| Παιδεία

Δυτική Λεμεσός: Σε κίνδυνο η έναρξη της χρονιάς για 25 σχολεία

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΖΟΥΡΟΣ

Η Σχολική Εφορεία Δυτικής Λεμεσού αποφάσισε χθες να αναστείλει κάθε εργασία της ως μέτρο αντίδρασης στη σοβαρή υποστελέχωση που αντιμετωπίζει. Επηρεάζονται 25 σχολεία και χιλιάδες μαθητές, την ώρα που σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου της εφορίας στον «Π» το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει ακόμα επικοινωνήσει μαζί τους για να βρεθεί λύση

Σοβαρό πρόβλημα έχει δημιουργηθεί στη δυτική Λεμεσό μετά από τη χθεσινή απόφαση της Σχολικής Εφορείας Δυτικής Λεμεσού «αναστείλει απ' αόριστον τη λειτουργία της». Η απόφαση της Σχολικής Εφορείας, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε, έρχεται με «μεγάλη λύπη» και σημειώνει ότι πάρθηκε αναγκαστικά «λόγω υποστελέχωσης σε όλα τα τμήματα». Σύμφωνα με όσα ...

Tags

ΛΕΜΕΣΟΣΣΧΟΛΕΙΑΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ

