Τέλος το Message Gateway στις 30 Οκτωβρίου - Τι πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις

Η επικοινωνία με τα κυβερνητικά συστήματα για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες UCC B2G (Business–to–Government) θα πραγματοποιείται πλέον μέσω της πλατφόρμας CY Connect, ενημερώνουν το Τμήμα Τελωνείων και το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής, στο πλαίσιο της κατάργησης του υφιστάμενου Message Gateway.

Σε ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων, αναφέρεται ότι μετά από σχετική παράταση για σκοπούς ομαλής μετάβασης, οι υπηρεσίες UCC B2G μέσω Message Gateway θα απενεργοποιηθούν οριστικά στις 30 Οκτωβρίου 2026.

Όλες οι εταιρείες που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες UCC B2G μέσω του Message Gateway θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα πληροφοριακά τους συστήματα έχουν ολοκληρώσει εγκαίρως τη νέα διαδικασία διασύνδεσης και λειτουργίας μέσω CY Connect.

Οι Οικονομικοί Φορείς οι οποίοι δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τη διαδικασία ένταξης στο CY Connect, έχουν ήδη δημιουργηθεί στο CY Connect αλλά συνεχίζουν να αποστέλλουν μηνύματα μέσω Message Gateway, ή δεν έχουν ολοκληρώσει τις απαραίτητες αλλαγές στα συστήματά τους, καλούνται να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες τεχνικές ενέργειες, ώστε η μετάβαση να έχει ολοκληρωθεί πριν από τις 30/10/2026.

Ιδιαίτερα οι εταιρείες που έχουν ήδη λάβει τα απαραίτητα στοιχεία πρόσβασης στο CY Connect θα πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι η παραγωγική επικοινωνία των συστημάτων τους πραγματοποιείται πλέον μέσω CY Connect και όχι μέσω του παλαιού Message Gateway, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Όπως διευκρινίζεται, η διασύνδεση πραγματοποιείται μεταξύ δύο έμπιστων πληροφοριακών συστημάτων και στο CY Connect δημιουργείται ένα και μόνο application (Client Credentials) ανά πληροφοριακό σύστημα εταιρείας.

Ως εκ τούτου, η αυθεντικοποίηση και αναγνώριση κατά την UCC B2G επικοινωνία αφορά το σύστημα της εταιρείας και όχι μεμονωμένους υπαλλήλους ή διαφορετικά profiles χρηστών της εταιρείας.

Κατά συνέπεια, διαφορετικοί ρόλοι ή δικαιώματα υπαλλήλων μιας εταιρείας στα Τελωνειακά συστήματα δεν δημιουργούν διαφορετικά client credentials στο CY Connect, συνεπώς δεν προβλέπεται δημιουργία διαφορετικού application ανά χρήστη ή Profile ID, αλλά κάθε πληροφοριακό σύστημα εταιρείας θα πρέπει να χρησιμοποιεί το application που του έχει αποδοθεί για την επικοινωνία μέσω CY Connect.

Οι εταιρείες των οποίων τα πληροφοριακά συστήματα βασίζονται σήμερα στη χρήση διαφορετικών Profile IDs για διαφορετικούς χρήστες ή διαφορετικούς τύπους συναλλαγών θα πρέπει να εξετάσουν και, όπου απαιτείται, να προσαρμόσουν την υλοποίησή τους σύμφωνα με το νέο μοντέλο επικοινωνίας.

Η ταυτοποίηση της εταιρείας που έχει δικαίωμα κλήσης των σχετικών υπηρεσιών πραγματοποιείται μέσω των client credentials που έχουν αποδοθεί στο πληροφοριακό της σύστημα.

Για θέματα που αφορούν τη χρήση των υπηρεσιών UCC B2G, την ένταξη στο CY Connect ή προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διαδικασία μετάβασης, οι Οικονομικοί Φορείς θα πρέπει να επικοινωνούν μέσω των επίσημων καναλιών τεχνικής υποστήριξης στα emails: dits-customs@dits.dmrid.gov.cy και ihadjimichael@dits.dmrid.gov.cy

Οι εταιρείες καλούνται να μην αναμένουν μέχρι τις τελευταίες ημέρες πριν από την κατάργηση του Message Gateway για να ολοκληρώσουν τη μετάβασή τους, αλλά να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες και δοκιμές.