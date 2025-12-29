Ο Νικόλας ζητά εξηγήσεις από την κυβέρνηση για τις δηλώσεις Μουσιούττα περί παιχνιδιών επιβίωσης από το ΔΗΚΟ

Νέος γύρος πολιτικών τριβών καταγράφεται μεταξύ Κυβέρνησης και ΔΗΚΟ με φόντο το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας (GSI), μετά τις αιχμές του προέδρου του κόμματος Νικόλα Παπαδόπουλου για έλλειψη συνεννόησης και τις κατηγορίες του Υπουργού Εργασίας Μαρίνου Μουσιούττα περί «παιχνιδιών επιβίωσης» από το ΔΗΚΟ.

Μάλιστα ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ κάλεσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να ξεκαθαρίσει αν οι δηλώσεις του Υπουργού Εργασίας εκφράζουν την Κυβέρνηση.

Ο Μουσιούτας κατηγορεί το ΔΗΚΟ για «παιχνίδια επιβίωσης»

Τακτικισμούς και «παιχνίδια επιβίωσης» διαβλέπει ο Μαρίνος Μουσιούττας πίσω από τις πρόσφατες τοποθετήσεις του Νικόλα Παπαδόπουλου κατά της κυβέρνησης, με αφορμή το θέμα του GSI, εκτιμώντας ότι η στρατηγική αυτή δεν θα επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Την ίδια ώρα, αυστηρή κριτική προς τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ ασκεί με γραπτή του δήλωση και ο βουλευτής του κόμματος Χρίστος Ορφανίδης.

Σε δηλώσεις του στο κρατικό κανάλι και ερωτηθείς σχετικά, ο υπουργός Εργασίας ανέφερε πως «με παραξένεψε ο τρόπος που ο Νικόλας στην ομιλία του στη Βουλή, παρουσία του υπουργού Οικονομικών, ο οποίος προέρχεται από το ΔΗΚΟ και καθόταν στο διπλανό έδρανο, αναφέρθηκε για το θέμα του GSI. Συνέχισε αυτό στις συνεντεύξεις του τις επόμενες μέρες, παρά τη δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας ή της Προεδρίας, δεν θυμάμαι, ότι υπάρχει απόφαση της Κυβέρνησης για το θέμα και ακολουθείται».

Σημείωσε πως «παρόλα αυτά, ο Νικόλας συνέχισε αυτή την επίθεση, έντονη κριτική και αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο χώρο του Κέντρου είναι ότι γίνεται μια προσπάθεια, επειδή και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι τα κόμματα του Κέντρου είναι χαμηλά, να κερδηθούν πόντοι. Είτε αυτοί προέρχονται από άλλα κόμματα, όπως οι ΔΗΠΑ-ΕΔΕΚ με τις μεταγραφές που έχουν γίνει, είτε προσπαθώντας να δείξουν στον κόσμο ότι εμείς έχουμε διαφορά από την Κυβέρνηση στην οποία καταλογίζεται η ακρίβεια, πάλι για να κερδηθεί κόσμος».

Επισήμανε ακόμη πως «θεωρώ ότι δεν θα φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα για αυτούς που τα λένε αυτή η τακτική. Να θυμίσω μια τακτική που έγινε πριν πέντε χρόνια, για να δείξει ότι υπάρχει διαφθορά και λοιπά, με τον γνωστό “Μάκη” και σε δύο ώρες κατέβηκε, γιατί φάνηκε πως δεν ήταν σωστό».

Όπως είπε, «εγώ θεωρώ ότι είναι παιχνίδια επιβίωσης», ενώ στη συνέχεια, κληθείς να απαντήσει εάν στοχεύει σε εξαφάνιση των υπολοίπων (σ.σ. κομμάτων του Κέντρου), είπε: «δυστυχώς αυτό πιστεύω. Εάν πράγματι υπήρχε ενδιαφέρον για συνένωση του Κέντρου, αυτό θα το έκανες μετά τις Προεδρικές ή μετά τις Ευρωεκλογές, όταν υπήρχε άπλετος χρόνος μπροστά σου να ζητήσεις και να βρεις τα κενά ή θα αναγκαστείς να το κάνεις όχι έξι μήνες πριν τις εκλογές, αλλά μετά τις εκλογές, όταν ο καθένας θα προσπαθήσει να κάνει τη σούμα τι κέρδισε και τι έχασε. Αυτοί που πραγματικά ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα είναι αυτοί που πρώτοι θα τρέξουν και θα προσπαθήσουν να δουν τι κάνουν».

Νικόλας: Ζητά εξηγήσεις από την Κυβέρνηση για Μουσιούττα

Μιλώντας στο Omega (29/12), ο Νικόλας Παπαδόπουλος δήλωσε ότι δεν τίθεται ζήτημα αποχώρησης από την Κυβέρνηση, σημειώνοντας ωστόσο ότι παρατηρείται ανεπαρκής προδιαβούλευση και συνεννόηση σε σειρά ζητημάτων.

Παράλληλα, κάλεσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να ξεκαθαρίσει αν οι δηλώσεις του Υπουργού Εργασίας Μαρίνου Μουσιούττα, ο οποίος έκανε λόγο για «παιχνίδια επιβίωσης», εκφράζουν την Κυβέρνηση. Όπως ανέφερε, «δεν είναι εμείς που παίζουμε παιχνίδια, παιχνίδια παίζουν όσοι τοποθετούνται αντιφατικά σε σχέση με αυτό το έργο».

Σε σχέση με το GSI, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ υπογράμμισε ότι πρόκειται για έργο μεγάλης γεωστρατηγικής σημασίας για την Κύπρο, το οποίο μπορεί να επιφέρει φθηνότερο ρεύμα και να αναβαθμίσει τον ρόλο της χώρας στην περιοχή, σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι ενώ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας το στηρίζει, το Υπουργείο Οικονομικών το χαρακτηρίζει μη βιώσιμο.

Ζήτησε επίσης από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη να τοποθετηθεί για το αν οι χαρακτηρισμοί του κ. Μουσιούττα υιοθετούνται επισήμως από την Κυβέρνηση.

Αναφορικά με την απομάκρυνση του Γιώργου Παπαναστασίου από το Υπουργείο Ενέργειας, ξεκαθάρισε ότι το ΔΗΚΟ δεν κρίνει πρόσωπα αλλά πολιτικές, εκφράζοντας ανησυχία ότι ενδεχόμενη κατάρρευση του έργου θα μπορούσε να επαναφέρει την Τουρκία και τα κατεχόμενα στον ευρωπαϊκό ενεργειακό σχεδιασμό.

Ο κ. Παπαδόπουλος επανέλαβε ότι στο ΔΗΚΟ υπάρχει δημοκρατικός διάλογος και ότι το κόμμα δεν έδωσε «λευκή επιταγή» στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, καταλήγοντας ότι η Κυβέρνηση δεν έχει ακόμη βρει τον βηματισμό της με τα κόμματα που τη στηρίζουν.

Πολιτικά κιρκιλούθκια»

Σοβαρές αιχμές κατά της ηγεσίας του ΔΗΚΟ διατυπώνει ο βουλευτής Λάρνακας Χρίστος Ορφανίδης, με αφορμή την συνέντευξη που παραχώρησε στον «Π», ο πρόεδρος του κόμματος Νικόλας Παππαδόπουλος.

Στη γραπτή του δήλωση, ο κ. Ορφανίδης υποστηρίζει ότι τα προβλήματα στη συνεργασία του ΔΗΚΟ με την κυβέρνηση δεν είναι συγκυριακά, αλλά αποτέλεσμα συγκεκριμένων επιλογών, σημειώνοντας πως «αν η συνεργασία είναι προβληματική, κάποιος την έκανε να είναι έτσι». Παράλληλα, τονίζει ότι το κόμμα οδηγήθηκε σε συγκυβέρνηση χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστική συμφωνία επί πολιτικών στόχων και προτεραιοτήτων.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στο πολιτικό συνέδριο του ΔΗΚΟ τον Ιανουάριο του 2022, υπενθυμίζοντας ότι, παρά τη σαφή εντολή για υποψηφιότητα του τότε προέδρου του κόμματος, επιλέχθηκε διαφορετική πορεία, η οποία, όπως αφήνει να εννοηθεί ,άνοιξε τον δρόμο για τη στήριξη της υποψηφιότητας του Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου–Ελλάδας, ο κ. Ορφανίδης σημειώνει ότι η διαφωνία με την κυβέρνηση δεν θα έπρεπε να εστιάζει σε προσχηματικά επιχειρήματα, αλλά να αγγίζει την ουσία των γεωστρατηγικών συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κάνει, μάλιστα, λόγο για σύγχυση μεταξύ εθνικών συμφερόντων και επιχειρηματικών ή άλλων σκοπιμοτήτων που σχετίζονται με τον ΑΔΜΗΕ, καλώντας σε ειλικρίνεια απέναντι στην κοινωνία.