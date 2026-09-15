Με οριακή πτώση έκλεισε την Τρίτη το ΧΑΚ

Με οριακή πτώση έκλεισε την Τρίτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 315,63 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες σε ποσοστό μόλις 0,02%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 185,44 μονάδες, καταγράφοντας επίσης οριακές απώλειες σε ποσοστό 0,03%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €186.770,10.

Πτωτικά κινήθηκε επίσης ο Δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς, με πτώση σε ποσοστό 0,62%. Αντίθετα, η Κύρια Αγορά κατέγραψε άνοδο κατά 0,21%, οι Επενδυτικές Εταιρείες κατά 0,22% και τα Ξενοδοχεία κατά 0,08%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €88.192,82 (τιμή κλεισίματος €10,59 – άνοδος 1,34%), της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €31.020 (τιμή κλεισίματος €6,00 - χωρίς μεταβολή), της Demetra με €19.740,17 (τιμή κλεισίματος €1,40 - άνοδος 0,36%), της Logicom με €10.143 (τιμή κλεισίματος €2,74 - χωρίς μεταβολή) και της Πετρολίνα με €6.299,20 (τιμή κλεισίματος €1,22 - άνοδος 1,67%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 6 κινήθηκαν ανοδικά, 8 πτωτικά και 3 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 87.

Πηγή: ΚΥΠΕ