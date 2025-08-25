Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Παιδεία

Ολοκληρώνεται στις 2/9 η εκστρατεία ΠΣΣΕ «ΟΛΑ τα παιδιά με σχολικά»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΠΣΣΕ, εφαρμόζοντας πρωτόκολλα διαδικασιών για διασφάλιση της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας, η εκστρατεία έχει βοηθήσει από το 2015 χιλιάδες οικονομικά ευάλωτες οικογένειες.

Ολοκληρώνεται στις 2 Σεπτεμβρίου η παγκύπρια εκστρατεία συλλογής σχολικών ειδών για τα παιδιά ευάλωτων οικογενειών «ΟΛΑ τα παιδιά με σχολικά» που διοργανώνεται από το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), με σκοπό να έχουν όλα τα παιδιά τα απαραίτητα σχολικά είδη τον ερχόμενο Σεπτέμβριο με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΠΣΣΕ, εφαρμόζοντας πρωτόκολλα διαδικασιών για διασφάλιση της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας, η εκστρατεία έχει βοηθήσει από το 2015 χιλιάδες οικονομικά ευάλωτες οικογένειες.

«Ο καθένας μας, ατομικά ή συλλογικά, μπορεί να συμμετάσχει στην εκστρατεία προσφέροντας ότι μπορεί (δωροκουπόνια από υπεραγορές/καταστήματα για αγορά σχολικών ειδών, σχολικά είδη, κ.ά.), αλλά και εθελοντικές υπηρεσίες», αναφέρεται.

Περισσότερες πληροφορίες, φόρμες συμμετοχής και σημεία παράδοσης ειδών βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.volunteerism-cc.org.cy ή στη γραμμή επικοινωνίας 22000001.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΜΑΘΗΤΕΣΠΑΙΔΕΙΑΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited