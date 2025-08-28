Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα πρόσβασης στα ΑΑΕΙ Ελλάδας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Η ανακοίνωση του ΥΠΑΝ

Τα αποτελέσματα των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού της Ελλάδας, στον σύνδεσμο https://results.it.minedu.gov.gr

Οι ενδιαφερόμενοι/ες έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματά τους, αφού  πληκτρολογήσουν τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό υποψηφίου, ο οποίος βρίσκεται  στην 1η σελίδα (Σημείο 1) της αίτησης για διεκδίκηση θέσης στην Τριτοβάθμια  Εκπαίδευση της Ελλάδας, και τα τέσσερα (4) αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο-Όνομα-Πατρώνυμο-Μητρώνυμο), όπως ακριβώς έχουν  υποβληθεί από τους/τις ίδιους/ες στην αίτηση εισαγωγής στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας. 


Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να συνδεθούν με την Ιστοσελίδα του Υπουργείου  Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) της Ελλάδας και μέσω της  αρχικής Ιστοσελίδας του ΥΠΑΝ της Κύπρου (https://www.moec.gov.cy).

Οι επιτυχόντες είναι απαραίτητο να εκτυπώσουν και να φυλάξουν τα  αποτελέσματά τους.

Οι εγγραφές των επιτυχόντων στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας  Εκπαίδευσης με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών αποφοίτων λυκείων  ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε. θα γίνουν από την Παρασκευή  12 Σεπτεμβρίου έως και την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025.

Η αναλυτική εγκύκλιος εγγραφών θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες και θα  αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού  της Ελλάδας. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για εγγραφή στα ΑΑΕΙ Ελλάδας, καθώς και η  διαδικασία APOSTILLE βρίσκονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 7 και 8 αντίστοιχα της
ανακοίνωσης της Υπηρεσίας Εξετάσεων (ypp 18829), ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2025  (https://enimerosi.moec.gov.cy/ypp18829)

