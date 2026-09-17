Χωρίς ρεύμα περιοχές σε Λευκωσία και Λάρνακα – Πότε αναμένεται αποκατάσταση

Διακοπές στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος λόγω βλαβών καταγράφονται το απόγευμα της Πέμπτης, 17 Σεπτεμβρίου, σε περιοχές της Λευκωσίας και της Λάρνακας, σύμφωνα με τους επίσημους πίνακες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου.

Στη Λευκωσία επηρεάζονται περιοχές στην Έγκωμη, τα Λατσιά, τους Αγίους Ομολογητές και τον Στρόβολο.

Συγκεκριμένα, στην Έγκωμη, στην περιοχή της υπεραγοράς AlphaMega, η διακοπή καταγράφηκε στις 13:33, με την ΑΗΚ να εκτιμά ότι η παροχή θα αποκατασταθεί στις 18:00.

Στα Λατσιά, στην περιοχή του Γυμνασίου, η βλάβη καταγράφηκε στις 14:44, ενώ η εκτιμώμενη ώρα επαναφοράς της ηλεκτροδότησης είναι επίσης στις 18:00.

Στους Αγίους Ομολογητές η διακοπή σημειώθηκε στις 14:16 και η αποκατάσταση εκτιμάται για τις 17:30.

Την ίδια ώρα, προβλήματα καταγράφονται και στον Στρόβολο. Στην περιοχή της Χρυσελεούσας η διακοπή άρχισε στις 14:16, ενώ στην περιοχή του Προεδρικού Μεγάρου στις 14:17. Και στις δύο περιπτώσεις η ΑΗΚ δίνει ως εκτιμώμενη ώρα επαναφοράς της παροχής τις 17:30.

Βλάβες και σε τέσσερις περιοχές της Λάρνακας

Διακοπές ρεύματος λόγω βλαβών καταγράφονται παράλληλα σε τέσσερις περιοχές της επαρχίας Λάρνακας.

Στην Αγία Άννα και τον Ψευδά η διακοπή σημειώθηκε στις 13:50, ενώ στο Καλό Χωριό Λάρνακας και τη Μοσφιλωτή στις 13:51.

Σύμφωνα με τους πίνακες της ΑΗΚ, η εκτιμώμενη ώρα αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης και στις τέσσερις περιοχές είναι στις 17:00.

Οι προγραμματισμένες διακοπές

Πέραν των βλαβών, στους πίνακες της ΑΗΚ περιλαμβάνονται και προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης.

Για την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου έχει καταχωριστεί προγραμματισμένη διακοπή στον Κόρνο, στην περιοχή του στρατοπέδου, από τις 08:00 μέχρι τις 15:00.

Την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, προγραμματισμένη διακοπή θα επηρεάσει μέρος της Αραδίππου από τις 08:00 μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι.

Το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, προγραμματισμένη διακοπή θα σημειωθεί στη Λάρνακα και συγκεκριμένα στην Ακτή Μακένζι, από τις 08:00 μέχρι τις 13:00.

Οι ώρες αποκατάστασης που αναφέρονται για τις βλάβες είναι εκτιμώμενες και ενδέχεται να διαφοροποιηθούν ανάλογα με την εξέλιξη των εργασιών.