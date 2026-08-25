Επιβολή ποινών για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης

Ποινές επιβλήθηκαν σε δύο αλλοδαπά πρόσωπα, ηλικίας 40 και 29 ετών, τα οποία είχαν καταγγελθεί τον Ιανουάριο του 2026 από μέλη του Κλάδου Τροχαίας Πάφου για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, κατά τον έλεγχο αλκοόλης στον οργανισμό τους, ο 40χρονος παρουσίασε ένδειξη 97, ενώ ο 29χρονος ένδειξη 95, αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 9.

Για την υπόθεση, επιβλήθηκαν οι ακόλουθες ποινές: στον 40χρονο επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο €1.700, στέρηση της άδειας οδήγησης για 10 Σαββατοκύριακα και 7 βαθμοί ποινής.

Στον 29χρονο επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο €1.500, στέρηση της άδειας οδήγησης για 15 ημέρες και 7 βαθμοί ποινής.

Η Αστυνομία υπενθυμίζει ότι η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης αποτελεί σοβαρή τροχαία παράβαση και εγκυμονεί σημαντικούς κινδύνους για την ασφάλεια των οδηγών και των υπόλοιπων χρηστών του οδικού δικτύου.