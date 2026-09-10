Πως επηρεάζονται οι δόσεις δανείων από την αύξηση επιτοκίων

Η αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25% από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην προσπάθεια της να συγκρατήσει τον πληθωρισμό και να διασφαλίσει τη σταθερότητα των τιμών στην Ευρωζώνη, δεν θα αυξήσει άμεσα τις δόσεις δανείων.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον Σύνδεσμο Τραπεζών, η προσαρμογή γίνεται κατά την επόμενη ημερομηνία αναθεώρησης του επιτοκίου του δανείου (π.χ. στην περίπτωση των επιτοκίων της ΕΚΤ στη δόση δανείου που εμπίπτει στην περίοδο έναρξης ισχύος ή ανά 3, 6 ή 12 μήνες, ανάλογα με τον δείκτη αναφοράς, όπως το Euribor ή τα βασικά επιτόκια τραπεζών).

Οι αυξήσεις των επιτοκίων, επηρεάζονται από τη δανειακή σύμβαση των δανειοληπτών. Οι τρεις βασικές κατηγορίες δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο είναι με Α. Euribor, Β. Επιτόκιο ΕΚΤ και Γ. Βασικό επιτόκιο τράπεζας.

Όσον αφορά το ύψος της αύξησης της δόσης, αυτό εξαρτάται από το υπόλοιπο και τα χρόνια που απομένουν. Ενδεικτικά, αύξηση επιτοκίου κατά 0,25% σε δάνειο €100.000 με εναπομείνασα διάρκεια 15-20 έτη επιβαρύνει τη μηνιαία δόση κατά περίπου €12 με €15.

Ποιοι επηρεάζονται περισσότερο

Από την αύξηση των επιτοκίων, επηρεάζονται περισσότερο όσοι έχουν δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο.

Αν κάποιος έχει δάνειο με σταθερό επιτόκιο, δεν επηρεάζεται καθώς όσο διαρκεί η περίοδος του σταθερού επιτοκίου, η μηνιαία δόση παραμένει ανεπηρέαστη. Σημειώνεται ότι όπως αναφέρει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, κατά τα τελευταία χρόνια πολλοί δανειολήπτες στράφηκαν σε σταθερό επιτόκιο για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους πχ 3, 5 ή 7 χρόνια. Πέραν των νέων δανείων, δόθηκαν λύσεις σταθερού επιτοκίου για κάποια χρόνια από τις τράπεζες προς τους πελάτες κατά τον προηγούμενο κύκλο αύξηση επιτοκίων (2022-2023).

Παράδειγμα αύξησης μηνιαίας δόσης δανείου με τα σημερινά δεδομένα:

Παράδειγμα Επιβάρυνσης Δόσης Δανείου

Υπόλοιπο δανείου: €100.000

Αρχική μηνιαία δόση: €750

Αρχικό επιτόκιο: 3,50%

Νέο επιτόκιο (+0,25%): 3,75%

Νέα μηνιαία δόση: Περίπου €763

Μηνιαία αύξηση: Πέριξ των €13 μηνιαίως ανάλογα με την εναπομείνασα διάρκεια αποπληρωμής, π.χ. ~15 έτη)