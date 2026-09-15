Απεργία στα σχολεία: Ποια παιδιά καλούνται να παραμείνουν στο σπίτι

Στο σπίτι καλεί τους γονείς να αφήσουν την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου τα παιδιά που φοιτούν στα Ειδικά Σχολεία και τα παιδιά που οι ανάγκες τους εξυπηρετούνται από σχολικό συνοδό το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, εξαιτίας της 24ωρης απεργίας του προσωπικού των Σχολικών Εφορειών και Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού.

Σε ανακοίνωσή του, το ΥΠΑΝ ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ, ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ και ΔΕΕ ΚΔΟΚΩ ΔΕΟΚ έχουν εξαγγείλει 24ωρη απεργία του προσωπικού των Σχολικών Εφορειών και του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού για την Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2026.

Το Υπουργείο ενημερώνει ότι, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση των συνδικαλιστικών οργανώσεων, η απεργία θα είναι καθολική και θα αφορά γραμματείς, καθαρίστριες και οδηγούς ειδικών σχολείων, σχολικές βοηθούς νηπιαγωγείων καθώς επίσης και σχολικούς/ες βοηθούς συνοδούς σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Ειδικά Σχολεία, Γυμνάσια, Λύκεια και Τεχνικές Σχολές, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί ουσιωδώς η στελέχωση και λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Υπό τα δεδομένα αυτά, το Υπουργείο επισημαίνει ότι, κατά τη συγκεκριμένη ημέρα, δεν θα είναι δυνατό να διασφαλιστεί η παροχή της προβλεπόμενης εξατομικευμένης υποστήριξης, επίβλεψης, φροντίδας και συνοδείας στα παιδιά τα οποία εξυπηρετούνται από σχολικούς/ές βοηθούς/συνοδούς.

"Με γνώμονα την ασφάλεια, προστασία και ευημερία των παιδιών, το Υπουργείο καλεί τους γονείς/κηδεμόνες των παιδιών που φοιτούν στα Ειδικά Σχολεία, καθώς και των υπολοίπων παιδιών που οι ανάγκες τους εξυπηρετούνται από σχολικό/ή βοηθό/ συνοδό, να τα κρατήσουν στο σπίτι τη συγκεκριμένη ημέρα", αναφέρει το Υπουργείο. Σημειώνεται ότι οι σχολικές μονάδες δεν θα προσμετρούν τις απουσίες που θα σημειωθούν τη συγκεκριμένη ημέρα κατά την οποία οι μαθητές/μαθήτριες θα απουσιάζουν.

Το Υπουργείο σημειώνει ότι αντιλαμβάνεται πλήρως την αναστάτωση που ενδέχεται να προκαλέσει η πιο πάνω διευθέτηση στις οικογένειες και τονίζει ότι αυτή αφορά αποκλειστικά την ημέρα της απεργιακής κινητοποίησης. Ωστόσο, αναφέρει, υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες, προτεραιότητα αποτελεί η διασφάλιση της ασφάλειας και της ευημερίας των παιδιών και η αποφυγή οποιασδήποτε κατάστασης κατά την οποία δεν θα μπορεί να τους παρασχεθεί η αναγκαία φροντίδα και υποστήριξη κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο σχολείο.

Το ΥΠΑΝ καλεί τις Διευθύνσεις των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν άμεσα τους γονείς και κηδεμόνες όλων των παιδιών που επηρεάζονται, καθώς και να φροντίσουν για το άνοιγμα και κλείσιμο των σχολείων τη συγκεκριμένη μέρα.

Τέλος, υπογραμμίζει ότι η ασφάλεια των παιδιών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα.

Πηγή: ΚΥΠΕ