Γιώργος Μαζωνάκης: Ερευνούν πιθανή χορήγηση ουσίας - Η διαγραμμένη φωτογραφία και τα ψηφιακά ίχνη

Σε νέα κατεύθυνση στρέφονται οι έρευνες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να του χορηγήθηκε κάποια ουσία πριν ή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί συγκεκριμένο φάρμακο ή άλλη ουσία, με τις απαντήσεις να αναμένονται από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Εφόσον επιβεβαιωθεί η χρήση ουσίας από την κατηγορία που διερευνάται, οι Αρχές θα εξετάσουν κατά πόσο τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες ιατρικές προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων η παρουσία καρδιολόγου και αναισθησιολόγου.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ερευνητές επιχειρούν να εξακριβώσουν τόσο όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης όσο και τι προηγήθηκε της σύνδεσης του τραγουδιστή με το μηχάνημα.

Η διαγραμμένη φωτογραφία

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται σε μία από τις δύο φωτογραφίες που ανακτήθηκαν από το κινητό τηλέφωνο της Ιωάννας Γάκα. Σε αυτήν, ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται ξαπλωμένος στο κρεβάτι όπου πραγματοποιούνταν η πλασμαφαίρεση, δίνοντας την εικόνα ανθρώπου που κοιμάται.

Η φωτογραφία φέρεται να διαγράφηκε από το κινητό της γιατρού το ίδιο απόγευμα και προτού η ίδια και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος κληθούν να καταθέσουν στην Αστυνομία. Το εύρημα αξιολογείται σε συνδυασμό με τις τοξικολογικές εξετάσεις, τις καταθέσεις και τα υπόλοιπα ψηφιακά δεδομένα.

Είχε διαμοιραστεί μία από τις εικόνες

Από την εξέταση της συσκευής φέρεται επίσης να προέκυψαν ψηφιακά ίχνη διαμοιρασμού μίας από τις διαγραμμένες φωτογραφίες. Οι Αρχές εκτιμούν ότι η εικόνα είχε αποσταλεί, χωρίς ωστόσο να έχει εξακριβωθεί ο παραλήπτης της. Δεν θεωρείται, πάντως, δεδομένο ότι είχε σταλεί στον σύζυγο της γιατρού.

Περισσότερες απαντήσεις αναμένονται μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, για την οποία απαιτείται σχετικό δικαστικό βούλευμα. Οι ερευνητές επιδιώκουν να διαπιστώσουν σε ποιον και πότε στάλθηκε η φωτογραφία, ποια εφαρμογή χρησιμοποιήθηκε και αν η αποστολή της συνοδευόταν από κάποια συνομιλία.

Τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να φωτίσουν τους λόγους για τους οποίους τραβήχτηκε η φωτογραφία και στη συνέχεια διαγράφηκε.

Στο μικροσκόπιο οι αναζητήσεις σε εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης

Παράλληλα, συνεχίζεται η προσπάθεια ανάκτησης και ανάλυσης αναζητήσεων που φέρονται να πραγματοποιήθηκαν μέσω εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης κατά τις κρίσιμες στιγμές.

Οι Αρχές επιχειρούν να εξακριβώσουν ποιος χρησιμοποίησε το σύστημα, πότε πραγματοποιήθηκαν οι αναζητήσεις, ποια ερωτήματα υποβλήθηκαν και ποιες απαντήσεις δόθηκαν. Προηγούμενα ευρήματα φέρονται να παραπέμπουν σε ερωτήσεις σχετικά με την επαναφορά ασθενούς.

Καθοριστική θεωρείται η χρονική αντιστοίχιση των αναζητήσεων με την εξέλιξη του περιστατικού. Εξετάζεται ειδικότερα εάν έγιναν μετά τις πρώτες προειδοποιήσεις του μηχανήματος, μετά τη διακοπή της θεραπείας ή όταν η κατάσταση του τραγουδιστή είχε ήδη επιδεινωθεί.

Κρίσιμα τα κινητά τριών εργαζομένων

Βαρύτητα δίνεται και στην εξέταση των κινητών τηλεφώνων τριών εργαζομένων του ιατρείου. Οι Αρχές αναζητούν μηνύματα, κλήσεις, φωτογραφίες, βίντεο και άλλα ψηφιακά ίχνη που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ανασύνθεση των γεγονότων.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τυχόν επικοινωνίες μεταξύ των εργαζομένων και των δύο γιατρών την ώρα που επιδεινωνόταν η κατάσταση του τραγουδιστή, καθώς και πιθανή ανταλλαγή υλικού μετά το περιστατικό. Τα ευρήματα από τις τρεις συσκευές αναμένεται να διασταυρωθούν με όσα έχουν ήδη προκύψει από το κινητό της Ιωάννας Γάκα και τον υπολογιστή του ιατρείου.

Πηγή: protothema.gr