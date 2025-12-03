Παράταση στην υποβολή αιτήσεων για παροχή φοιτητικών επιδομάτων

Την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για Ελλαδίτες φοιτητές, οι οποίοι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024/2025 φοιτούσαν σε ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου και οι οικογένειες των οποίων έχουν ως μόνιμη διαμονή τους την Ελλάδα, και Κύπριoυς φοιτητές, οι οποίοι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024/2025 φοιτούσαν σε ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου ή του εξωτερικού και οι οικογένειες των οποίων έχουν επαναπατρισθεί, μέχρι τη Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2025, και ώρα 11:00 π.μ., ανακοίνωσε την Τρίτη η Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων (ΥΧΕ) του Υπουργείου Οικονομικών.

Όπως αναφέρεται, καλούνται οι οικογένειες φοιτητών, οι οποίες εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες, να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στην διεύθυνση https://sg-yxe.mof.gov.cy, εγκαίρως και με ορθά στοιχεία, καθώς διαπιστώνεται ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, δεν ακολουθούνται πλήρως οι οδηγίες που έχουν δοθεί, γεγονός που οδηγεί σε αυξημένα ερωτήματα και προβλήματα κατά τη διαδικασία υποβολής.

Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://sg-yxe.mof.gov.cy αποκλειστικά από τον γονέα/κηδεμόνα, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο CYLOGIN, και όχι από τον φοιτητή, και ότι οι λογαριασμοί των Κύπριων επαναπατρισθέντων αιτητών πρέπει να είναι πιστοποιημένοι/ταυτοποιημένοι, ενώ όσον αφορά τους Ελλαδίτες αιτητές, σημειώνεται ότι δεν απαιτείται η πιστοποίηση/ταυτοποίηση του λογαριασμού τους.

Διευκρινίζεται τέλος ότι η υποβολή αιτήσεων δεν θα είναι δυνατή μετά το πέρας της προθεσμίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ