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Κάθε δευτερόλεπτο μετρά: Πρόταση για τοποθέτηση προστατευτικών κουτιών απινιδωτών στην Πάφο

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Πρόταση για την τοποθέτηση προστατευτικών κουτιών απινιδωτών (AED Cabinets) σε επιλεγμένα και νευραλγικά σημεία της δημαρχούμενης περιοχής Πάφου υπέβαλε γραπτώς προς το Δημοτικό Συμβούλιο ο Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πάφου και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας, Αντώνης Χριστοδούλου.

Η πρόταση αναμένεται να τεθεί ενώπιον της Ολομέλειας του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την επόμενη συνεδρίαση, με στόχο να εξεταστεί η δυνατότητα δημιουργίας ενός πιο οργανωμένου και προσβάσιμου δικτύου Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών (AED) σε σημεία όπου καταγράφεται αυξημένη επισκεψιμότητα και κρίνεται σημαντική η άμεση πρόσβαση σε εξοπλισμό πρώτων βοηθειών.

 Όπως επισημαίνει ο κ. Χριστοδούλου, σε περίπτωση καρδιακής ανακοπής ο χρόνος αποτελεί καθοριστικό παράγοντα.

Η άμεση πρόσβαση σε απινιδωτή, σε συνδυασμό με την παροχή πρώτων βοηθειών και την έγκαιρη άφιξη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση ενός περιστατικού.

Η προτεινόμενη εγκατάσταση προστατευτικών κουτιών αποσκοπεί στη διασφάλιση ότι οι απινιδωτές θα βρίσκονται σε προσβάσιμα και κατάλληλα σημεία, ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα όταν αυτό απαιτηθεί.

Ο Αντώνης Χριστοδούλου υπογραμμίζει ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν αφορά μόνο την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσέγγιση πρόληψης, ετοιμότητας και προστασίας της ανθρώπινης ζωής.

Στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει την πρόθεσή του να συνεχίσει να καταθέτει προτάσεις και να διεκδικεί, όπως αναφέρει, πρακτικές λύσεις που μπορούν να ενισχύσουν την ασφάλεια και την προστασία των πολιτών στην Πάφο.

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