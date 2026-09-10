Το ΥΠΟΙΚ επιμένει στο «όχι» για σχολικούς ψυχολόγους- «Εκτός συζήτησης επιπλέον κονδύλι»

Την ώρα που κάθε εκπαιδευτικός ψυχολόγος καλείται να καλύψει περίπου 1.800 μαθητές και 13 σχολεία, το Υπουργείο Οικονομικών επιμένει ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο για την ουσιαστική ενίσχυση της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας.

Το ζήτημα τέθηκε εκ νέου ενώπιον της Επιτροπής Υγείας της Βουλής, στο πλαίσιο της συζήτησης για την ψυχική υγεία και την πρόληψη. Παρά την παραδοχή του ΥΠΟΙΚ ότι δεν διαφωνεί επί της αρχής με την ανάγκη αύξησης των εκπαιδευτικών ψυχολόγων, η θέση του επί της ουσίας παρέμεινε αμετακίνητη: η οροφή δαπανών για το 2027 έχει καθοριστεί και δεν υπάρχει άλλος διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου ανέφερε ότι τα τελευταία τρία χρόνια η στελέχωση αυξήθηκε κατά περίπου εννέα άτομα. Για το 2027, ωστόσο, παρέπεμψε στις προτεραιότητες που καθόρισε το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας εντός της οροφής δαπανών, εξηγώντας ότι δεν κατέστη δυνατό να εξασφαλιστεί πρόσθετο περιθώριο.

Η τοποθέτηση προκάλεσε την αντίδραση της προέδρου της Επιτροπής Υγείας, Σάβιας Ορφανίδου, η οποία ξεκαθάρισε ότι η προηγούμενη απάντηση που είχε λάβει η Επιτροπή δεν ήταν ικανοποιητική.

«Εμείς επιμένουμε και θέλουμε αύξηση των θέσεων των εκπαιδευτικών ψυχολόγων στα σχολεία», ανέφερε, υποδεικνύοντας ότι η συζήτηση αφορά πρωτίστως την πρόληψη: «Μιλούμε για πρόληψη. Μιλούμε για πρώιμη ηλικία. Μιλούμε για νεαρή ηλικία».

Η κ. Ορφανίδου κάλεσε τα Υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών να βρουν λύση, σημειώνοντας ότι πρέπει να αυξηθεί η πίεση ώστε το ζήτημα να μην παραμείνει άλλη μία εξαγγελία χωρίς αντίκρισμα.

«Σοβαρότερα και πιο πολύπλοκα»

Την πραγματική εικόνα της Υπηρεσίας περιέγραψε ενώπιον της Επιτροπής η προϊσταμένη της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Έρνη Σισμάνη. Όπως ανέφερε, παρά τη μικρή αύξηση που καταγράφηκε τα τελευταία χρόνια, κάθε εκπαιδευτικός ψυχολόγος εξακολουθεί να έχει υπό την ευθύνη του περίπου 1.800 μαθητές και 13 σχολεία.

Ο φόρτος εργασίας, διευκρίνισε, δεν περιορίζεται στην παρουσία των ψυχολόγων στα σχολεία, καθώς καλούνται να διαχειριστούν ένα συνεχώς διευρυνόμενο φάσμα αναγκών και περιστατικών.

«Τα προβλήματα είναι όλο και πιο σοβαρά και όλο και πιο πολύπλοκα», τόνισε η κ. Σισμάνη, προειδοποιώντας ουσιαστικά ότι μια υποστελεχωμένη Υπηρεσία δεν μπορεί να επωμίζεται διαρκώς νέες απαιτήσεις και αρμοδιότητες.

Τα αιτήματα της Υπηρεσίας δεν αφορούν μόνο την αύξηση των ψυχολόγων αλλά και την οργανωτική της αναβάθμιση. Όπως ανέφερε η προϊσταμένη της, στη διοίκηση βρίσκονται μόλις τρία άτομα, ενώ δεν υπάρχει ουσιαστική πυραμίδα ανέλιξης ή επαρκείς θέσεις προόδου.

Η ίδια συνέδεσε άμεσα τη στελέχωση με την πρόληψη και την προαγωγή της ψυχικής υγείας, υποδεικνύοντας ότι, εάν το κράτος θέλει πραγματικά να προλάβει την εκδήλωση σοβαρότερων προβλημάτων, πρέπει να επενδύσει στην οικογένεια, στο σχολείο και στο προσωπικό που καλείται να παρέμβει εγκαίρως.

Στα χαρτιά οι 60 θέσεις

Όπως έγραψε σε προηγούμενο ρεπορτάζ του ο «Π», το Υπουργείο Παιδείας υπέβαλε από τον Νοέμβριο του 2025 πρόταση για αναβάθμιση της Υπηρεσίας σε Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας. Η μελέτη του ΥΠΑΝ προβλέπει τέσσερις πρόσθετες θέσεις ανώτερων εκπαιδευτικών ψυχολόγων και 60 νέες θέσεις ψυχολόγων σε βάθος τριετίας, με 20 προσλήψεις κάθε χρόνο.

Το Υπουργείο Οικονομικών απέρριψε την ένταξη των πρώτων 20 θέσεων στον προϋπολογισμό του 2027 και επανήλθε με πρόταση για δέκα, χωρίς όμως να παραχωρεί την αναγκαία πρόσθετη χρηματοδότηση.

Σήμερα στην Υπηρεσία εργάζονται συνολικά 71 ψυχολόγοι. Από αυτούς, μόνο οι 67 καλύπτουν τον γενικό μαθητικό πληθυσμό των περίπου 114.000 παιδιών, με την αναλογία να υπολογίζεται περίπου στον έναν ψυχολόγο ανά 1.700 μαθητές.