Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου για την κάθοδο του ΕΚΠΑ στην Κύπρο: «Ήρθε η ώρα να αποδώσουμε ευγνωμοσύνη»

Με λόγια συγκίνησης και ιστορικής αναδρομής, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Γεώργιος χαιρέτισε την πολυαναμενόμενη ίδρυση παραρτήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) στην Κύπρο, κάνοντας λόγο για μια «πράξη ευγνωμοσύνης» προς το ιστορικό πανεπιστημιακό ίδρυμα που στήριξε διαχρονικά τους νέους του νησιού.

Σε επίσημη δήλωσή του, ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου εξέφρασε την «ιδιαίτερη χαρά» του για την τελική έκδοση της σχετικής άδειας ίδρυσης, η οποία –όπως ανέφερε– καθυστέρησε αδικαιολόγητα, παρά την ωριμότητα και την προφανή σημασία της πρωτοβουλίας.

Αυτούσια η ανακοίνωση του κ.κ. Γεώργιου

Εκφράζω την ιδιαίτερη χαρά μου γιατί ύστερα από πολλές ταλαιπωρίες και αδικαιολόγητες, κατά τη γνώμη μου, καθυστερήσεις, δόθηκε η σχετική άδεια και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών έρχεται με παραρτήματά του στην Κύπρο.

Η χαρά μου δεν προέρχεται μόνο από το γεγονός ότι είμαι κι εγώ απόφοιτος του ΕΚΠΑ, αλλά κυρίως από το ότι με τον τρόπο αυτό δηλώνουμε την ευγνωμοσύνη μας προς το Πανεπιστήμιο αυτό, που για δεκαετίες πολλές δεχόταν τους Κυπρίους απόφοιτους γυμνασίων, χωρίς εξετάσεις, στις διάφορες σχολές του. Αυτό, ιδίως κατά την περίοδο της αποικιοκρατίας, προστάτευσε το εθνικό μας φρόνημα αποτρέποντας τα σχέδια των Άγγλων για σπουδές στα Αγγλικά πανεπιστήμια, οπότε θα αμβλυνόταν και η εθνική αυτοσυνειδησία μας.

Ευχόμαστε κάθε πρόοδο στο ΕΚΠΑ, που είναι και δικό μας Πανεπιστήμιο.