Από το πρώτο κουδούνι στην πρώτη αποχή: Βγαίνουν από τις αίθουσες οι μαθητές για τα κλιματιστικά - Η απάντηση του Υπουργείου

Η πρώτη οργανωμένη μαθητική αντίδραση της νέας σχολικής χρονιάς έρχεται σήμερα, μόλις εννέα ημέρες μετά το πρώτο κουδούνι στη Μέση Εκπαίδευση. Οι μαθητές βγαίνουν για μία διδακτική περίοδο από τις τάξεις, με το Υπουργείο Παιδείας να τους απαντά, επί της ουσίας, ότι τα προβλήματα που καταγγέλλουν έχουν ήδη αναγνωριστεί και οι λύσεις βρίσκονται στον δρόμο. Μόνο που αυτό ακριβώς φαίνεται να είναι και το σημείο τριβής: οι μαθητές δεν αμφισβητούν τόσο τους σχεδιασμούς, όσο τον χρόνο που απαιτείται μέχρι να τους δουν να γίνονται πράξη.

Η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών (ΠΣΕΜ) κάλεσε για σήμερα σε αποχή κατά την τέταρτη διδακτική περίοδο, την ώρα που συνεδριάζει η Επιτροπή Παιδείας της Βουλής. Στο τραπέζι βάζει κλιματιστικά, επικίνδυνες υποδομές, υπερβολική ύλη και περιορισμούς στη μαθητική ενδυμασία, κατηγορώντας το υπουργείο για «απαξιωτική στάση» και απαιτώντας «ουσιαστικές απαντήσεις».

«Τα έχουμε αναγνωρίσει»

Η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, σε γραπτή δήλωσή της μία ημέρα πριν από την αποχή, αναγνωρίζει το δικαίωμα των μαθητών να έχουν φωνή και να διεκδικούν, σπεύδει όμως να σημειώσει ότι ο διάλογος πρέπει να γίνεται με «ολοκληρωμένη και ορθή ενημέρωση».

Κατά την ίδια, τα ζητήματα που θέτει η ΠΣΕΜ είναι ακριβώς εκείνα που η κυβέρνηση έχει αναγνωρίσει ως προτεραιότητες και για τα οποία εργάζεται. Για την ύλη, αναφέρει ότι μειώνεται σταδιακά και ότι φέτος για πρώτη φορά η διδακτέα ταυτίζεται με την εξεταστέα. Για τις υποδομές παραπέμπει σε έργα €132 εκατ., ενώ για τη στολή σημειώνει ότι έχουν ήδη εκδοθεί εγκύκλιοι που επιτρέπουν «χαλάρωση», υπό προϋποθέσεις, όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες.

Το αγκάθι των κλιματιστικών

Εκεί όπου η απάντηση αφήνει, πάντως, ανοικτό το βασικό ερώτημα είναι στα κλιματιστικά. Η υπουργός διαβεβαιώνει ότι «όλα τα σχολεία της Κύπρου θα έχουν κλιματιστικά, με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα εγκατάστασης και λειτουργίας», χωρίς στη γραπτή δήλωσή της να προσδιορίζει ποιος είναι αυτός ο ορίζοντας.

Και αυτό έχει τη σημασία του. Τον Σεπτέμβριο του 2023 ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε υποσχεθεί, από το Γυμνάσιο Ακροπόλεως, κλιματιστικά σε όλα τα σχολεία μέσα σε τρία χρόνια. Η τριετία συμπληρώθηκε και τη Δευτέρα, από το Γυμνάσιο Αγίου Δομετίου, ο Νίκος Χριστοδουλίδης έθεσε πλέον ως ορίζοντα το τέλος της κυβερνητικής θητείας, το 2028.

Αυτή ακριβώς τη μετακίνηση επικαλείται η ΠΣΕΜ, κατηγορώντας τους κυβερνώντες ότι «συνεχίζουν να υπόσχονται και να ανατρέπουν τα δικά τους χρονοδιαγράμματα». Για τους μαθητές, οι ανθρώπινες συνθήκες στις αίθουσες «δεν είναι πολυτέλεια» και δεν μπορούν να περιμένουν άλλο.

Τα άλλα μέτωπα

Τα κλιματιστικά, ωστόσο, δεν είναι το μόνο σημείο σύγκρουσης. Η ΠΣΕΜ καταγγέλλει ότι σε αρκετές σχολικές μονάδες εξακολουθούν να υπάρχουν υποδομές που θέτουν ζητήματα ασφάλειας, ενώ υποστηρίζει ότι η ύλη παραμένει τόσο εκτεταμένη ώστε η σχολική χρονιά μετατρέπεται από τις πρώτες ημέρες σε «μαραθώνιο κάλυψής της μέχρι τις εξετάσεις», παρά τις δεσμεύσεις για περιορισμό της. Οι μαθητές επαναφέρουν και το ζήτημα της ενδυμασίας, καταγγέλλοντας ότι, παρά τις σχετικές εγκυκλίους, διευθύνσεις σχολείων εξακολουθούν να απαγορεύουν το κοντό παντελόνι. Μάλιστα, σύμφωνα με την ΠΣΕΜ, επιστολή που απέστειλε προς το υπουργείο για το συγκεκριμένο ζήτημα παραμένει μέχρι σήμερα αναπάντητη.