Δημόσιες μεταφορές με ένα «κλικ» - Τι αλλάζει στο Pame App

Την ανανεωμένη εφαρμογή Pame App, με νέες λειτουργίες που αποσκοπούν στην ευκολότερη χρήση των δημόσιων μεταφορών, παρουσίασε η Cyprus Public Transport (CPT), στο πλαίσιο εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας.

Μέσω της αναβαθμισμένης εφαρμογής, οι επιβάτες μπορούν, μεταξύ άλλων, να προγραμματίζουν τη διαδρομή τους από το σημείο όπου βρίσκονται μέχρι τον τελικό προορισμό, να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για την άφιξη του λεωφορείου και να παρακολουθούν ζωντανά την πορεία του στον χάρτη.

Παράλληλα, μπορούν να προγραμματίζουν μια μετακίνηση με βάση την ώρα κατά την οποία επιθυμούν να φτάσουν στον προορισμό τους, με την εφαρμογή να υπολογίζει πότε πρέπει να ξεκινήσουν και ποιες επιλογές διαδρομής είναι διαθέσιμες. Μέσω του Pame App παρέχεται επίσης η δυνατότητα προσθήκης εισιτηρίων ή χρημάτων στην κάρτα λεωφορείου.

Παρουσιάζοντας την εφαρμογή, ο Ανδρέας Δημητριάδης, Διευθυντής Πληροφορικής και Καινοτομίας της CPT ανέφερε ότι το Pame App τέθηκε για πρώτη φορά στη διάθεση των επιβατών το 2020, όταν η CPT ανέλαβε το συμβόλαιο για τη Λευκωσία, αρχικά με βασικές λειτουργίες. Όπως είπε, το 2026 λήφθηκε στρατηγική απόφαση να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην εμπειρία του επιβάτη και να ενσωματωθούν νέες λειτουργίες. Πρόσθεσε ότι οι αλλαγές έγιναν λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και την ανατροφοδότηση του επιβατικού κοινού, ενώ η εταιρεία θα συνεχίσει τις αναβαθμίσεις.

Σε εξέλιξη πρόγραμμα αναβάθμισης υποδομών, λέει το Υπ. Μεταφορών

Η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Μαρίνα Ιωάννου Χασάπη, ανέφερε ότι στόχος του Υπουργείου είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος στο οποίο το λεωφορείο, το περπάτημα και το ποδήλατο λειτουργούν συμπληρωματικά.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, προωθούνται υποδομές Park and Ride και μετεπιβίβασης, λεωφορειολωρίδες, ποδηλατικές υποδομές, καθώς και ασφαλέστερα πεζοδρόμια και διαβάσεις.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη ευρύ πρόγραμμα αναβάθμισης των υποδομών των δημόσιων μεταφορών, το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον 3.000 νέα και εκσυγχρονισμένα στέγαστρα, καθώς και αναβάθμιση κεντρικών σταθμών λεωφορείων σε ολόκληρη την Κύπρο.

Η κ. Ιωάννου Χασάπη σημείωσε ότι οι υποδομές από μόνες τους δεν αρκούν, υποδεικνύοντας την ανάγκη για συχνά και αξιόπιστα δρομολόγια, καλύτερη πληροφόρηση και εύκολη μετεπιβίβαση. Τα ψηφιακά εργαλεία, πρόσθεσε, μπορούν να μειώσουν την αβεβαιότητα του επιβάτη και να κάνουν τις δημόσιες μεταφορές πιο ελκυστικές στην πράξη.

Πάνω από 12 εκατ. επιβάτες το 2025

Στη σημασία της ενίσχυσης των δημόσιων μεταφορών αναφέρθηκε ο Julio Tironi, Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Cyprus Public Transport, σημειώνοντας ότι η κινητικότητα «δεν είναι προνόμιο, αλλά δικαίωμα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η χρήση των δημόσιων μεταφορών παρουσιάζει ανοδική πορεία. Το 2025 η CPT κατέγραψε νέο ρεκόρ, μεταφέροντας περισσότερους από 12 εκατομμύρια επιβάτες, ενώ από τον Μάιο του 2024 καταγράφονται περισσότεροι από ένα εκατομμύριο επιβάτες κάθε μήνα.

Ο κ. Tironi σημείωσε ότι στην τελευταία έρευνα της CPT η ικανοποίηση των πελατών διαμορφώθηκε στο 79,7%, προσθέτοντας ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ζητήματα που χρειάζονται βελτίωση. Μεταξύ αυτών περιέλαβε την κάλυψη του δικτύου, τις στάσεις, τη συνέπεια των δρομολογίων και την πληροφόρηση των επιβατών.

Όπως είπε, περίπου μία στις έξι παρατηρήσεις ή παράπονα που έλαβε η εταιρεία το προηγούμενο έτος αφορούσε την πληροφόρηση, με την αναβάθμιση του Pame App να αποτελεί μέρος της προσπάθειας αντιμετώπισης του προβλήματος.

670 αυτοκίνητα ανά 1.000 κατοίκους

Αναφερόμενος στις ευρύτερες προκλήσεις της βιώσιμης κινητικότητας, ο κ. Tironi είπε ότι η Κύπρος ξεκινά από μια ιδιαίτερα απαιτητική θέση, καθώς διαθέτει περίπου 670 αυτοκίνητα ανά 1.000 κατοίκους, ποσοστό που, όπως ανέφερε, συγκαταλέγεται στα υψηλότερα στην Ευρώπη.

Σημείωσε ακόμη ότι, σε μια νησιωτική χώρα χωρίς σιδηροδρομικό δίκτυο, τα λεωφορεία αποτελούν βασικό μέσο για την επίτευξη της απαιτούμενης μετατόπισης προς πιο βιώσιμους τρόπους μετακίνησης.

Από την πλευρά του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Μενέλαος Μενελάου, Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών, ανέφερε ότι η κινητικότητα αποτελεί πρακτικό ζήτημα για την πανεπιστημιακή κοινότητα, καθώς χιλιάδες φοιτητές και εργαζόμενοι μετακινούνται καθημερινά προς και από την Πανεπιστημιούπολη.

Όπως είπε, το Πανεπιστήμιο συζητά με την Cyprus Public Transport λύσεις όπως συχνότερα δρομολόγια προσαρμοσμένα στις ώρες των μαθημάτων, ταχύτερες και απευθείας συνδέσεις, καθώς και καλύτερες συνδέσεις με τη Λάρνακα και τη Λεμεσό.

Στόχος, πρόσθεσε, είναι σταδιακά να εισέρχονται λιγότερα αυτοκίνητα στην Πανεπιστημιούπολη, η οποία αντιμετωπίζει πλέον σημαντικό πρόβλημα χώρων στάθμευσης.

Τόνισε, ωστόσο, ότι για να ζητηθεί από έναν φοιτητή ή εργαζόμενο να αφήσει το αυτοκίνητό του, θα πρέπει προηγουμένως να του προσφερθεί μια αξιόπιστη και γρήγορη εναλλακτική επιλογή μετακίνησης.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε λίγο πριν από την έναρξη της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, η οποία φέτος πραγματοποιείται υπό το μήνυμα «Κινητικότητα για όλους» και ολοκληρώνεται στις 22 Σεπτεμβρίου με την Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο.