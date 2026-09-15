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Εργατικό ατύχημα στη Λευκωσία: 48χρονος υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία μετά από πτώση

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, ενώ ο 48χρονος εργαζόταν σε ανεγειρόμενη οικοδομή στη Λευκωσία, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο πάτωμα του δευτέρου ορόφου από ύψος 2 μέτρων περίπου

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται 48χρονος έπειτα από εργατικό ατύχημα που συνέβη γύρω στη 1.40 μ.μ. σήμερα στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, ενώ ο 48χρονος εργαζόταν σε ανεγειρόμενη οικοδομή στη Λευκωσία, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο πάτωμα του δευτέρου ορόφου από ύψος 2 μέτρων περίπου.

Ο 48χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου κρατήθηκε για νοσηλεία. Σύμφωνα με τους επί καθήκοντι ιατρούς, φέρει εγκεφαλική αιμορραγία με την κατάσταση του να θεωρείται σοβαρή.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Αγίου Δομετίου, σε συνεργασία με το Γραφείο Επιθεωρήσεως Εργασίας συνεχίζει τις εξετάσεις, καταλήγει η ανακοίνωση.

 

Πηγή: ΚΥΠΕ

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