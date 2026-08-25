Ενισχύσεις ΚΟΑΠ για καλλιέργειες σε δασική γη: Παράταση μέχρι το 2028 της υποχρέωσης για έγκυρη άδεια

Τη μετάθεση της υποχρέωσης κατοχής έγκυρης άδειας χρήσης κρατικής δασικής γης ως προϋπόθεσης για τη λήψη ενισχύσεων από τον ΚΟΑΠ στην 1η Ιανουαρίου του 2028, σε συνδυασμό με την εφαρμογή μεταβατικών και υποστηρικτικών ρυθμίσεων από το Τμήμα Δασών για τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης των επηρεαζόμενων γεωργών με το θεσμικό πλαίσιο, αποφάσισε την Τρίτη το Υπουργικό Συμβούλιο.

Πρόκειται για πρόταση που κατέθεσε ο υπουργός Γεωργίας, Χρίστος Σενέκης, ως ανταπόκριση σε ένα επείγον ζήτημα που αντιμετωπίζουν αρκετοί καλλιεργητές, ιδιαίτερα στην περιοχή της Αμμοχώστου. Η μετάθεση της προθεσμίας παρέχει τον απαραίτητο χρόνο ώστε επηρεαζόμενοι γεωργοί να προσαρμοστούν στο νέο καθεστώς αδειοδότησης, χωρίς να βρεθούν αντιμέτωποι με την αιφνίδια απώλεια των ενισχύσεων που λαμβάνουν, καθώς και εμπλοκή σε σχέση με τις πολυετείς δεσμεύσεις των παραγωγών.

Για την Ιστορία, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (15.02.2022) καθορίστηκε ο τερματισμός όλων των υφιστάμενων αδειών χρήσης κρατικής δασικής γης για γεωργοκτηνοτροφικούς σκοπούς από την 31η Δεκεμβρίου του 2022 και η έκδοση νέων αδειών μόνο σε περιπτώσεις νόμιμης χρήσης, χωρίς σοβαρές παρανομίες ή εκκρεμείς οφειλές. Παράλληλα, αποφασίστηκε ότι η κατοχή έγκυρης άδειας χρήσης θα αποτελούσε προϋπόθεση για την καταβολή ενισχύσεων από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ).

Στη συνέχεια, με απόφαση του Υπουργικού (23.12.2025), η εφαρμογή της πιο πάνω προϋπόθεσης μετατέθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2023, στην 1η Ιανουαρίου 2026. Όμως, ακολούθως, καλλιεργητές κρατικής δασικής γης, κυρίως στην περιοχή των Κοκκινοχωρίων, ζήτησαν νέα μεταβατική ρύθμιση μέχρι τη λήξη της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου του ΚΟΑΠ (31.12.2027), ώστε να συνεχιστεί η καταβολή των ενισχύσεων, ενώ παράλληλα να τους δοθεί ο αναγκαίος χρόνος για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου. Για τον σκοπό αυτό προτάθηκε και εγκρίθηκε η μετάθεση της υποχρέωσης κατοχής έγκυρης άδειας χρήσης κρατικής δασικής γης ως προϋπόθεσης για τη λήψη ενισχύσεων από τον ΚΟΑΠ στην 1η Ιανουαρίου του 2028.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της υπουργικής πρότασης, η ρύθμιση αυτή διασφαλίζει την ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς αδειοδότησης, παρέχοντας στους επηρεαζόμενους γεωργούς επαρκή χρόνο και θεσμική υποστήριξη για την τακτοποίηση της χρήσης της κρατικής δασικής γης, την άρση τυχόν μη αποδεκτών συμβάσεων και τη διευθέτηση οικονομικών τους υποχρεώσεων. Παράλληλα, αποφεύγεται η αιφνίδια απώλεια γεωργικών ενισχύσεων κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, ενισχύεται η συνέχεια της γεωργικής δραστηριότητας και η βιωσιμότητα των αγροτικών περιοχών.

Παράλληλα, η απόφαση δεν αναιρεί την ανάγκη συμμόρφωσης με το θεσμικό πλαίσιο. Το Τμήμα Δασών θα προωθήσει τις αναγκαίες μεταβατικές και υποστηρικτικές ρυθμίσεις, παρέχοντας καθοδήγηση στους επηρεαζόμενους καλλιεργητές για την εξασφάλιση έγκυρης άδειας, την άρση μη αποδεκτών επεμβάσεων και τη ρύθμιση τυχόν οφειλών.