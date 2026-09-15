Η πολιτική των κλιματιστικών σε ανώμαλη προσγείωση και μια πρόσκληση για εκτροπή

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης επισκέφθηκε στις 07 Σεπτεμβρίου 2023 το Γυμνάσιο Ακροπόλεως Λευκωσίας με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, συνοδευόμενος από την Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Αθηνά Μιχαηλίδου. Ανάμεσα σε άλλα ο ΠτΔ είχε συζήτηση με τους μαθητές του σχολείου, οι οποίοι έθιξαν διάφορα θέματα, που τους απασχολούν.

Ανάμεσα σε άλλα, οι μαθητές έθεσαν το θέμα της μη ύπαρξης κλιματιστικών στις σχολικές αίθουσες και ο ΠτΔ υποσχέθηκε ενώπιον όλων των τότε παρισταμένων και των ΜΜΕ ότι εντός τριών (03) ετών θα εγκατασταθούν κλιματιστικά σε όλες τις βαθμίδες των Δημόσιων Σχολείων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η ΥΠΑΝ κ. Αθηνά Μιχαηλίδου παρεμβαίνοντας τότε δήλωσε ότι έχει αρχίσει ήδη η διαδικασία τοποθέτησης κλιματιστικών στα σχολεία με προτεραιότητα, σύμφωνα με κριτήρια που έχουν καθοριστεί και υποσχέθηκε ότι σε ορίζοντα τριετίας (δηλαδή μέχρι τον Σεπτέμβριο 2026) όλα τα Δημόσια Σχολεία θα έχουν κλιματιστικά.

Ο ορίζοντας τριετίας εξέπνευσε (Σεπτέμβριος 2023 - Σεπτέμβριος 2026). Τα Δημόσια Σχολεία δεν διαθέτουν κλιματιστικά σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας. Ή καλύτερα διαθέτουν σε πολύ λίγες. Εννοείται πάντοτε τα ευρισκόμενα σε λειτουργία.

Χθες, 14.09.2026, ο ΠτΔ επισκεπτόμενος ένα άλλο Δημόσιο Σχολείο, έθεσε ένα άλλο χρονικό ορόσημο αποπεράτωσης του τεράστιου αυτού έργου. Το τέλος αυτού του οροσήμου προσδιορίστηκε από τον ίδιο μέχρι το τέλος της προεδρικής του θητείας, δηλαδή τον Φεβρουάριο του 2028.

Η ΥΠΑΝ και σε αυτή τη δήλωση του προέδρου ήτο παρούσα. Αυτήν τη φορά δεν μίλησε. Τήρησε απόλυτη σιγή. Περίεργο. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να προβληματίσει πάρα πολύ τον ΠτΔ. Γιατί άραγε τήρησε η κ. ΥΠΑΝ αυτό που στην πολιτική διπλωματία λέγεται: «στάση επιτήδειου ουδέτερου»; Γιατί άραγε; Μήπως ξέρει κάτι παραπάνω; Κι αν ξέρει κάτι παραπάνω πρέπει σεβόμενη αυτόν που την διόρισε να του το κοινοποιήσει άμεσα. Για μένα είναι ξεκάθαρο ότι γι’ αυτήν την εξαγγελία του ΠτΔ για την οποία τώρα βρίσκεται εκτεθειμένος έναντι 160.240 μαθητών/μαθητριών των Δημόσιων Σχολείων όλων των βαθμίδων (πρόσφατη ετήσια έρευνα για την εκπαίδευση της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου), είναι η ΥΠΑΝ κ. Αθηνά Μιχαηλίδου. Πέραν αυτών ο ΠτΔ βρίσκεται εκτεθειμένος και απέναντι στις χιλιάδες των γονέων.

Η κ. ΥΠΑΝ πρέπει να απαντήσει αμέσως και δημόσια σε όλα τα πιο κάτω ερωτήματα:

1. Να ανακοινώσει πόσες χιλιάδες σχολικές αίθουσες έχουμε σε όλα τα Δημόσια Σχολεία όλων των βαθμίδων.

2. Σε ποιο αριθμό από τις σχολικές αυτές αίθουσες έχουν εγκατασταθεί κλιματιστικά τα οποία λειτουργούν απρόσκοπτα.

3. Πόσων συσκευών χρηματοδοτήθηκε η εγκατάστασή τους από κρατικό κονδύλι και ποιο το κόστος μέχρι σήμερα.

4. Ποιος είναι ο αριθμός των συσκευών που εγκαταστάθηκαν από τους κατά τόπους Συνδέσμους Γονέων και Κηδεμόνων.

5. Ποιος είναι ο αριθμός των συσκευών που εγκαταστάθηκαν από δωρητές.

6. Αν υπάρχει πλάνο και πάγιο σχέδιο συντήρησης για την απρόσκοπτη και υγιεινή λειτουργία των κλιματιστικών χωρίς να υπάρξει κανένας απολύτως κίνδυνος για την υγεία των μαθητών και των εκπαιδευτικών από τη μακροχρόνια λειτουργία τους.

Πολύ φοβάμαι ότι αν στην αυριανή συζήτηση στη Βουλή για το θέμα δεν είναι σε θέση να δώσει απάντηση σ’ αυτά τα ερωτήματα αλλά και να διαβεβαιώσει την Επιτροπή Παιδείας της Βουλής ότι το νέο χρονικό ορόσημο, που έθεσε ο ΠτΔ θα εκπληρωθεί, τότε σημαίνει ότι ούτε συντονιστικό όργανο στο Υπουργείο Παιδείας υπάρχει γι’ αυτό το θέμα, ούτε προγραμματισμός υπάρχει, ούτε επαρκείς τεχνολογικές – ηλεκτρολογικές μελέτες από την αρμόδια αρχή (ΑΗΚ) και στο τέλος της ημέρας, γιατί θα είμεθα και σε προεκλογική περίοδο θα τα ρίξει πιθανότατα όλα στις Σχολικές Εφορείες, μη αναλαμβάνοντας καμία απολύτως ευθύνη ούτε έναντι του ΠτΔ ούτε έναντι των χιλιάδων μαθητών και γονέων.

Σε ό,τι αφορά στο δεύτερο σκέλος του άρθρου μου πιθανόν να δημιουργούνται κάποιες απορίες. Και εξηγούμαι αμέσως. Η ΥΠΑΝ κ. Αθηνά Μιχαηλίδου επιμένει και κουνά το δάκτυλο στους εκπαιδευτικούς για την εφαρμογή της διαμορφωτικής αξιολόγησης για το παρόν σχολικό έτος. Θα περιοριστώ μόνο σε ό,τι καταγράφεται στις κανονιστικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύτηκαν στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2025.

ΜΕΡΟΣ Ι: Ερμηνεία και Εισαγωγικές Διατάξεις

Άρθρο 2 - (1) «Επιθεωρητής σύμβουλος σημαίνει τον επιθεωρητή που στο πλαίσιο των καθηκόντων του, όπως αυτά προβλέπονται στο οικείο σχέδιο υπηρεσίας αναλαμβάνει μεταξύ άλλων τα καθήκοντα διαμορφωτικής αξιολόγησης εποπτεύοντας τους εκπαιδευτικούς και το εκπαιδευτικό έργο».

ΕΡΩΤΗΜΑ: Η κ. ΥΠΑΝ έχει στη διάθεσή της αυτή τη στιγμή αυτό τον θεσμό σε επαρκή αριθμό; Και αν ναι, ποιας επιμορφώσεως έτυχαν, για να είναι έτοιμοι να αναλάβουν αυτά τα καθήκοντα; Αν η απάντησή της είναι θετική και νομικώς αυταπόδεικτη έχει καλώς. Διαφορετικά το να εμμένει σε διαμορφωτική αξιολόγηση όπως η νομοθεσία προβλέπει, χωρίς να έχει εκπληρώσει τα δύο προαπαιτούμενα που ανέφερα, για εμένα προσωπικά είναι ξεκάθαρο ότι η συνέχιση της εμμονής της να εφαρμόσει από φέτος τη διαμορφωτική αξιολόγηση ευρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με την ψηφισθείσα νομοθεσία και συνεπώς αποτελεί νομική εκτροπή. Στην καλύτερη περίπτωση θα είναι μια «κολοβή» διαμορφωτική αξιολόγηση.

Γεώργιος Σκαλιάς