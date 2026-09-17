Αιχμές Αννίτας με φόντο τον διορισμό Τορναρίτη: «Σπασμωδικές κινήσεις και μικροπολιτικές» – Ανησυχία για το μήνυμα Γκουτέρες στο Κυπριακό

Την έντονη ανησυχία της για τις τελευταίες τοποθετήσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες αναφορικά με το Κυπριακό εκφράζει η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου, αφήνοντας την ίδια ώρα αιχμές για «μικροπολιτικές», «σπασμωδικές κινήσεις» και διορισμούς.

Η παρέμβαση της κ. Δημητρίου έρχεται μετά τη δήλωση του ΓΓ του ΟΗΕ ότι δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί συνάντηση σε σχήμα 3+1 ή 5+1 στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, καθώς, όπως ανέφερε, «υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει». Ο Αντόνιο Γκουτέρες τόνισε παράλληλα ότι μια νέα συνάντηση θα πρέπει να προετοιμαστεί κατά τρόπο που να δημιουργεί πραγματικές προοπτικές αποτελέσματος, σημειώνοντας ότι δεν πρέπει να επαναληφθούν «τα λάθη του παρελθόντος».

«Με ανησυχούν ιδιαίτερα οι πρόσφατες δηλώσεις του ΓΓ των ΗΕ ότι δεν βλέπει εκείνες τις εξελίξεις που θα επέτρεπαν τη σύγκληση πενταμερούς ή έστω τριμερούς για το Κυπριακό, στο περιθώριο της ΓΣ στη Νέα Υόρκη», αναφέρει στην ανάρτησή της η πρόεδρος του ΔΗΣΥ.

Η Αννίτα Δημητρίου υπογραμμίζει ότι, καθώς η θητεία του Αντόνιο Γκουτέρες πλησιάζει προς το τέλος της, η προτεραιότητα της ελληνοκυπριακής πλευράς πρέπει να είναι μία: η δημιουργία των προϋποθέσεων για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

«Ας επικεντρωθούμε λοιπόν στην ουσία για το πώς θα φέρουμε αποτελέσματα. Να κάνουμε όσα πρέπει να γίνουν για να έχουμε πραγματικές εξελίξεις», σημειώνει.

Ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα έχει το τελευταίο μέρος της τοποθέτησής της, μέσα από το οποίο αφήνει σαφείς αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η εσωτερική πολιτική συζήτηση.

«Το τελευταίο που θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να μας απασχολεί είναι να αναλωνόμαστε σε μικροπολιτικές, σε σπασμωδικές κινήσεις και διορισμούς. Όλα αυτά μας απομακρύνουν από το ζητούμενο», αναφέρει χαρακτηριστικά.