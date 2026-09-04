Σχολικό κουδούνι με φθηνότερες διαδρομές: Πρώτη εβδομάδα δωρεάν - Με εισιτήριο από 14 Σεπτεμβρίου

Ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς και σε συνέχεια της Υπουργικής Απόφασης ημερομηνίας 27 Αυγούστου 2025, συνεχίζεται και κατά τη σχολική χρονιά 2026-2027 η εφαρμογή των μέτρων επιχορήγησης των μαθητικών εισιτηρίων λεωφορείων, σε συνεργασία με τις εταιρείες παροχής δημόσιας υπηρεσίας εσωτερικών οδικών επιβατικών μεταφορών, στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του κράτους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, για την περίοδο από την 1η Σεπτεμβρίου 2025 μέχρι τις 31 Αυγούστου 2027, το μηνιαίο μαθητικό κόμιστρο καθορίζεται στα €5, με κρατική επιχορήγηση ύψους €17. Το ετήσιο μαθητικό κόμιστρο καθορίζεται στα €30, με κρατική επιχορήγηση ύψους €190 για κάθε μαθητή.

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2025 και εφεξής, όλα τα παιδιά πολύτεκνων και πενταμελών οικογενειών που φοιτούν στη Δημόσια Μέση και Τεχνική Εκπαίδευση εξαιρούνται από την καταβολή κομίστρου. Για την εξασφάλιση της εξαίρεσης θα πρέπει να προσκομίζεται ταυτότητα πολυτέκνων ή βεβαίωση πενταμελούς οικογένειας, προστίθεται.

Μηνιαίο ή ετήσιο εισιτήριο μηδενικής αξίας εκδίδεται, επίσης, για άπορους μαθητές και παιδιά δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), σημειώνεται.

Στους δικαιούχους της κατηγορίας του μαθητικού κομίστρου εντάσσονται και ανήλικα παιδιά που τελούν υπό τη φροντίδα και κηδεμονία των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και δεν φοιτούν σε σχολείο. Τα ποσά των €5 για το μηνιαίο κόμιστρο και των €30 για το ετήσιο κόμιστρο καταβάλλονται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, ενώ τα ποσά των €17 και €190, αντίστοιχα, επιδοτούνται από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Για την έκδοση του εισιτηρίου θα πρέπει να προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.

Για την έκδοση του ετήσιου μαθητικού εισιτηρίου, οι μαθητές θα πρέπει να εξασφαλίσουν προσωποποιημένη κάρτα Motion. Για την έκδοση της κάρτας θα πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση φοίτησης ή/και μαθητική ταυτότητα για την τρέχουσα σχολική χρονιά.

Κατά την πρώτη εβδομάδα της νέας σχολικής χρονιάς, δηλ. μέχρι και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, οι μαθητές θα μεταφέρονται δωρεάν, προκειμένου να δοθεί το απαραίτητο χρονικό περιθώριο για την έκδοση των προσωποποιημένων καρτών Motion. Η διαδικασία έκδοσης έχει ξεκινήσει από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 και το κοινό καλείται να προβεί έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση της κάρτας.

«Από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026, οι μαθητές θα πρέπει να διαθέτουν έγκυρο κόμιστρο για τη μετακίνησή τους με λεωφορείο», τονίζεται.

«Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στη διευκόλυνση της καθημερινής μετακίνησης των μαθητών και στην ενθάρρυνση περισσότερων μαθητών να χρησιμοποιούν τις δημόσιες επιβατικές μεταφορές», υπογραμμίζεται.

Για περισσότερες πληροφορίες, το επιβατικό κοινό καλείται να επικοινωνεί με τις εταιρείες που εκτελούν δημόσιες επιβατικές μεταφορές.

Πηγή: ΚΥΠΕ