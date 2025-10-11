Nicosia Book Fest 2025: Η 10η επετειακή γιορτή του βιβλίου μετατρέπει τη Λευκωσία σε κέντρο πολιτισμού 📚

Το Nicosia Book Fest 2025 επέστρεψε δυναμικά για δέκατη συνεχή χρονιά, καθιερώνοντας για ακόμη μία φορά τη Λευκωσία ως το επίκεντρο του κυπριακού πολιτισμού και της λογοτεχνίας. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται από τις 10 έως τις 12 Οκτωβρίου στο Πάρκο Ακρόπολης, προσελκύοντας χιλιάδες επισκέπτες κάθε ηλικίας.

Με περισσότερες από 100 παρουσιάσεις και πάνω από 5 θεματικές σκηνές, το Nicosia Book Fest απέδειξε γιατί θεωρείται η μεγαλύτερη και πιο πολυσυμμετοχική πολιτιστική διοργάνωση του είδους στην Κύπρο.

📖 Ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη λογοτεχνία και τους δημιουργούς

Η Κεντρική, Λογοτεχνική, Παιδική, “Σπηλιές” και Αναλόγιο Σκηνή φιλοξένησαν συζητήσεις, παρουσιάσεις, θεατρικά αναλόγια, αναγνώσεις και εργαστήρια δημιουργικής γραφής. Παράλληλα, δεκάδες εκδοτικοί οίκοι και βιβλιοπωλεία παρουσίασαν τις φετινές τους κυκλοφορίες, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τους αγαπημένους του συγγραφείς.

Η λογοτεχνία για παιδιά και νέους είχε φέτος ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα, με διαδραστικά εργαστήρια, θεατρικές παραστάσεις και δραστηριότητες που στόχευαν στην καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας από μικρή ηλικία

Γαλλία: Η τιμώμενη χώρα του 2025

Η φετινή διοργάνωση είχε ως τιμώμενη χώρα τη Γαλλία, με θεματικά αφιερώματα, εκθέσεις και παρουσιάσεις που ανέδειξαν τη συμβολή της γαλλικής λογοτεχνίας στον παγκόσμιο πολιτισμό. Γάλλοι συγγραφείς και μεταφραστές συμμετείχαν σε εκδηλώσεις, ανοίγοντας διαλόγους με Κύπριους δημιουργούς για τη σύγχρονη λογοτεχνική σκηνή

🌍 “NBF On Tour”: Το φεστιβάλ ταξιδεύει

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει το “NBF On Tour”, η δράση αποκέντρωσης του φεστιβάλ, που μεταφέρει το πνεύμα του βιβλίου και της γνώσης πέρα από τη Λευκωσία, σε πόλεις και κοινότητες σε όλη την Κύπρο. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, συγγραφείς, εκδότες και εκπαιδευτικοί φέρνουν τον πολιτισμό πιο κοντά σε κάθε πολίτη.

🎤 Πολιτισμός, μουσική και δημιουργικότητα

Πέρα από τις λογοτεχνικές εκδηλώσεις, το Nicosia Book Fest 2025 πρόσφερε μουσικά δρώμενα, performances και θεματικά πάνελ, συνδυάζοντας τέχνη, πολιτισμό και κοινωνικό προβληματισμό. Το κοινό απόλαυσε στιγμές που απέδειξαν πως η αγάπη για το βιβλίο δεν είναι μόνο ανάγνωση — είναι εμπειρία, επικοινωνία και έμπνευση.

💬 Μήνυμα των διοργανωτών

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το Nicosia Book Fest επιδιώκει να παραμείνει ένας ζωντανός θεσμός πολιτισμού, που προάγει τη φιλαναγνωσία και ενώνει ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών, γλωσσών και πολιτισμών μέσα από τη δύναμη της λογοτεχνίας.

«Το βιβλίο είναι το πιο όμορφο ταξίδι χωρίς εισιτήριο», σημείωσε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος της οργανωτικής επιτροπής, υπογραμμίζοντας τον παιδευτικό ρόλο του φεστιβάλ.

⸻

🔗 Πληροφορίες

📅 Ημερομηνίες: 10–12 Οκτωβρίου 2025

📍 Τοποθεσία: Πάρκο Ακρόπολης, Λευκωσία

🌐 Επίσημη ιστοσελίδα: www.nicosiabookfest.com

📖 Αναλυτικό πρόγραμμα: διαθέσιμο σε PDF στην ιστοσελίδα