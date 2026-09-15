Εργατικό ατύχημα στη Λευκωσία: 48χρονος υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία μετά από πτώση

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται 48χρονος έπειτα από εργατικό ατύχημα που συνέβη γύρω στη 1.40 μ.μ. σήμερα στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, ενώ ο 48χρονος εργαζόταν σε ανεγειρόμενη οικοδομή στη Λευκωσία, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο πάτωμα του δευτέρου ορόφου από ύψος 2 μέτρων περίπου.

Ο 48χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου κρατήθηκε για νοσηλεία. Σύμφωνα με τους επί καθήκοντι ιατρούς, φέρει εγκεφαλική αιμορραγία με την κατάσταση του να θεωρείται σοβαρή.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Αγίου Δομετίου, σε συνεργασία με το Γραφείο Επιθεωρήσεως Εργασίας συνεχίζει τις εξετάσεις, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ