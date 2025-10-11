Η Χαμάς «παίζει με τη φωτιά»: Αναπτύσσει 7.000 μαχητές στις περιοχές που εκκένωσε ο IDF

Σε μία κίνηση που ίσως βάλει σε κίνδυνο την εκεχειρία προχωρά η Χαμάς, καλώντας περίπου 7.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας της να αναπτυχθούν στις περιοχές της Γάζας από όπου έφυγαν τα ισραηλινά στρατεύματα στο πλαίσιο της εκεχειρίας.

Όπως αναφέρει το BBC στις περιοχές αυτές διόρισε πέντε νέους κυβερνήτες, οι οποίοι έχουν στρατιωτικό υπόβαθρο, και μάλιστα ορισμένοι εξ αυτών ήταν διοικητές ταξιαρχιών στην ένοπλη πτέρυγά της για την επίβλεψη των επιχειρήσεων, σύμφωνα με πηγές.

Η εντολή κινητοποίησης φέρεται να εκδόθηκε μέσω τηλεφωνικών κλήσεων και γραπτών μηνυμάτων που έγραφαν:

«Δηλώνουμε μια γενική κινητοποίηση ως απάντηση στην έκκληση του εθνικού και θρησκευτικού καθήκοντος, για να καθαρίσουμε τη Γάζα από τους παράνομους και τους συνεργάτες με το Ισραήλ. Πρέπει να αναφερθείτε εντός 24 ωρών στις καθορισμένες τοποθεσίες σας, χρησιμοποιώντας τους επίσημους κωδικούς σας».

Σύμφωνα με αναφορές που επικαλείται το BBC ένοπλοι της Χαμάς έχουν ήδη αναπτυχθεί σε αρκετές περιοχές στη Γάζα, άλλοι με πολιτικά ρούχα και άλλοι με τις μπλε στολές της αστυνομίας της Γάζας.

Η κινητοποίηση της Χαμάς ήταν αναμενόμενη εν μέσω αυξανόμενης αβεβαιότητας σχετικά με τη μεταπολεμική ηγεσία της Γάζας, σχολιάζει το BBC, ένα βασικό ζήτημα που θα μπορούσε να περιπλέξει την έναρξη της δεύτερης φάσης του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο καλεί τη Χαμάς να αφοπλιστεί.

«Δεν μπορούμε να αφήσουμε τη Γάζα στο έλεος των κλεφτών και των πολιτοφυλακών που υποστηρίζονται από την ισραηλινή κατοχή. Τα όπλα μας είναι νόμιμα, υπάρχουν για να αντισταθούν στην κατοχή και θα παραμείνουν όσο συνεχίζεται η κατοχή» δήλωσε αξιωματούχος της Χαμάς στο εξωτερικό.

Συνταξιούχος Παλαιστίνιος αξιωματούχος που υπηρέτησε επί χρόνια στην Παλαιστινιακή Αρχή στη Γάζα είπε ότι φοβάται ότι η περιοχή ολισθαίνει προς έναν ακόμη γύρο εσωτερικής αιματοχυσίας.

«Η Χαμάς δεν έχει αλλάξει. Εξακολουθεί να πιστεύει ότι τα όπλα και η βία είναι τα μόνα μέσα για να διατηρήσει το κίνημά της ζωντανό», δήλωσε στο BBC.

Αυτές οι εξελίξεις που ακολούθησαν την κατάπαυση του πυρός, έχουν προκαλέσει βαθιά ανησυχία στους κατοίκους της Γάζας, οι οποίοι έχουν ήδη εξαντληθεί από δύο χρόνια καταστροφικής σύγκρουσης.

Ηγετικό στέλεχος Χαμάς: Εκτός συζήτησης ο αφοπλισμός

Ο αφοπλισμός της Χαμάς, που προβλέπεται στο πλαίσιο του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με στόχο το τέλος του πολέμου στη Γάζα, είναι «εκτός συζήτησης», δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ηγετικό στέλεχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

«Η προτεινόμενη παράδοση των όπλων είναι εκτός συζήτησης και δεν είναι διαπραγματεύσιμη», δήλωσε το ηγετικό στέλεχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Το Ισραήλ και η Χαμάς σύναψαν την Πέμπτη στην Αίγυπτο συμφωνία εκεχειρίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή και προβλέπει την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα εντός των επόμενων 72 ωρών με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ.

Η συμφωνία βασίζεται σε ένα σχέδιο που ανακοίνωσε στα τέλη Σεπτεμβρίου ο Ντόναλντ Τραμπ για να τεθεί τέλος σε δύο χρόνια καταστροφικού πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η δεύτερη φάση αυτού του σχεδίου 20 σημείων, στο επίκεντρο διαφωνιών μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, αφορά τον αφοπλισμό του ισλαμιστικού κινήματος, την εξορία των μαχητών του και τη συνέχιση της σταδιακής αποχώρησης του Ισραήλ από τη Γάζα.

cnn.gr