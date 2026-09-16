Σχολικά βιβλία: «Καμπανάκι» από την Επιτροπή Παιδείας για τις καθυστερήσεις – Ζητούν αλλαγές στις συμβάσεις

Έπρεπε τα βιβλία να ήταν έγκαιρα σε όλες τις τάξεις, αναφέρθηκε κατά τη συνεδρία της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, η οποία ζήτησε από το αρμόδιο Υπουργείο, όπως ξαναδεί τις Συμβάσεις και τα προβλήματα τα οποία προέκυψαν. Από πλευράς Υπουργείου αναφέρθηκε ότι στον προϋπολογισμό του 2027 θα υπάρχει αυξημένη πρόνοια στο άρθρο που αφορά την εκτύπωση υλικού ώστε να υπάρχει διπλή ποσότητα βιβλίων και να μην ξαναβρεθούν σε ανάλογες συνθήκες.

Το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των σχολικών βιβλίων κατά τη σχολική χρονιά 2026-2027, απασχόλησε τη σημερινή συνεδρία της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, έπειτα από εισήγηση των Βουλευτών του ΔΗΣΥ Πρόδρομου Αλαμπρίτη, Μιχάλη Κουνούνη και Νικολέττας Κωνσταντίνου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, Χρύσανθος Σαββίδης, στην εισαγωγική του τοποθέτηση είπε ότι το θέμα αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η έγκυρη παραλαβή και διανομή σχολικών βιβλίων αποτελεί μια πολύ σημαντική προϋπόθεση για την ομαλή έναρξη και λειτουργία της σχολικής χρονιάς και την απρόσκοπτη εφαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων.

Ο κ. Σαββίδης, σε δηλώσεις του μετά το πέρας της Επιτροπής είπε ότι υπάρχει πρόβλημα.

«Μας έχει λεχθεί ότι η ανάδοχος εταιρεία θα έπρεπε 19 του Ιούλη να είχε παραδώσει τα βιβλία και υπήρχε μέσα στη Σύμβαση αυτή 20 ημέρες να δοθεί παράταση και μία εβδομάδα να πάει η επιστολή, άρα έπεφτε 15 του Αυγούστου και μας λένε Δεκαπενταύγουστο δεν δουλεύει κανένας και υπήρξε αυτό το πρόβλημα. Και εγώ ερωτώ γιατί πήγε 19 του Ιούλη; Άρα, η σύμβαση, η οποία έχει υπογραφεί, έγινε παραδοχή σήμερα από τους αρμοδίους του Υπουργείου Παιδείας ότι είναι προβληματική. Για αυτό εμείς ζητήσαμε να ξαναδούν τις Συμβάσεις, να ξαναδούν τα προβλήματα τα οποία προέκυψαν , να δουν πώς διορθώνονται για να μην έχουμε μελλοντικά τέτοια προβλήματα», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι δόθηκαν κάποιες εξηγήσεις, αλλά για μένα η ουσία μετρά θα έπρεπε τα βιβλία, ιδιαίτερα και των μαθηματικών στη δημοτική, αλλά σε όλες τις τάξεις να ήταν έγκαιρα.

«Δόθηκαν κάποιες λύσεις, αλλά η λύση είναι να έχουν έγκαιρα οι μαθητές τα βιβλία, γιατί το θέμα θα έλεγα αποκτά μεγαλύτερη σημασία από την έννοια ότι η παρουσία του βιβλίου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή έναρξη και λειτουργία της σχολικής χρονιάς και την απρόσκοπτη εφαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων.

Ο Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δρ Μάριος Στυλιανίδης, μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής είπε ότι δεν έχουν ουσιαστικό πρόβλημα, προσθέτοντας ότι υπήρξε ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής, γιατί κάποιοι ανάδοχοι τους ενημέρωσαν ότι κάποια βιβλία δεν θα έρχονταν από τις 10 Σεπτεμβρίου ή και νωρίτερα ακόμα για να μπορούν να αξιοποιηθούν 14 Σεπτεμβρίου στα σχολεία.

«Για αυτό ως Δημοτική Εκπαίδευση που είχαμε και τους περισσότερους κύκλους και κυρίως το μάθημα των μαθηματικών που είναι καθημερινό μάθημα που διδάσκεται στα σχολεία μας έπρεπε να δώσουμε κάποιες οδηγίες στους εκπαιδευτικούς μας, τι να κάνουν, ποιο υλικό να αξιοποιήσουν. Γνωρίζουμε βέβαια ότι τον Σεπτέμβριο οι πάγιες οδηγίες είναι δεν ξεκινούμε με το βιβλίο, κάνουμε τις αξιολογήσεις μας, τις διαγνωστικές μας, να γνωρίσουμε ο καθένας τους νέους μαθητές, το επίπεδο τους, ατομικά και ομαδικά και προς το τέλος του μήνα ξεκινούν και τα βιβλία», πρόσθεσε.

Όμως, συνέχισε, δεν ήταν αυτό η ουσία.

«Εμείς έπρεπε να επικοινωνήσουμε με τα σχολεία και να τους πούμε ότι αυτά τα βιβλία δεν θα έρθουν, τι εναλλακτικές λύσεις έχουν. Είχε γίνει επικοινωνία με το Κυβερνητικό Τυπογραφείο έκτακτα να μας εκτυπώσει σε έγχρωμα βιβλιάρια τις πρώτες τρεις ενότητες από κάθε τεύχος των μαθηματικών που απουσίαζε, πράγμα οι άνθρωποι προσφέρθηκαν, το έκαναν και το είχαμε. Δεν δώσαμε οδηγία φωτοτυπήστε έγχρωμα, μαυρόασπρα, και δώστε τα», σημείωσε.

Ο αναπληρωτής Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, Δρ Γιώργος Κουτσίδης, μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής είπε ότι υπογράφτηκαν συμβόλαια, με τα οποία οι εταιρείες δεσμεύτηκαν να δώσουν τα βιβλία των Αγγλικών ηλεκτρονικά, ενώ βρήκαν λύσεις για να καλύψουν τα κενά. «Θεωρούμε ότι τέλος Σεπτεμβρίου, μέσα Οκτωβρίου το αργότερα θα έχουμε τα βιβλία στα σχολεία», πρόσθεσε.

Η Διευθύντρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, Έλενα Χατζηκακού, ανέφερε ότι η προμήθεια των σχολικών βιβλίων γίνεται μέσω διαγωνισμών, μέσα από τις διαδικασίες των δημόσιων συμβάσεων και μέσω αγοράς βιβλίων.

Επεσήμανε ότι οι πιο πάνω διαδικασίες έγιναν εγκαίρως, προσθέτοντας ότι κατακυρώθηκαν οι προσφορές τον Μάρτιο του 2026 και έπρεπε να παραδοθούν περί 19 Ιουλίου 2026. «Οι καθυστερήσεις που προέκυψαν δεν είχα να κάνουν ούτε με την προκήρυξη ούτε με την αξιολόγηση ούτε με την κατακύρωση. Η καθυστέρηση είχε να κάνει αποκλειστικά με τα χρονοδιαγράμματα που τήρησε ουσιαστικά ένας ανάδοχος που είχε αναλάβει τη συγκεκριμένη προσφορά», είπε.

Ανέφερε πως το Υπουργείο βρήκε λύσεις και προνόησαν στον προϋπολογισμό του 2027 να υπάρχει αυξημένη πρόνοια στο άρθρο που αφορά την εκτύπωση υλικού ώστε να υπάρχει διπλή ποσότητα βιβλίων και να μην ξαναβρεθούν σε ανάλογες συνθήκες.

Σημείωσε ότι αρκετά βιβλιάρια μαθηματικών παραδόθηκαν στις 11 Σεπτεμβρίου

Η προϊσταμένη της Αποθήκης του Υπουργείου, Σκεύη Χριστοφή, ανέφερε ότι παραδόθηκαν σε σχολικές μονάδες το 80% των προσωρινών εγχειριδίων.

Η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου, ανέφερε ότι η έλλειψη βιβλίων, ειδικά γνωστικών αντικειμένων όπως τα μαθηματικά, είναι σημαντικό ζήτημα και γι’ αυτό ήταν και έντονη η αντίδραση.

«Όντως σε κάποια σχολεία έχουν πάει τα μικρά βιβλιαράκια. Δεν έχουν πάει σε όλα, είμαστε πέρα των 300 σχολείων, υπάρχει έτσι μια καθυστέρηση», πρόσθεσε και σημείωσε ότι μια φωτοτυπία δεν μπορεί να αντικαταστήσει ένα σχολικό εγχειρίδιο.

Ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, ανέφερε ότι στην Μέση Εκπαίδευση δεν έχουν λάβει τα βιβλία για το μάθημα των Αγγλικών και σημείωσε ότι το ζήτημα είναι πόσο θα διαρκέσει η καθυστέρηση παραλαβής των βιβλίων.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΟΛΤΕΚ, Λένος Λοΐζου, ανέφερε ότι στην Τεχνική Εκπαίδευση έχει παραδοθεί σχεδόν το 97% των βιβλίων.

Οι οργανωμένοι γονείς Δημοτικής και Μέσης εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για αυτή την καθυστέρηση και επεσήμαναν ότι είναι πρόβλημα να ξεκινούν τα παιδιά τη σχολική χρονιά χωρίς τα βιβλία τους.

Η Γενική Γραμματέας της ΠΣΕΜ, Δέσποινα Κυπριανού, μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής είπε ότι το μάθημα των Αγγλικών είναι από τα λίγα μαθήματα που γίνεται σχεδόν 100% από τα βιβλία. «Τα Λύκεια άνοιξαν πριν 1,5 εβδομάδα και θέλουμε απάντηση πότε θα έρθουν τα βιβλία».

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Πρόδρομος Αλαμπρίτης, σε δηλώσεις του είπε ότι σε σχέση με τη μη έγκαιρη παράδοση των σχολικών βιβλίων είχαν ενημερωθεί την περασμένη εβδομάδα από την ΠΟΕΔ, αλλά ανακαλύψαν ότι και στη Μέση Εκπαίδευση κάποια εγχειρίδια δεν έχουν παραδοθεί.

«Ζητήσαμε να επιταχυνθούν όλες οι διαδικασίες ώστε τα απαραίτητα εγχειρίδια να φτάσουν το συντομότερο δυνατό σε όλα τα σχολεία. Δεν είναι αποδεκτό να ξεκινάει η σχολική χρονιά, και μαθητές και εκπαιδευτικοί να αναγκάζονται να καταφεύγουν σε προσωρινές λύσεις, όπως η εκτύπωση φυλλαδίων. Αναμένουμε ότι από την επόμενη σχολική χρονιά θα υπάρξει σωστός και έγκαιρος προγραμματισμός με σαφή χρονοδιαγράμματα και καλύτερο συντονισμό. Όταν δίνονται διαβεβαιώσεις ενώπιον της Βουλής και της Κοινωνίας ότι όλα είναι έτοιμα, αυτές οι διαβεβαιώσεις πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα», πρόσθεσε.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, σε δηλώσεις του είπε ότι η διαφημιστική καμπάνια των προηγούμενων εβδομάδων ότι όλα είναι έτοιμα και όλα είναι τέλεια στα σχολεία, δυστυχώς κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος μόλις άνοιξαν τα σχολεία.

«Τα σχολικά βιβλία δεν έχουν φτάσει όλα στα σχολεία μας. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι τα βιβλία των μαθηματικών στη δημοτική εκπαίδευση, τα οποία σχεδόν σε όλες τις τάξεις δεν υπάρχουν. Τρέχει το Υπουργείο με φωτοτυπίες και με άλλους τρόπους να καλύψει αυτό το τεράστιο κενό, το οποίο οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί σήμερα το θεώρησαν ως έναν από τα βασικά προβλήματα που επηρεάζουν τη μαθησιακή διαδικασία. Πάντα, σε τέτοιες περιπτώσεις, γίνεται μια προσπάθεια να φταίξει «ο Χατζηπετρής». Πάμε πίσω, δηλαδή, στο ποιος έκανε τη διαδικασία και αν φταίει ο ιδιώτης ανάδοχος. Η ουσία είναι πολύ απλή. Οι συμβάσεις που γίνονται, οι συμφωνίες και οι εξηγήσεις, πρέπει να καταλήγουν σε ένα αποτέλεσμα: τα σχολεία να έχουν τα βιβλία για τους μαθητές μας με την έναρξη της χρονιάς», σημείωσε.

«Εάν εκείνοι που έχουν την πολιτική ευθύνη δεν μπορούν να το διασφαλίσουν αυτό το πράγμα, κάνοντας τις κατάλληλες συμφωνίες και εξηγήσεις με τον οποιονδήποτε ιδιώτη πάροχο δεν είναι ο ιδιώτης πάροχος που φταίει, είναι εκείνοι που έχουν την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία των σχολείων μας που ευθύνονται», συμπλήρωσε.

Ανέφερε, επίσης, ότι έχουν μία έντονη ανησυχία ότι ούτε τον Οκτώβρη θα είναι όλα τα βιβλία στους μαθητές.

«Μακάρι να κάνουμε λάθος, όμως οι ενδείξεις που εμείς έχουμε αυτό λένε. Θέλουμε να καλέσουμε την Υπουργό Παιδείας πρώτα και κύρια να αναγνωρίσει το πρόβλημα, διότι όσο δεν αποδέχεσαι ένα πρόβλημα δεν μπορείς και να το λύσεις και να σταματήσει αυτή η διαφημιστική καμπάνια από πλευράς του Υπουργείου για να μας πείσουν ότι όλα είναι καλά και όλα είναι τέλεια και πετά ο γαΐδαρος και να επικεντρωθούν στα πραγματικά προβλήματα με στόχο να τα λύσουν», πρόσθεσε.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Πόλυς Ανωγυριάτης, σε δηλώσεις του ανέφερε ότι σήμερα στην Επιτροπή Παιδείας συζήτησαν σημαντικά ζητήματα που αφορούν άμεσα την καθημερινότητα των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

«Για το θέμα των σχολικών βιβλίων μας ενημέρωσαν ότι για την επόμενη σχολική χρονιά θα αυξηθούν οι ποσότητες των παραγγελιών. Ως ΕΛΑΜ ζητήσαμε να γνωρίζουμε ποιος ήταν ο ανάδοχος, που έχει την ευθύνη για τις φετινές καθυστερήσεις, καθώς και ποιες κυρώσεις ή ποινικές ρήτρες προβλέπονται να επιβληθούν. Δεν μπορεί να υπάρχει καθυστέρηση χωρίς να υπάρχει και λογοδοσία», σημείωσε.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΔΗΚΟ και αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής, Πανίκος Λεωνίδου, είπε ότι εξέτασαν τις καθυστερήσεις στην παράδοση σχολικών βιβλίων, ιδιαίτερα σε συγκεκριμένα μαθήματα του Δημοτικού.

«Από τη συζήτηση προέκυψε η ανάγκη αναθεώρησης και εκσυγχρονισμού των όρων των σχετικών συμβάσεων, με αυστηρότερες πρόνοιες και σαφείς συνέπειες σε περιπτώσεις καθυστερήσεων, ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη παράδοση των βιβλίων και να αποφεύγονται ανάλογα φαινόμενα στο μέλλον», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ