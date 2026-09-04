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Χαμάς: Αραβικός και μουσουλμανικός κόσμος να μπλοκάρει τη μετεγκατάσταση των Γαζαίων

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Αυτές οι δηλώσεις αντικατοπτρίζουν τα «εξαιρετικά επικίνδυνα σχέδια» του Ισραήλ για τον κατεστραμμένο από τον πόλεμο παλαιστινιακό θύλακα, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Χαζέμ Κάσεμ

Η Χαμάς κάλεσε σήμερα αραβικές και μουσουλμανικές χώρες να αντιταχθούν στις πρόσφατες δηλώσεις Ισραηλινών Υπουργών που ζητούν τη μετεγκατάσταση των σχεδόν δύο εκατομμυρίων κατοίκων της σε χώρες του εξωτερικού.

Αυτές οι δηλώσεις αντικατοπτρίζουν τα «εξαιρετικά επικίνδυνα σχέδια» του Ισραήλ για τον κατεστραμμένο από τον πόλεμο παλαιστινιακό θύλακα, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Χαζέμ Κάσεμ.

Κάλεσε «αραβικές και μουσουλμανικές χώρες να ενεργήσουν αποφασιστικά και ενωμένα για να αντιμετωπίσουν αυτά τα σχέδια και να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για να τα ματαιώσουν».

Χθες Πέμπτη, ο ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, παρουσίασε ένα σχέδιο για την εκκένωση της Λωρίδας της Γάζας και την μετεγκατάσταση των σχεδόν δύο εκατομμυρίων κατοίκων της σε χώρες του εξωτερικού.

«Αντί να σκάβουν τούνελ, είναι ώρα να ετοιμάσουν βαλίτσες», είπε ο ακροδεξιός Υπουργός παρουσιάζοντας το αμφιλεγόμενο σχέδιο ενόψει των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου. Ο Μπεν Γκβιρ έθεσε ως στόχο την «εθελοντική μετανάστευση» 250.000 Γαζαίων εντός ενός έτους, με απώτερο σκοπό ο αριθμός αυτός να ανέλθει σε 1,86 εκατομμύρια σε βάθος επταετίας.

Είχαν προηγηθεί αντίστοιχες δηλώσεις την Τετάρτη από τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας, Ισραέλ Κατς, που είπε πως «δεν υπάρχει πραγματική λύση για τη Γάζα χωρίς αυτή τη μετανάστευση» του πληθυσμού της στο εξωτερικό.

Μέχρι σήμερα, η ισραηλινή Κυβέρνηση δεν έχει ανακοινώσει κανένα συγκεκριμένο μέτρο που να αποσκοπεί στη μεταφορά των κατοίκων της Γάζας στο εξωτερικό.

Πέρυσι, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πρότεινε να «καθαρίσει» τη Γάζα ύστερα από τη μεταφορά των περίπου δύο εκατομμυρίων κατοίκων σε χώρες όπως η Αίγυπτος και η Ιορδανία, προτού υποχωρήσει μπροστά σε δημόσια κατακραυγή που προκάλεσε η πρόταση αυτή.

Ο αναγκαστικός εκτοπισμός πληθυσμών αποτελεί έγκλημα πολέμου, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

 

Πηγή: ΚΥΠΕ

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