podcast «Χωρίς τήβεννο», στην οποία 5 πρυτάνεις πανεπιστημίων μίλησαν στη δημοσιογράφο Άντρια Γεωργίου για το μέλλον της εκπαίδευσης στην Κύπρο.

Δείτε πιο κάτω ολόκληρη την έκδοση, όπως κυκλοφόρησε με τον ΠΟΛΙΤΗ της Κυριακής:



