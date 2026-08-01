Στη Βουλή η απόλυση του συνδικαλιστή Γιώργου Μαλτέζου – Απαντήσεις ζητά το ΑΚΕΛ

Ενώπιον της Επιτροπής Εργασίας της Βουλής οδηγεί το ΑΚΕΛ την υπόθεση απόλυσης του συνδικαλιστή δεσμοφύλακα Γιώργου Μαλτέζου από το Τμήμα Φυλακών, θέτοντας ζήτημα σεβασμού των συνδικαλιστικών ελευθεριών και ζητώντας εξηγήσεις από την κυβέρνηση.

Το θέμα αναμένεται να τεθεί προς εγγραφή και αυτεπάγγελτη συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας αμέσως μετά την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ και Πρόεδρος της Επιτροπής, Γιώργος Κουκουμάς.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο κ. Κουκουμάς αναφέρει ότι η απόλυση του Γιώργου Μαλτέζου από την εργασία του στο Τμήμα Φυλακών «εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τον σεβασμό των συνδικαλιστικών ελευθεριών στον τόπο μας».

Όπως σημειώνει, οι συνδικαλιστικές ελευθερίες, περιλαμβανομένου του δικαιώματος των συνδικαλιστικών στελεχών να έχουν τις απαραίτητες διευκολύνσεις για την άσκηση του ρόλου τους, κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα, στις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και στην εθνική νομοθεσία.

Ζητά εξηγήσεις από Υπουργείο και Φυλακές

Το ΑΚΕΛ καλεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τη Διεύθυνση των Φυλακών να δώσουν εξηγήσεις για το κατά πόσο και με ποιον τρόπο, όπως αναφέρει, σεβάστηκαν τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με τις συνδικαλιστικές ελευθερίες και τις απαραίτητες διευκολύνσεις προς τον συγκεκριμένο συνδικαλιστή, αλλά και γενικότερα προς τους εργαζομένους στις Κεντρικές Φυλακές.

Παράλληλα, ζητά απαντήσεις σε σχέση με όσα καταγγέλλει η συνδικαλιστική οργάνωση του Γιώργου Μαλτέζου και ειδικότερα για την εκκρεμούσα συλλογική καταγγελία της ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης.

«Προσχηματικές διώξεις και εκδικητικές απολύσεις»

Ο Γιώργος Κουκουμάς ανεβάζει τους τόνους, υποστηρίζοντας ότι το ΑΚΕΛ απαιτεί απαντήσεις καθώς, όπως αναφέρει, «οι προσχηματικές πειθαρχικές διώξεις και εκδικητικές απολύσεις συνδικαλιστών είναι συνήθης πρακτική με στόχο τη φίμωση της κριτικής για τα κακώς κείμενα στους χώρους εργασίας».

Προσθέτει ότι όταν τέτοιες πρακτικές προέρχονται από το κράτος και την κυβέρνηση, ενθαρρύνονται, κατά την άποψή του, αντίστοιχες ή ακόμη χειρότερες πρακτικές από εργοδότες στον ιδιωτικό τομέα σε βάρος της συνδικαλιστικής δράσης και του δικαιώματος στην οργάνωση.

Το ΑΚΕΛ προαναγγέλλει ότι, θα θέσει, ευθύς αμέσως μετά την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής, προς εγγραφή κι αυτεπάγγελτη συζήτηση στην Επιτροπή Εργασίας το ζήτημα του σεβασμού των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων στο Τμήμα Φυλακών.