Ολοκληρώνεται στις 2/9 η εκστρατεία ΠΣΣΕ «ΟΛΑ τα παιδιά με σχολικά»

Ολοκληρώνεται στις 2 Σεπτεμβρίου η παγκύπρια εκστρατεία συλλογής σχολικών ειδών για τα παιδιά ευάλωτων οικογενειών «ΟΛΑ τα παιδιά με σχολικά» που διοργανώνεται από το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), με σκοπό να έχουν όλα τα παιδιά τα απαραίτητα σχολικά είδη τον ερχόμενο Σεπτέμβριο με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΠΣΣΕ, εφαρμόζοντας πρωτόκολλα διαδικασιών για διασφάλιση της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας, η εκστρατεία έχει βοηθήσει από το 2015 χιλιάδες οικονομικά ευάλωτες οικογένειες.

«Ο καθένας μας, ατομικά ή συλλογικά, μπορεί να συμμετάσχει στην εκστρατεία προσφέροντας ότι μπορεί (δωροκουπόνια από υπεραγορές/καταστήματα για αγορά σχολικών ειδών, σχολικά είδη, κ.ά.), αλλά και εθελοντικές υπηρεσίες», αναφέρεται.

Περισσότερες πληροφορίες, φόρμες συμμετοχής και σημεία παράδοσης ειδών βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.volunteerism-cc.org.cy ή στη γραμμή επικοινωνίας 22000001.

Πηγή: ΚΥΠΕ