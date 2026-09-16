Ούτε το 2027 κλιματιστικά στα σχολεία - Αλλά λέει το ΥΠΑΝ, άλλα οι εφορείες

Με δύο από τα σοβαρότερα προβλήματα που σημαδεύουν την έναρξη της σχολικής χρονιάς ασχολήθηκε η Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, ενώ την ίδια ώρα οι μαθητές απείχαν από την τέταρτη διδακτική περίοδο. Ενώπιον της Επιτροπής τέθηκαν τόσο οι συνεχείς ανατροπές στα χρονοδιαγράμματα εγκατάστασης κλιματιστικών όσο και οι σημαντικές ελλείψεις σχολικών βιβλίων.

Οι αναφορές των αρμοδίων για τα κλιματιστικά ανέδειξαν διαφορετικές εκτιμήσεις ως προς την ολοκλήρωση του έργου. Ο αναπληρωτής διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης, Γεώργιος Κουτσίδης, ανέφερε ότι το έργο δεν έχει σταματήσει και εξέφρασε την εκτίμηση ότι θα ολοκληρωθεί πλήρως κατά τη φετινή σχολική χρονιά. Απέδωσε τις καθυστερήσεις στις ενεργειακές αναβαθμίσεις, στην κατάσταση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, στα χαμηλά φορτία και στην ανάγκη προστασίας των μαθητών κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Εντελώς διαφορετική εικόνα παρουσίασε ο εκπρόσωπος των Σχολικών Εφορειών, Νίκος Μεγαλέμος, ο οποίος ανέφερε ότι είναι αδύνατον να ολοκληρωθεί το έργο όχι μόνο εντός του 2026 αλλά ακόμη και το 2027. Όπως εξήγησε, στα σχολεία όπου απαιτείται η εγκατάσταση υποσταθμών χρειάζονται τουλάχιστον 18 μήνες μόνο για τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Από την πλευρά της, η ΑΗΚ ενημέρωσε ότι τα τελευταία δύο χρόνια έλαβε 219 αιτήσεις για ελέγχους σχολικών μονάδων. Μέχρι στιγμής εξετάστηκαν 142, ενώ 77 παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Φωνές για τις Εφορείες

Έντονη δυσφορία προκάλεσε στη Βουλή η απουσία αρκετών Σχολικών Εφορειών που είχαν προσκληθεί στη συνεδρία. Η Επιτροπή εξετάζει ακόμη και την κλήτευσή τους, ώστε να παρουσιαστούν ενώπιόν της και να δώσουν εξηγήσεις για την πορεία των εργασιών.

Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις και οι οργανωμένοι γονείς επισήμαναν ότι, παρά τις εγκαταστάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, μαθητές και εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να κάνουν μάθημα σε συνθήκες πολύ υψηλών θερμοκρασιών. Η ΟΛΤΕΚ κατήγγειλε ότι στην Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου ζητήθηκαν 20 κλιματιστικά, εγκρίθηκαν 12 και τελικά εγκαταστάθηκαν μόλις τέσσερα. Σε άλλες σχολικές μονάδες, όπως αναφέρθηκε, τα κλιματιστικά τοποθετήθηκαν αλλά δεν λειτουργούν.

Εκπρόσωπος της ΠΣΕΜ έκανε λόγο για εμπαιγμό των μαθητών, υπενθυμίζοντας ότι η αρχική ενημέρωση προέβλεπε ολοκλήρωση του έργου μέχρι το τέλος του 2026. Την ώρα που το θέμα συζητείτο στη Βουλή, οι μαθητές απείχαν από την τέταρτη διδακτική περίοδο, διαμαρτυρόμενοι για τα κλιματιστικά αλλά και για τα υπόλοιπα προβλήματα των σχολείων.

Βιβλία μέχρι… τον Οκτώβριο

Η Επιτροπή έθεσε ενώπιόν της και το ζήτημα των σχολικών βιβλίων, καθώς η νέα σχολική χρονιά άρχισε με σημαντικές ελλείψεις σε όλες τις βαθμίδες. Στα δημοτικά δεν έχουν παραδοθεί εγχειρίδια για τα Μαθηματικά, τις Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία, την Ιστορία, τη Γεωγραφία, τον Σχεδιασμό και Τεχνολογία και τα Θρησκευτικά, ενώ από τα γυμνάσια και τα λύκεια απουσιάζουν τα βιβλία των Αγγλικών.

Ως προσωρινή λύση, το Υπουργείο Παιδείας ζήτησε να εκτυπωθούν τα τρία πρώτα κεφάλαια των βιβλίων που δεν παραδόθηκαν, μέχρι να φτάσουν τα κανονικά εγχειρίδια, περί τα μέσα Οκτωβρίου. Από το προσωρινό αυτό υλικό έχει διανεμηθεί περίπου το 80%. Η ΠΟΕΔ, ωστόσο, ανέφερε ότι σε αρκετά από τα περισσότερα από 300 δημοτικά δεν έχουν φτάσει ούτε τα πρώτα τρία κεφάλαια, υπογραμμίζοντας ότι οι φωτοτυπίες δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τα βιβλία.

Όπως αναφέρθηκε στη συνεδρία, οι διαγωνισμοί για την εκτύπωση είχαν κατακυρωθεί τον Μάρτιο του 2026 και τα εγχειρίδια έπρεπε να παραδοθούν στα μέσα Ιουλίου. Η καθυστέρηση αποδόθηκε στο γεγονός ότι δεν βρέθηκε ανάδοχος για την προσφορά. Μετά το φετινό πρόβλημα, το Υπουργείο σχεδιάζει να αλλάξει τακτική και να διατηρεί απόθεμα βιβλίων ικανό να καλύπτει τις ανάγκες δύο σχολικών χρόνων.