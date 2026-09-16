Συγκλίσεις και αποκλίσεις στις προτάσεις για την βιωσιμότητα ΤΚΑ συζήτησαν Μουσιούττας, ΚΕΒΕ

Την βεβαιότητα ότι όλοι οι κοινωνικοί εταίροι, θα αρθούν στο ύψος των περιστάσεων για να προχωρήσει η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση «έτσι ώστε την 1η 1ου του 2027 να νιώσει ο κόσμος την αλλαγή» εξέφρασε την Τετάρτη ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας, ο οποίος συμμετείχε σε συνεδρία του ΔΣ του ΚΕΒΕ κατά την οποία συζητήθηκαν προτάσεις που αφορούν την βιωσιμότητα του ΤΚΑ αλλά και των δημόσιων οικονομικών.

Μιλώντας πριν από την έναρξη της συνεδρίας ο κ. Μουσιούττας είπε ότι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση «είναι κάτι πέραν από αναγκαία» προσθέτοντας ότι είναι ένα θέμα που «ήρθε η ώρα να το αγγίξουμε, μετά από 46 χρόνια».

Ο Υπουργός ανέφερε ότι στις μέχρι τώρα συζητήσεις υπήρχαν και συμφωνίες και διαφωνίες σημειώνοντας ότι «αυτά έχει ο εποικοδομητικός διάλογος, να υπάρχει συζήτηση ανταλλαγή απόψεων, νέες ιδέες που μπορεί κάποιος να μην τις έχει σκεφτεί προηγουμένως, με απώτερο στόχο όλων μας να καταλήξουμε σε αυτό το οποίο να είναι προς όφελος όλου του κυπριακού λαού, όλων των συνταξιούχων και όλων των εργαζομένων».

Είπε επίσης ότι στη σημερινή συνεδρία συζητούνται τα σημεία που υπάρχουν συγκλίσεις και αποκλίσεις σε σχέση με τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί «λαμβάνοντας υπόψη την βιωσιμότητα του ΤΚΑ αλλά και των δημόσιων οικονομικών. Ευχαρίστησε τέλος τον Πρόεδρο του ΚΕΒΕ Σταύρο Σταύρου και εξέφρασε την βεβαιότητα ότι «η συζήτηση θα είναι εποικοδομητική «και θα μας βγάλει στο τέλος όλους πιο σοφούς».

Από την πλευρά του ο κ. Σταύρου επανέλαβε ότι «η μεταρρύθμιση πρέπει να γίνει» σημειώνοντας ότι σύντομα θα καταθέσουν γραπτώς τις προτάσεις τους στην βάση της αναλογιστικής μελέτης. «Εμείς πήραμε σήμερα την αναλογιστική μελέτη που ζητήσαμε από τους εμπειρογνώμονές μας, την μελετούμε και όπως υποσχεθήκαμε και στον φίλο Υπουργό θα καταθέσουμε και τις προτάσεις μας γραπτώς πολύ πολύ σύντομα.

Πρόσθεσε ότι η μεταρρύθμιση πρέπει να γίνει πάνω σε σωστές βάσεις, να εξασφαλίζει την βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, «να μην έχουμε αύξηση στις οποιεσδήποτε εισφορές, να μην αυξηθεί το όριο συνταξιοδότησης και σίγουρα να είναι μια μεταρρύθμιση βιώσιμη και δίκαιη για όλους».

Είπε επίσης ότι «ευελπιστούμε ότι τα ισοζύγια που πρέπει να βρεθούν θα βρεθούν για να καταλήξουμε στην μεταρρύθμιση που όλοι περιμένουμε». Εξέφρασε την προσδοκία ότι σύντομα θα ξεκαθαρίσουν τα «θολά σημεία» ούτως ώστε «να καταλήξουμε όλοι σε καθαρές θέσεις και ισοζύγια που πρέπει να βρεθούν».

Ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ ευχαρίστησε τον Υπουργό Εργασίας για την παρουσία του και εξέφρασε την προσδοκία για εποικοδομητική συζήτηση.

Πηγή: ΚΥΠΕ