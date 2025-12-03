Στην τελική ευθεία η φορολογική μεταρρύθμιση- Ετοιμάζουν τροπολογίες τα κόμματα

Η κοινοβουλευτική διαδικασία για την υιοθέτηση της προτεινόμενης από την κυβέρνηση φορολογικής μεταρρύθμισης εισέρχεται στην τελική φάση. Η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών την Παρασκευή θα αποτελέσει κομβικό σημείο για την εξέλιξη του διαλόγου, με τον υπουργό Οικονομικών, Μάκη Κεραυνό, να είναι παρών. Η παρουσία του κ. Κεραυνού θα επιτρέψει να ξεκαθαρίσει αν μπορούν να ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!