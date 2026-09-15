eΔΕΑ: Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς μαθητών Δημοτικού και Νηπιαγωγείου

Να δημιουργήσουν προφίλ στο σύστημα «Ηλεκτρονικής Διοίκησης Εκπαίδευσης και Αγωγής» (eΔΕΑ) το αργότερο μέχρι τέλος Οκτωβρίου 2026 προτρέπει τους γονείς το Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, τη σχολική χρονιά 2025-2026 το σύστημα εφαρμόστηκε για τις εγγραφές/μετεγγραφές των μαθητών/ριών Δημοτικού Σχολείου. Στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων διαδικασιών και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (Υ.Π.Α.Ν.) προτίθεται, την παρούσα σχολική χρονιά 2026-2027, να εφαρμόσει το ηλεκτρονικό σύστημα για τις εγγραφές/ μετεγγραφές των μαθητών/ριών του Δημοτικού Σχολείου, καθώς και των μαθητών/ριών υποχρεωτικής ηλικίας των Νηπιαγωγείων.

Ως εκ τούτου, προτρέπει τους γονείς/κηδεμόνες μαθητών/ριών των δημόσιων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων (υποχρεωτική εκπαίδευση) να μεριμνήσουν, το αργότερο μέχρι τέλος Οκτωβρίου 2026, να δημιουργήσουν λογαριασμό στην κυβερνητική πύλη CY Login και στη συνέχεια, εάν δεν το έχουν ήδη πράξει, να δημιουργήσουν Προφίλ Γονέα/Κηδεμόνα και Προφίλ Μαθητή/Μαθήτριας στο ηλεκτρονικό σύστημα eΔΕΑ.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι όσοι γονείς/κηδεμόνες δεν διαθέτουν λογαριασμό CY Login, δημιουργούν λογαριασμό ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία που περιγράφεται εδώ. Για διευκόλυνση των γονέων/κηδεμόνων, σχετικό είναι και αυτό το βίντεο.

Για προβλήματα ή βοήθεια σε θέματα εγγραφής ή σύνδεσης στο CY Login, οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να επικοινωνούν, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση: cyloginsupport@dits.dmrid.gov.cy.

Μετά τη δημιουργία λογαριασμού CY Login, οι γονείς/κηδεμόνες μεταβαίνουν στη διαδικτυακή πύλη eΔΕΑ στον σύνδεσμο https://edea.schools.ac.cy και επιλέγουν την «Πύλη Γονέων/Κηδεμόνων».

Η είσοδος πραγματοποιείται με την εισαγωγή του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού τους στο CY Login. Μετά την είσοδο στο σύστημα, στην αρχική σελίδα, οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν εντοπίσουν τον Οδηγό για ολοκλήρωση εγγραφής μαθητών/ριών στο eΔΕΑ και να τον αξιοποιήσουν για καθοδήγησή τους στα επόμενα βήματα (δημιουργία Προφίλ Γονέα/Κηδεμόνα, δημιουργία Προφίλ Μαθητή/Μαθήτριας). Αν παρόλα αυτά, αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα, μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 22800600 ή να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση edea-support@schools.ac.cy.

Ως πρώτο βήμα μετά την είσοδο στη διαδικτυακή πύλη eΔΕΑ, οι γονείς/κηδεμόνες δημιουργούν το Προφίλ Γονέα/Κηδεμόνα επιλέγοντας στο μενού την ένδειξη «Διαχείριση Προφίλ Γονέα/Κηδεμόνα». Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις που το Προφίλ Γονέα/ Κηδεμόνα έχει ήδη δημιουργηθεί, δεν πρέπει να δημιουργηθεί ξανά. Αν υπάρχουν αλλαγές στα στοιχεία του γονέα/κηδεμόνα που είχαν δηλωθεί, οι γονείς/κηδεμόνες καλούνται να επικαιροποιήσουν το προφίλ τους. Συστήνεται όπως και οι δύο γονείς/ κηδεμόνες δημιουργήσουν το προφίλ τους, ώστε και οι δύο να έχουν πρόσβαση, μελλοντικά, στα δεδομένα των παιδιών τους.

Στη συνέχεια, οι γονείς/κηδεμόνες δημιουργούν το Προφίλ Μαθητή/Μαθήτριας επιλέγοντας στο μενού την ένδειξη «Διαχείριση Προφίλ Μαθητή/Μαθήτριας» και ακολούθως «Προσθήκη Προφίλ Μαθητή/Μαθήτριας». Όταν όλα τα απαραίτητα στοιχεία συμπληρωθούν, το Προφίλ Μαθητή/Μαθήτριας θα παρουσιάζει πάνω δεξιά με πράσινα γράμματα την ένδειξη «έτοιμος/η για εγγραφή». Σε αυτό το σημείο, οι γονείς/κηδεμόνες έχουν ολοκληρώσει την απαιτούμενη διαδικασία. Νοείται ότι σε περίπτωση που έχει ήδη δημιουργηθεί προφίλ για συγκεκριμένο παιδί δεν πρέπει να δημιουργηθεί εκ νέου. Οι γονείς/κηδεμόνες κάνουν τη διαδικασία μόνο για παιδιά για τα οποία δεν έχει δημιουργηθεί προφίλ.

Πριν από τις εγγραφές για τη σχολική χρονιά 2027-2028, που θα διεξαχθούν τον Ιανουάριο 2027, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για τα επόμενα βήματα εκ μέρους των γονέων/ κηδεμόνων για την υποβολή αιτήματος εγγραφής. Σε αυτό το στάδιο το ΥΠΑΝ παρακαλεί τους γονείς/κηδεμόνες να μην υποβάλουν αίτημα εγγραφής. Σε αυτό το στάδιο απαιτείται μόνο η εγγραφή στο CY Login και η δημιουργία Προφίλ Γονέα/Κηδεμόνα και Προφίλ Μαθητή/ Μαθήτριας.

"Το ΥΠΑΝ είναι βέβαιο ότι όλοι οι γονείς/κηδεμόνες θα ανταποκριθούν, γεγονός που θα επιτρέψει την καθολική εφαρμογή του συστήματος με απώτερο στόχο τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων διαδικασιών και την εξυπηρέτηση όλων, εκπαιδευτικών, γονέων/κηδεμόνων, και μαθητών/ριών", αναφέρει η ανακοίνωση καταληκτικά.

Πηγή: ΚΥΠΕ