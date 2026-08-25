Στις κάλπες το Πανεπιστήμιο Κύπρου: Στις 7 Οκτωβρίου οι πρυτανικές εκλογές – Μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου οι υποψηφιότητες για την ηγεσία του Πανεπιστημίου Κύπρου

Σε τροχιά πρυτανικών εκλογών εισέρχεται το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με την αντίστροφη μέτρηση για την ανάδειξη της νέας ηγεσίας του για την περίοδο 2026-2030 να έχει αρχίσει. Η κάλπη θα στηθεί την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου για την εκλογή Πρύτανη, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης.

Η ημερομηνία καθορίστηκε από τη Σύγκλητο κατά τη συνεδρία της στις 10 Ιουνίου, ενώ ως Έφορος Εκλογών ορίστηκε ο Ανώτερος Λειτουργός Πανεπιστημίου της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού, Σάββας Χριστοδούλου. Οι εκλογές θα διεξαχθούν στη βάση των αναθεωρημένων Κανόνων του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Το πρώτο κρίσιμο ορόσημο είναι η Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι, οπότε εκπνέει η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων. Τα σχετικά έντυπα επιβεβαιώνουν ότι οι εκλογές αφορούν τετραετή θητεία, από το 2026 έως το 2030. Κάθε υποψηφιότητα θα πρέπει να συνοδεύεται από τις υπογραφές πέντε μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι κανόνες επιτρέπουν σε έναν υποψήφιο να διεκδικήσει, με ξεχωριστά έντυπα, τόσο τη θέση του Πρύτανη όσο και θέση Αντιπρύτανη. Αντίστοιχα, υποψήφιος για την Αντιπρυτανεία μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και για τις δύο θέσεις Αντιπρύτανη.

Οι δύο αντιπρυτανικές εκλογές διεξάγονται ταυτόχρονα. Μάλιστα, εάν το ίδιο πρόσωπο εκλεγεί και στις δύο θέσεις, επιλέγει ποια από τις δύο θα αναλάβει και στην άλλη εκλέγεται αυτομάτως ο υποψήφιος που κατετάγη δεύτερος σε αριθμό ψήφων.

Η μάχη των προτιμήσεων

Για την ανάδειξη της νέας πρυτανικής ηγεσίας εφαρμόζεται σύστημα μεταφοράς ψήφων, με τους ψηφοφόρους να μπορούν να κατατάσσουν τους υποψηφίους κατά σειρά προτίμησης.

Για να εκλεγεί κάποιος από την πρώτη καταμέτρηση πρέπει να εξασφαλίσει πέραν του 50% των ψήφων πρώτης προτίμησης. Διαφορετικά, αποκλείεται ο υποψήφιος με τις λιγότερες πρώτες προτιμήσεις και οι ψήφοι του μεταφέρονται στην επόμενη επιλογή των συγκεκριμένων ψηφοφόρων. Η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι ένας υποψήφιος να ξεπεράσει το 50%.

Debates, βίντεο και podcasts

Ο αναθεωρημένος Κώδικας Επικοινωνίας προβλέπει επίσημες δημόσιες συζητήσεις για καθεμία από τις τρεις θέσεις, υπό την ευθύνη του Εφόρου Εκλογών, ενώ οι υποψήφιοι θα μπορούν να επικοινωνούν τις θέσεις τους μέσω ειδικού Forum και Blog του Πανεπιστημίου.

Προβλέπονται ακόμη σύντομα βίντεο τύπου «elevator pitch», διάρκειας έως 60 δευτερολέπτων, στα οποία οι υποψήφιοι θα παρουσιάζουν τις βασικές τους θέσεις σε κοινό φορμάτ. Στο προεκλογικό μενού μπαίνουν και podcasts με τίτλο «Οι Πρυτανικές Θέσεις», διάρκειας οκτώ λεπτών για κάθε υποψήφιο και με κοινή θεματολογία.

Ο Κώδικας προβλέπει επίσης τη δυνατότητα ειδικής έκδοσης του ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου του Πανεπιστημίου, με παρουσίαση των υποψηφιοτήτων και ημερολόγιο των εκλογικών δράσεων.

Μία ημέρα μετά τη λήξη των υποψηφιοτήτων, στις 23 Σεπτεμβρίου, ο Έφορος Εκλογών θα συναντηθεί με όλους τους υποψηφίους για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία. Από εκεί και πέρα η προεκλογική μάχη θα μπει στην τελική της ευθεία, με τις συγκεντρώσεις παρουσίασης προγραμμάτων να επιτρέπονται μέχρι μία εβδομάδα πριν από την κάλπη.

Φεύγει ο Χριστοφίδης

Οι εκλογές της 7ης Οκτωβρίου θα φέρουν σε κάθε περίπτωση νέο πρόσωπο στην Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο νυν Πρύτανης, Τάσος Χριστοφίδης, βρίσκεται στη δεύτερη συνεχόμενη τετραετή θητεία του και δεν έχει δικαίωμα νέας επανεκλογής, καθώς η νομοθεσία προβλέπει για τον Πρύτανη τετραετή θητεία με δυνατότητα μίας μόνο επανεκλογής.

Ο κ. Χριστοφίδης εξελέγη για πρώτη φορά το 2018 και ανέλαβε καθήκοντα στις 16 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, ενώ επανεξελέγη το 2022. Ως εκ τούτου, ο Πρύτανης που θα αναδειχθεί από την κάλπη του Οκτωβρίου αναμένεται να αναλάβει τα καθήκοντά του στα μέσα Δεκεμβρίου, με την ολοκλήρωση της δεύτερης θητείας Χριστοφίδη.