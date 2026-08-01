Tesla-SpaceX: Φουντώνουν τα σενάρια συγχώνευσης - Τι απαντά ο Μασκ

Ο Ίλον Μασκ απέρριψε ως «ψευδή είδηση» μια αναφορά ότι στελέχη της εταιρείας του ηλεκτρικών οχημάτων, Tesla έχουν ενημερωθεί να προετοιμαστούν για τον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων τους στην Κίνα, ενόψει μιας πιθανής συγχώνευσης με την εταιρεία εξερεύνησης του διαστήματος SpaceX.

Τα στελέχη της Tesla έχουν ενημερωθεί να προετοιμαστούν για τον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων της στην Κίνα ενόψει μιας πιθανής συγχώνευσης με την SpaceX, ανέφερε χθες Πέμπτη η Wall Street Journal. Όπως σημειώνει το Reuters οι σύμβουλοι της Tesla έχουν συζητήσει πιθανές επιλογές για διαχωρισμό, συμπεριλαμβανομένης της απόσχισης, της πώλησης ή του κλεισίματος, ανέφερε το δημοσίευμα, προσθέτοντας ότι δεν είναι σαφές πόσο γρήγορα η Tesla θα μπορούσε να αποσχιστεί ή να πουλήσει την επιχείρηση στην Κίνα και ότι τα σχέδια θα μπορούσαν να αλλάξουν.

Οι εικασίες για μια πιθανή συγχώνευση της Tesla και της SpaceX συνεχίζουν να αυξάνονται.

Ο Ίλον Μασκ απέρριψε το δημοσίευμα της Wall Street Journal που ισχυριζόταν ότι η Tesla εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης ή απόσχισης των δραστηριοτήτων της στην Κίνα για μια πιθανή συγχώνευση με την SpaceX, χαρακτηρίζοντας την ιστορία «ψεύτικες ειδήσεις». Η κινεζική μονάδα της Tesla απέρριψε επίσης τους ισχυρισμούς ως ψευδείς.

Η Wall Street Journal ανέφερε ότι η Tesla θα μπορούσε να πουλήσει ή να αποσχίσει τις δραστηριότητές της στην Κίνα για να ανοίξει ο δρόμος για την πιθανή συγχώνευση με την SpaceX. Ισχυρίστηκε ότι τα στελέχη έχουν ενημερωθεί να προετοιμαστούν για τον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων της στην Κίνα, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Ο Ίλον Μασκ απάντησε απευθείας στο X, δημοσιεύοντας «Αυτή είναι μια ψευδής είδηση». Αρνήθηκε επίσης οποιεσδήποτε συζητήσεις σχετικά με την πώληση ή την απόσχιση των δραστηριοτήτων της Tesla στην Κίνα, αποκαλώντας την «παράλογα ψευδή είδηση».

Η Tesla China δήλωσε ξεχωριστά σε δημοσιογράφο της The Paper ότι η έκθεση είναι «ψευδής πληροφορία». Η έκθεση της WSJ επικεντρώθηκε στους γεωπολιτικούς κινδύνους και στο καθεστώς της SpaceX ως σημαντικού αμυντικού εργολάβου των ΗΠΑ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Shanghai Gigafactory παραμένει ένα από τα σημαντικότερα εργοστάσια παραγωγής της Tesla παγκοσμίως, χρησιμεύοντας ως βασικός κόμβος εξαγωγών της για την Ευρώπη, τον Καναδά και την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Η ίδια η Κίνα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της Tesla παγκοσμίως μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εικασίες για συγχώνευση με την SpaceX.

Οι εικασίες για μια πιθανή συγχώνευση της Tesla και της SpaceX έχουν αυξηθεί τους τελευταίους μήνες. Επίσης, ο Ίλον Μασκ διατήρησε ζωντανές τις εικασίες για τη συγχώνευση κατά τη διάρκεια της τριμηνιαίας ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της Tesla, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των εταιρειών.

Η αυξανόμενη τεχνολογική επικάλυψη μεταξύ των εταιρειών, ιδίως όσον αφορά την Τεχνητή Νοημοσύνη και την κατασκευή, έχει κάνει την αγορά να κάνει εικασίες σχετικά με μια συγχώνευση Tesla-SpaceX.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες σε αγορές προβλέψεων όπως η Kalshi έχουν αποδώσει υψηλές πιθανότητες σε έναν συνδυασμό των δύο εταιρειών που θα συμβεί μέχρι τα μέσα του 2027. Τα στοιχεία της Kalshi δείχνουν 49% πιθανότητες συγχώνευσης μεταξύ Tesla και SpaceX πριν από τον Μάιο του 2027.

Η μετοχή της TSLA έκλεισε με άνοδο 3,53% στα 308,85 δολάρια την Πέμπτη. Η μετοχή της SpaceX (SPCX) έκλεισε με πτώση 0,31% στα 112,20 δολάρια, εν μέσω της πτώσης των δαπανών για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Η μετοχή της SPCX υποχώρησε στη χαμηλότερη τιμή κλεισίματος στην ιστορία της και έχει πλέον χάσει περισσότερο από το 50% της αξίας της από το ιστορικό υψηλό του Ιουνίου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ