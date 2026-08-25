Ένταση για λυόμενη αίθουσα στην Τρεμιθούσα – Γονείς εμπόδισαν τη μετακίνησή της: «Δεν υπάρχει πρόβλημα» απαντά το ΥΠΑΝ

Το πρωί οργανωμένοι γονείς του ολοήμερου δημοτικού σχολείου Τρεμιθούσας πραγματοποίησαν εκδήλωση διαμαρτυρίας, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στη μετακίνηση της λυόμενης αίθουσας. Οι γονείς υποστηρίζουν ότι οι ανάγκες του σχολείου είναι αυξημένες, καθώς ο αριθμός των μαθητών αναμένεται να ξεπεράσει τους 60, ενώ κάνουν λόγο και για ήδη υφιστάμενες ανάγκες σε χώρους διδασκαλίας και ειδικής εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τους γονείς, το πρωί εργαζόμενοι μετέβησαν στον χώρο του σχολείου για να προχωρήσουν στη μετακίνηση της αίθουσας, ωστόσο αποχώρησαν μετά την αντίδρασή τους.

Η απόφαση για μετακίνηση μίας από τις λυόμενες αίθουσες του ολοήμερου δημοτικού σχολείου Τρεμιθούσας δεν δημιουργεί πρόβλημα στη λειτουργία του σχολείου, υποστηρίζει ο Α’ Επαρχιακός Λειτουργός Δημοτικής Εκπαίδευσης Πάφου, Γιώργος Γιαλλουρίδης.

Σε δηλώσεις του στον «Π» ο κ. Γιαλλουρίδης ανέφερε ότι η σημερινή εκδήλωση διαμαρτυρίας αποτελεί αντίδραση μερίδας γονέων, η οποία, όπως είπε, «δεν βασίζεται πάνω σε όσα αναγράφονται», σημειώνοντας ότι η απόφαση λήφθηκε με βάση τις πραγματικές ανάγκες του σχολείου, αλλά και τις αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν για λυόμενες αίθουσες σε άλλα σχολεία. Όπως εξήγησε, στο ολοήμερο δημοτικό σχολείο Τρεμιθούσας φοιτούν 54 μαθητές και σήμερα υπάρχουν συνολικά τέσσερις λυόμενες αίθουσες. Σύμφωνα με τον κ. Γιαλλουρίδη, ο αριθμός αυτός των λυόμενων αιθουσών είναι πέραν των δεδομένων που απαιτούνται για τη λειτουργία του συγκεκριμένου σχολείου. Ανέφερε ότι οι τέσσερις λυόμενες αίθουσες χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των μαθητών της Γ΄ και Δ΄ τάξης, καθώς και του συμπλέγματος Ε΄ και Στ΄ τάξης. Με βάση τον σχεδιασμό που έχει γίνει, σημείωσε, μία από τις λυόμενες αίθουσες των 50 τετραγωνικών μέτρων θα διαχωριστεί σε δύο ανεξάρτητους χώρους των 25 τετραγωνικών μέτρων.

«Θα μένουν στη μία λυόμενη των 50 τετραγωνικών 9 παιδιά και όταν κάνουν Ελληνικά και Μαθηματικά τα 9 θα μένουν εκεί και τα άλλα 7 θα πηγαίνουν στην άλλη αίθουσα», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι πρόκειται για μικρό αριθμό μαθητών που θα χρειάζεται να διαχωρίζεται κατά τη διδασκαλία συγκεκριμένων μαθημάτων. Ο Α’ Επαρχιακός Λειτουργός Δημοτικής Εκπαίδευσης Πάφου τόνισε ότι οι χώροι των 25 τετραγωνικών μέτρων θεωρούνται κατάλληλοι για τη φιλοξενία τμημάτων μέχρι και 10 μαθητών. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τον ίδιο, η αναδιάταξη των λυόμενων αιθουσών δεν αναμένεται να επηρεάσει την ομαλή λειτουργία του σχολείου.

Ο κ. Γιαλλουρίδης ανέφερε ακόμη ότι η συγκεκριμένη λύση είχε προταθεί από την προηγούμενη σχολική χρονιά. Προβλέπει την απομάκρυνση μίας λυόμενης αίθουσας από την Τρεμιθούσα και τη μεταφορά της σε άλλο σχολείο, όπου, όπως είπε, υπάρχει «τρομερή ανάγκη» για τέτοιο χώρο. Παράλληλα, η υφιστάμενη λυόμενη αίθουσα των 50 τετραγωνικών μέτρων θα διαχωριστεί σε δύο μικρότερους, ανεξάρτητους χώρους, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των μαθητών κατά τη διδασκαλία των Ελληνικών και των Μαθηματικών.

«Οι ανάγκες δεν πρόκειται να διαγραφούν, αλλά αντιμετωπίζονται», ανέφερε ο κ. Γιαλλουρίδης, σημειώνοντας ότι μετά την απομάκρυνση της μίας αίθουσας θα παραμείνουν τρεις λυόμενες, ενώ μία από αυτές θα διαμορφωθεί σε δύο ανεξάρτητους χώρους. Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι οι διαδικασίες θα συνεχιστούν και κάλεσε να μην παρουσιάζεται η κατάσταση ως πρόβλημα για τη λειτουργία του σχολείου, καθώς, όπως υποστήριξε, «δεν δημιουργείται κανένα πρόβλημα».