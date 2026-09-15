Ο Μπιλ Γκέιτς προειδοποιεί για την AI: «Οι κυβερνήσεις έχουν μείνει πολύ πίσω» - Ζητά συμμαχία ΗΠΑ και Κίνας για τους κινδύνους

Καμία κυβέρνηση στον κόσμο δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένη για τις αλλαγές που αναμένεται να φέρει η τεχνητή νοημοσύνη στην κοινωνία, εκτιμά ο Μπιλ Γκέιτς, ο οποίος, παρά την αισιοδοξία που εξέφραζε μέχρι πρόσφατα για τις δυνατότητες της τεχνολογίας, εμφανίζεται πλέον περισσότερο ανήσυχος για τους κινδύνους που συνοδεύουν την ταχεία ανάπτυξή της.

Μιλώντας στο Reuters, ο συνιδρυτής της Microsoft ανέφερε ότι οι κυβερνήσεις έχουν μείνει «πολύ πίσω» στην προετοιμασία τους, επισημαίνοντας μεταξύ των ζητημάτων που τον προβληματίζουν την ανατροπή που μπορεί να προκαλέσει η AI στην αγορά εργασίας, τις απειλές στον κυβερνοχώρο και τον κίνδυνο οι άνθρωποι να αναπτύξουν εξάρτηση από ολοένα πιο εξελιγμένους ψηφιακούς συντρόφους.

Ο Γκέιτς έχει ήδη συζητήσει τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενώ σχεδιάζει να συναντηθεί και με τον Πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ. Ο ίδιος θεωρεί ότι η αντιμετώπιση των κινδύνων που συνοδεύουν την AI θα απαιτήσει διεθνή συνεργασία, ιδιαίτερα μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Για να περιγράψει την κατάσταση, χρησιμοποίησε μάλιστα την εικόνα μιας ταινίας καταστροφής στην οποία η εμφάνιση μιας εξωγήινης απειλής αναγκάζει αντίπαλες χώρες να συνεργαστούν. Για τον Γκέιτς, η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί κατά κάποιον τρόπο μια νέα, «ξένη» μορφή νοημοσύνης, απέναντι στην οποία απαιτείται αντίστοιχος συντονισμός.

Οι προειδοποιήσεις του δεν σημαίνουν ότι έχει εγκαταλείψει την αισιοδοξία του για τις δυνατότητες της τεχνολογίας. Θεωρεί ότι η AI μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη ζωή ανθρώπων, ιδιαίτερα στις φτωχότερες περιοχές του κόσμου, υπό την προϋπόθεση ότι η πρόσβαση σε αυτήν θα είναι όσο το δυνατόν πιο ισότιμη.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Gates Foundation ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να διαθέσει τουλάχιστον 1 δισ. δολάρια μέσα στα επόμενα δύο χρόνια για εφαρμογές της AI στην υγεία, την εκπαίδευση και τη γεωργία. Μέρος της προσπάθειας αφορά την ανάπτυξη συστημάτων που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περισσότερες γλώσσες και από πληθυσμούς οι οποίοι σήμερα δεν εξυπηρετούνται επαρκώς από την τεχνολογία.