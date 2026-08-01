Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Δεν κάνει πίσω το ΥΠΑΝ - «Θα εφαρμοστεί τη νέα σχολική χρονιά»

Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας αναγνωρίζει τη σημασία του ουσιαστικού διαλόγου με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις και παραμένει σταθερά προσηλωμένο στην αρχή αυτή, αναφέρει σε επιστολή του προς τις εκπαιδευτικές οργανώσεις ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ αναφορικά με τη διαμορφωτική Αξιολόγηση και εργασίες της Επιτροπής Παρακολούθησης, ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2026, η οποία περιήλθε εις γνώση του ΚΥΠΕ, ο Γενικός Διευθυντής του ΥΠΑΝ, Μάριος Παναγίδης.

Ο κ. Παναγίδης απαντούσε στην κοινή επιστολή των τριών εκπαιδευτικών οργανώσεων, ημερομηνίας 28 Ιουλίου, οι οποίες ανέφεραν ότι σε συνέχεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, στο πλαίσιο της Επιτροπής Παρακολούθησης, οι Εκπαιδευτικές Οργανώσεις ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ καταθέτουν την έντονη δυσφορία τους σε σχέση με την πρακτική που ακολουθήθηκε στην εν λόγω συνεδρία.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΥΠΑΝ, σε συνέχεια της επιστολής των εκπαιδευτικών οργανώσεων, τους απέστειλε στις 29 Ιουλίου επιστολή, στην οποία αναφέρει ότι το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας διευκρινίζει ότι αναγνωρίζει τη σημασία του ουσιαστικού διαλόγου με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις και παραμένει σταθερά προσηλωμένο στην αρχή αυτή.

Για αυτό, άλλωστε, σημειώνει ο κ. Παναγίδης, περιέλαβε στη νομοθεσία τη σύσταση της Επιτροπής Παρακολούθησης, η οποία αποτελεί συμβουλευτικό σώμα, που υποβάλλει εισηγήσεις προς την αρμόδια αρχή.

Αναφέρει, επίσης, ότι το προσχέδιο πρότασης για τον τρόπο εφαρμογής της διαμορφωτικής αξιολόγησης, το οποίο αποτελεί προϊόν προεργασίας των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, παραδόθηκε στα μέλη της Επιτροπής κατά τη συνεδρία, με στόχο να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος μελέτης πριν την οριστικοποίηση της εισήγησης που θα υποβληθεί προς την Υπουργό.

Σημειώνει, επιπρόσθετα, ότι η προθεσμία των τριών εβδομάδων, μέχρι τις 14 Αυγούστου 2026, τέθηκε με γνώμονα τη διασφάλιση της έγκαιρης έγκρισης του τελικού πλαισίου από την αρμόδια αρχή, ώστε να είναι εφικτή η ομαλή έναρξη εφαρμογής της διαμορφωτικής αξιολόγησης με την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2026-2027.

Όπως επισημαίνει ο κ. Παναγίδης, το ΥΠΑΝ κατανοεί, ωστόσο, τις πρακτικές δυσκολίες που εγείρουν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις ως προς τον διαθέσιμο χρόνο και είναι διατεθειμένο να μετακινήσει την προθεσμία υποβολής απόψεων στις 28 Αυγούστου 2026, ώστε η διαμορφωτική αξιολόγηση να εφαρμοστεί ομαλά με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Σημειώνει, παράλληλα, ότι η εφαρμογή της διαμορφωτικής αξιολόγησης από τη σχολική χρονιά 2026-2027 συνιστά νομοθετική υποχρέωση.

«Η θέση αυτή είχε διευκρινιστεί και προς τους εκπροσώπους των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων, προς αποφυγή οποιασδήποτε παρεξήγησης. Ο τρόπος και η διαδικασία εφαρμογής της, ωστόσο, παραμένουν ανοικτά προς συζήτηση, στο πλαίσιο των εργασιών της Επιτροπής, πριν από την οριστικοποίησή τους από την αρμόδια αρχή. Το Υπουργείο παραμένει στη διάθεσή σας για τη συνέχιση του διαλόγου, με στόχο τη διαμόρφωση ενός πλαισίου εφαρμογής όσο το δυνατόν πιο λειτουργικού, με σεβασμό τόσο στο γράμμα της νομοθεσίας, όσο και στους προβληματισμούς που έχουν εκφραστεί», προσθέτει.

Δυσφορία Εκπαιδευτικών Οργανώσεων ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ

Στην κοινή τους επιστολή, με ημερομηνία 28 Ιουλίου, με θέμα «Δυσφορία εκπαιδευτικών οργανώσεων ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ σε συνέχεια της τελευταίας συνεδρίας της Επιτροπής Παρακολούθησης», οι τρεις εκπαιδευτικές οργανώσεις αναφέρουν ότι σε συνέχεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, στο πλαίσιο της Επιτροπής Παρακολούθησης, καταθέτουν την έντονη δυσφορία τους σε σχέση με την πρακτική που ακολουθήθηκε στην εν λόγω συνεδρία.

«Σε μια Επιτροπή που καλούνται τα μέρη να συζητούν σοβαρά ζητήματα επί των Κανονισμών Αξιολόγησης, δεν μπορεί οι θέσεις του Υπουργείου Παιδείας να κοινοποιούνται την ώρα της Συνεδρίας και να ζητείται από τις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις να τοποθετηθούν. Οι θέσεις των Οργανώσεων βασίζονται σε συγκεκριμένες διαδικασίες και ως εκ τούτου τα όποια έγγραφα, θα πρέπει να προηγούνται της συνεδρίας και να υπάρχει εύλογο χρονικό διάστημα στο οποίο οι Οργανώσεις θα μπορούν να διατυπώνουν τις θέσεις τους, ώστε να γίνεται εφικτή η διαδικασία του διαλόγου», προσθέτουν.

Σημειώνουν, ταυτόχρονα, ότι διάλογος δεν είναι φυσικά μόνο η ανταλλαγή εγγράφων και επιστολών μεταξύ των μερών, αλλά διάλογος σημαίνει και συζήτηση επί των θέσεων και προσπάθεια γεφύρωσης των όποιων διαφορών.

«Στη συγκεκριμένη συνάντηση, τρεις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις τεκμηρίωσαν την κοινή θέση ότι η διαμορφωτική αξιολόγηση δεν μπορεί να εφαρμοστεί τη σχολική χρονιά 2026-2027, μιας και δεν πληρούνται βασικές προϋποθέσεις (π.χ. Ανώτερος Εκπαιδευτικός, Σύμβουλοι Επιθεωρητές κλπ). Ως επικεφαλής της Επιτροπής, αρκεστήκατε μόνο στη δήλωση ότι η διαμορφωτική αξιολόγηση είναι νόμος και θα εφαρμοστεί την επόμενη σχολική χρονιά, καλώντας τις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις να στείλουν θέσεις μέχρι τις 14 Αυγούστου, ημερομηνία που αποφασίστηκε μονομερώς από δικής σας πλευράς και στη συνέχεια αποχωρήσατε, διακόπτοντας ουσιαστικά τη διαδικασία του διαλόγου και της ανταλλαγής απόψεων», προσθέτουν.

Αναφέρουν, επίσης, ότι οι ενέργειες αυτές δεν συνάδουν με το πνεύμα και την έννοια του τι σημαίνει διάλογος, ενώ έχει εκληφθεί ως προσβλητική στάση απέναντι στις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις.

Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικές οργανώσεις στην επιστολή τους ενημερώνουν ότι τέτοιες πρακτικές δεν θα γίνονται αποδεκτές, ότι οι θέσεις των Οργανώσεων επί του εγγράφου δεν μπορούν να κατατεθούν στο ΥΠΑΝ πριν την 1η Σεπτεμβρίου 2026, και επαναλαμβάνουν τη θέση τους ότι η διαμορφωτική αξιολόγηση, δεν μπορεί να εφαρμοστεί το Σεπτέμβρη 2026 γιατί δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, με την ευθύνη να βαραίνει αποκλειστικά το ΥΠΑΝ.

«Ως εκ τούτου δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η επιλεκτική ενεργοποίηση ευθυνών και ρόλων σε κάποιους λειτουργούς της εκπαίδευσης (π.χ. διευθυντές), μόνο και μόνο για να λεχθεί ότι η εν λόγω πρόνοια των Κανονισμών ενεργοποιήθηκε. Η νέα νομοθεσία δεν προβλέπει τον τρόπο εφαρμογής της διαμορφωτικής αξιολόγησης, συνεπώς όλα όσα αφορούν τη διαδικασία και τον τρόπο εφαρμογής θα πρέπει να συμφωνηθούν μεταξύ ΥΠΑΝ και Εκπαιδευτικών Οργανώσεων. Αυτό άλλωστε προνοείται και στους κανονισμούς και ως εκ τούτου μονομερείς αποφάσεις, δεν θα γίνουν αποδεκτές», καταλήγουν.

ΚΥΠΕ