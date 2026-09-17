Στρόβολος: Πράσινο φως για τον νέο βρεφοπαιδοκομικό σταθμό - Ξεμπλοκάρει μετά από 23 χρόνια το έργο

Στην ανέγερση νέου βρεφοπαιδοκομικού σταθμού προχωρεί ο Δήμος Στροβόλου, κλείνοντας μια εκκρεμότητα που παραμένει ανοικτή για περισσότερο από δύο δεκαετίες και συνδέεται με την επιθυμία της αείμνηστης Κατίνας Μικελλίδου να αξιοποιηθεί ακίνητό της για τη φροντίδα βρεφών και νηπίων. Το Δημοτικό Συμβούλιο Στροβόλου, στη συνεδρία του στις 8 Σεπτεμβρίου 2026, αποφάσισε να προχωρήσει με το έργο, το οποίο εντάσσεται στην προσπάθεια ενίσχυσης των υποδομών προσχολικής φροντίδας και στήριξης των οικογενειών, ιδιαίτερα των εργαζόμενων γονέων. Η ιστορία του έργου αρχίζει το 2003, όταν η Κατίνα Μικελλίδου, δημότης Στροβόλου, ίδρυσε το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα «Κατίνα Μικελλίδου», παραχωρώντας σε αυτό ακίνητό της στην οδό Σταδίου, στον Στρόβολο. Επιθυμία της ήταν στον χώρο να δημιουργηθεί σταθμός για τη φροντίδα βρεφών και νηπίων.

Η δημιουργία του σταθμού παρέμενε εδώ και χρόνια στους σχεδιασμούς του Δήμου. Σκοπός του Ιδρύματος «Κατίνα Μικελλίδου» είναι η ανέγερση και λειτουργία σταθμού που θα παρέχει φροντίδα σε βρέφη και νήπια σε ασφαλές περιβάλλον και με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για τις οικογένειες. Το έργο έχει πλέον ενταχθεί και στον στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου Στροβόλου μέχρι το 2030. Στο σχετικό έγγραφο καταγράφεται ως «Δημιουργία Βρεφοκομικού Σταθμού, Έργο Κατίνας Μικελλίδου», με στόχο την ενίσχυση της οικογένειας και της προσχολικής φροντίδας στην κοινότητα. Το χρονοδιάγραμμα που καταγράφεται εκτείνεται από τον Σεπτέμβριο του 2027 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2029, ενώ για τη χρηματοδότηση του έργου προβλέπεται η αξιοποίηση ευρωπαϊκών, εθνικών και ίδιων πόρων. Ο νέος σταθμός θα σχεδιαστεί στη βάση της ισχύουσας νομοθεσίας και των προδιαγραφών που αφορούν την ασφάλεια, την προσβασιμότητα και τη βιωσιμότητα των εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Δήμου, στόχος είναι η δημιουργία μιας σύγχρονης δομής προσχολικής αγωγής και φροντίδας, η οποία θα καλύπτει τις ανάγκες βρεφών και νηπίων και θα αποτελεί παράλληλα μια προσιτή και αξιόπιστη επιλογή για τις οικογένειες του Στροβόλου. Ο νέος σταθμός θα προστεθεί στις κοινωνικές δομές που λειτουργούν ήδη στον Δήμο. Το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου παρέχει σήμερα σειρά υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης, μεταξύ των οποίων κέντρα προστασίας και απασχόλησης παιδιών, συμβουλευτικές υπηρεσίες και προγράμματα στήριξης οικογενειών. Με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ανοίγει πλέον ο δρόμος ώστε, 23 χρόνια μετά, το ακίνητο της Κατίνας Μικελλίδου να αξιοποιηθεί για τον σκοπό για τον οποίο είχε παραχωρηθεί.

«Εκπλήρωση μιας υποχρέωσης»

Μιλώντας στον «Πολίτη», ο δήμαρχος Στροβόλου Σταύρος Σταυρινίδης ανέφερε ότι η απόφαση για την ανέγερση του νέου βρεφοπαιδοκομικού σταθμού αποτελεί την εκπλήρωση μιας υποχρέωσης που ο Δήμος είχε αναλάβει εδώ και χρόνια απέναντι στο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα «Κατίνα Μικελλίδου». «Πρόκειται για ένα έργο με ιδιαίτερη κοινωνική σημασία, το οποίο οφείλαμε να προχωρήσουμε, σεβόμενοι και την επιθυμία της αείμνηστης Κατίνας Μικελλίδου, η οποία παραχώρησε την περιουσία της με συγκεκριμένο σκοπό. Θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν σύγχρονο και ασφαλή βρεφοπαιδοκομικό σταθμό, ο οποίος θα προσφέρει ουσιαστική στήριξη στις οικογένειες του Στροβόλου και ιδιαίτερα στους εργαζόμενους γονείς», ανέφερε. Ο κ. Σταυρινίδης πρόσθεσε ότι το επόμενο διάστημα θα προχωρήσουν οι διαδικασίες για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου, σημειώνοντας ότι στόχος είναι «η δωρεά της Κατίνας Μικελλίδου, έπειτα από τόσα χρόνια, να αποκτήσει επιτέλους το κοινωνικό αποτύπωμα για το οποίο προοριζόταν».